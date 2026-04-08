Le classement des candidates à la sélection anglaise pour la Coupe du monde féminine 2027 : qui intégrera le groupe des « Lionesses » de Sarina Wiegman l’été prochain ?

La FIFA a officialisé en avril le règlement de la Coupe du monde féminine 2027, actant l’élargissement des effectifs à 26 joueuses. Cette pratique est courante depuis longtemps dans les grands tournois masculins, mais elle n’avait pas encore été adoptée en compétition féminine : Wiegman avait dû se contenter de 23 joueuses pour la Coupe du monde 2023 et l’Euro 2025. Elle pourra toutefois convoquer trois éléments supplémentaires si l’Angleterre se qualifie pour la compétition brésilienne.

L’une des principales incertitudes concerne le choix de la troisième gardienne. Aucune des candidates n’a enchaîné les matchs ces derniers mois, et ce détail pourrait bien trancher le débat. Tout indique un duel entre Cuando Keating et Ellie Roebuck, même si Sophie Baggaley a été récemment appelée pour pallier des blessures.

En défense, la polyvalence de plusieurs éléments rend le choix encore plus ouvert : tous les postes arrière sont déjà occupés par les six joueuses évoquées, si bien que Wiegman devra trancher en fonction des qualités complémentaires ou de la profondeur d’effectif qu’elle souhaite emporter.

Niamh Charles, Anouk Denton et Taylor Hinds peuvent toutes jouer à droite ou à gauche, tandis que Poppy Pattinson s’est récemment imposée comme une option naturelle au poste problématique d’arrière gauche. La défenseuse centrale Lotte Wubben-Moy, déjà présente lors de l’Euro 2022, de la Coupe du monde 2023 et de l’Euro 2025, voit ses chances renforcées par son temps de jeu croissant à Arsenal.

Au milieu, Grace Clinton peine à s’imposer depuis son arrivée à Manchester City et ses pépins physiques ne favorisent pas ses chances, contrairement à sa coéquipière Laura Blindkilde Brown, étincelante avec le leader de la Super League féminine mais encore peu utilisée chez les Lionesses. Erica Parkinson, jeune milieu de 17 ans convoquée pour la première fois en équipe senior lors de la trêve internationale d’avril (en raison des blessures de Toone et Clinton), fait désormais partie des candidates à ce poste.

En attaque, Freya Godfrey, 20 ans, a pris part aux deux derniers rassemblements en l’absence de plusieurs avant-postes blessées, tandis que Keira Barry, ailier du Bay FC du même âge, l’a remplacée lors du stage d’avril. Les postes offensifs étant déjà bien pourvus, seules des absences pourraient ouvrir une place à l’une d’elles l’été prochain, même si le temps de jeu et la forme du moment peuvent encore bouleverser les plans d’ici là.

Effectif total : 32 joueuses