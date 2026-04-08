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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Le classement des candidates à la sélection anglaise pour la Coupe du monde féminine 2027 : qui intégrera le groupe des « Lionesses » de Sarina Wiegman l’été prochain ?

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
WOMEN'S FOOTBALL
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

La campagne de qualification de l'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027 a officiellement débuté. Les Lionesses ont entamé leur parcours mardi par une victoire 6-1 contre l’Ukraine et poursuivront samedi leur quête d’une place au Brésil en accueillant l’Islande. Après avoir terminé deuxièmes en 2023, rares sont ceux qui doutent de la capacité de l’équipe de Sarina Wiegman à rééditer cet exploit, même si l’identité des joueuses qui défendront les couleurs des championnes d’Europe en Amérique du Sud reste encore à préciser.

Il est relativement aisé d’identifier les joueuses qui devraient figurer dans la liste finale de juin prochain. Depuis plus de quatre ans à la tête de l’équipe d’Angleterre, Sarina Wiegman a déjà montré sur qui elle comptait, quelles étaient ses compositions types en phase finale et quel profil de joueuses elle privilégiait pour élargir son groupe, au-delà des cadres confirmés.

Pour autant, prédire avec certitude la composition définitive des Lionesses pour la Coupe du monde féminine 2027 reste complexe. De nouveaux talents ont émergé depuis le triomphe au Championnat d’Europe 2025, tandis que plusieurs éléments confirmés sont actuellement à l’arrêt en raison de blessures de longue durée.

Alors que l’Angleterre a entamé sa campagne de qualification, qui peut se considérer comme certain de figurer dans l’équipe de Wiegman ? Qui doit encore prouver sa valeur durant ce processus ? Et qui risque de rester sur le bord de la route ? Suivez le guide GOAL pour faire le point sur le groupe des Lionesses à l’aube du tournoi estival.

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Des verrous impossibles à forcer

    Grâce à la stabilité des Lionesses et à la longue expérience de Wiegman à leur tête, plusieurs joueuses semblent déjà assurées de leur billet pour le Brésil l’été prochain, en l’absence de blessure.

    La capitaine Leah Williamson et la gardienne titulaire Hannah Hampton figurent évidemment parmi ces certitudes. Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway et Alessia Russo, régulièrement alignées par Wiegman, complètent logiquement cette liste. Il serait donc surprenant que l’une de ces six joueuses ne soit pas du voyage au Brésil.

    Lauren Hemp et Lauren James entrent également dans cette catégorie. Toutes deux ont été blessées cette saison et ne viennent donc pas immédiatement à l’esprit comme les autres, mais ce sont des joueuses que Wiegman inclura presque certainement toujours dans son onze de départ et, à ce titre, leur place dans l’effectif global est assurée.

    Total : 8 joueuses.

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  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Les autres leaders de Wiegman

    On pourrait aisément arguer que plusieurs éléments de ce groupe mériteraient d’être classés parmi les titulaires indiscutables évoqués plus haut, mais ils se retrouvent en deuxième division, car ils ne sont pas tout à fait aussi essentiels que les autres. Il serait néanmoins surprenant qu’aucune d’entre elles ne soit retenue par Wiegman pour représenter les Lionesses au Brésil, tant elles se sont imposées comme des joueuses de premier plan et des leaders depuis que l’entraîneuse a pris les rênes de l’équipe.

    Parmi elles, Jess Carter, Esme Morgan et Alex Greenwood sont quasi certaines d’être retenues pour les sélections anglaises, même si Wiegman les alterne parfois dans le onze de départ en fonction de l’organisation défensive. Leur polyvalence, leur niveau de jeu et leur expérience en font des candidates crédibles pour l’équipe de 2027.

    Ella Toone affronte une concurrence acharnée pour le poste de numéro 10, mais elle s’impose souvent comme le premier choix de Wiegman. Beth Mead et Chloe Kelly, même si elles ne sont pas toujours titulaires, ont démontré leur poids dans le groupe et devraient, elles aussi, figurer dans la délégation qui prendra la direction du Brésil.

    Total des joueuses : 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    La courbe est à la hausse

    À partir de ce point, la certitude s’amenuise. Toutefois, les joueurs appartenant à cette catégorie sont en plein essor au sein de la sélection anglaise et ont donc de très fortes chances d’être retenus l’été prochain.

    Aggie Beever-Jones, l’une des joueuses les plus expérimentées de ce groupe, a passé la majeure partie des 18 derniers mois comme remplaçante de Russo à la pointe de l’attaque. La hiérarchie a toutefois légèrement évolué avec l’émergence de Michelle Agyemang, qui lui a été préférée à plusieurs reprises lors de l’Euro 2025. Néanmoins, Beever-Jones conserve une place de choix dans la hiérarchie des Three Lions et retrouve logiquement le rôle de première remplaçante de Russo pendant l’indisponibilité d’Agyemang.

    Jess Park, Maya Le Tissier et Lucia Kendall ont récemment rejoint ce collectif grâce à leurs performances éclatantes en club, qui leur ont ouvert les portes de l’équipe nationale.

    Park, l’une des attaquantes les plus en forme d’Europe lors de la saison 2025-2026, semble désormais incontournable ; Le Tissier a commencé à s’imposer en défense centrale après avoir longtemps été cantonnée au poste d’arrière droite, tandis que Kendall a brillé lors des matchs amicaux disputés par l’Angleterre après l’Euro 2025.

    Dernière gardienne de ce groupe, Anna Moorhouse, 30 ans, a fait ses débuts avec l’Angleterre en novembre dernier et s’est imposée comme une présence constante dans le groupe des gardiennes depuis 18 mois. Contrairement à ses concurrentes, elle bénéficie d’un temps de jeu régulier en club et semble donc la moins menacée pour accompagner Hampton au prochain Mondial.

    Si ces cinq joueuses maintiennent ce niveau de performance, elles devraient faire partie de l’effectif qui disputera la Coupe du monde féminine 2027, que ce soit comme remplaçantes fiables ou comme options offensives de premier plan.

    Effectif total : 19 joueuses.

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Il ne reste que quelques places

    La FIFA a officialisé en avril le règlement de la Coupe du monde féminine 2027, actant l’élargissement des effectifs à 26 joueuses. Cette pratique est courante depuis longtemps dans les grands tournois masculins, mais elle n’avait pas encore été adoptée en compétition féminine : Wiegman avait dû se contenter de 23 joueuses pour la Coupe du monde 2023 et l’Euro 2025. Elle pourra toutefois convoquer trois éléments supplémentaires si l’Angleterre se qualifie pour la compétition brésilienne.

    L’une des principales incertitudes concerne le choix de la troisième gardienne. Aucune des candidates n’a enchaîné les matchs ces derniers mois, et ce détail pourrait bien trancher le débat. Tout indique un duel entre Cuando Keating et Ellie Roebuck, même si Sophie Baggaley a été récemment appelée pour pallier des blessures.

    En défense, la polyvalence de plusieurs éléments rend le choix encore plus ouvert : tous les postes arrière sont déjà occupés par les six joueuses évoquées, si bien que Wiegman devra trancher en fonction des qualités complémentaires ou de la profondeur d’effectif qu’elle souhaite emporter.

    Niamh Charles, Anouk Denton et Taylor Hinds peuvent toutes jouer à droite ou à gauche, tandis que Poppy Pattinson s’est récemment imposée comme une option naturelle au poste problématique d’arrière gauche. La défenseuse centrale Lotte Wubben-Moy, déjà présente lors de l’Euro 2022, de la Coupe du monde 2023 et de l’Euro 2025, voit ses chances renforcées par son temps de jeu croissant à Arsenal.

    Au milieu, Grace Clinton peine à s’imposer depuis son arrivée à Manchester City et ses pépins physiques ne favorisent pas ses chances, contrairement à sa coéquipière Laura Blindkilde Brown, étincelante avec le leader de la Super League féminine mais encore peu utilisée chez les Lionesses. Erica Parkinson, jeune milieu de 17 ans convoquée pour la première fois en équipe senior lors de la trêve internationale d’avril (en raison des blessures de Toone et Clinton), fait désormais partie des candidates à ce poste.

    En attaque, Freya Godfrey, 20 ans, a pris part aux deux derniers rassemblements en l’absence de plusieurs avant-postes blessées, tandis que Keira Barry, ailier du Bay FC du même âge, l’a remplacée lors du stage d’avril. Les postes offensifs étant déjà bien pourvus, seules des absences pourraient ouvrir une place à l’une d’elles l’été prochain, même si le temps de jeu et la forme du moment peuvent encore bouleverser les plans d’ici là.

    Effectif total : 32 joueuses

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Les joueurs non formés au club

    D’autres joueuses pourraient-elles émerger ? L’hypothèse reste crédible. Après tout, Wiegman a déjà prouvé sa capacité à réintégrer des joueuses écartées pendant plusieurs années. Elle a ainsi convoqué Laura Coombs pour la Coupe du monde féminine 2023, mettant fin à huit ans d’absence de la milieu de terrain de Manchester City chez les Three Lions, puis rappelé Nikita Parris l’an dernier après plus de deux ans sur la touche, bien que l’attaquante n’ait finalement pas été sélectionnée pour l’Euro 2025.

    Alors, qui pourrait suivre leurs traces et intégrer cette sélection anglaise de manière apparemment inattendue, si le besoin s'en faisait sentir ?

    En défense, Millie Turner et Lucy Parker, deux valeurs sûres de la WSL déjà convoquées sous Wiegman, attendent leur chance : elles seraient les premières appelées en cas de blessure parmi les centraux.

    Au milieu de terrain, Ruby Mace et Maisie Symonds, déjà convoquées chez les A et régulièrement alignées en club comme en U23, pourraient aussi émerger. Wiegman n’hésite pas à puiser dans le groupe U23 pour étoffer son effectif en cas d’absence ou pour récompenser une jeune talentueuse.

    Pour l’instant, leur sélection pour 2027 reste peu probable : Parker et Symonds n’ont jamais été appelées chez les A, tandis que Turner et Mace ne comptent qu’une seule cape. Toutes ont déjà fait valoir leurs qualités en WSL et ont goûté à l’environnement international ; la situation de Mace et Symonds pourrait d’ailleurs évoluer, car ces deux jeunes joueuses ont encore une marge de progression significative d’ici l’été prochain.

    Effectif total : 36 joueuses

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Les femmes oubliées

    En quatre ans et demi à la tête des Lionesses, Sarina Wiegman a convoqué 48 joueuses différentes. Six ont depuis pris leur retraite, mais la plupart sont toujours en activité, certaines en deuxième division anglaise. Plusieurs cadres expérimentés ont peu à peu cédé leur place à de jeunes talents comme Coombs, Parris, Bethany England ou Jordan Nobbs. Par ailleurs, Katie Zelem et Gabby George n’ont jamais réussi à convaincre l’entraîneuse néerlandaise lors de leurs passages en sélection, malgré des postes clés à pourvoir.

    Beaucoup d’entre elles sont des joueuses expérimentées qui ont depuis été supplantées par de jeunes talents, tels que Coombs, Parris, Bethany England ou Jordan Nobbs. Par ailleurs, ni Katie Zelem ni Gabby George n’ont véritablement retenu l’attention de Wiegman lors des stages de préparation, bien qu’elles occupent des postes à pourvoir au sein du groupe.

    Certaines jeunes pousses, intégrées puis rapidement écartées, n’ont pas réussi à percer : Ebony Salmon, absente des convocations depuis février 2023, n’a jamais trouvé la régularité nécessaire devant le but. Katie Robinson, elle, passait pour l’une des chouchous de la technicienne néerlandaise et avait même intégré le groupe pour la Coupe du monde 2023, en Australie, à seulement 20 ans. Pourtant, elle n’a plus été appelée chez les A depuis septembre de la même année, malgré une série de titularisations régulières avec les U23 par la suite.

    Total des joueuses concernées : 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Les joueurs longue durée

    Cette projection est toutefois remise en cause par le retour, bien avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2027, de plusieurs joueuses absentes de longue date. Elles restent donc en lice pour une place dans l’avion, même si leur niveau exact demeure difficile à évaluer à ce stade.

    Parmi elles, Agyemang a le profil le plus susceptible d’intégrer le groupe l’été prochain. L’attaquante a émergé en 2025, faisant une entrée fracassante sur la scène internationale en marquant après seulement 41 secondes lors de ses débuts avec les Lionesses, après avoir été tout juste sélectionnée pour l’Euro. En Suisse, elle a inscrit deux buts en phase à élimination directe et a été couronnée Jeune joueuse du tournoi, avant de se blesser aux ligaments croisés en octobre. Elle devrait toutefois revenir en sélection plus tard cette année, avec l’intention de reprendre là où elle avait laissé et d’étoffer les options de Wiegman à la pointe de l’attaque.

    Trois autres éléments, également touchés au ligament croisé antérieur, pourraient revenir en course. L’attaquante de Tottenham Jessica Naz, absente depuis décembre 2025 et déjà auteur de six sélections, n’a pas encore fait ses débuts chez les Lionesses, tandis que la jeune Katie Reid, l’une des meilleures défenseuses centrales du pays au moment de sa sélection en novembre, n’a pas encore porté le maillot senior. Ella Morris, recrutée pour renforcer le poste d’arrière droit juste avant l’Euro 2025, s’est blessée au genou durant le stage préparatoire. Revenue sur les terrains début avril, elle dispose désormais de suffisamment de temps pour se remettre en lice.

    Missy Bo Kearns est également absente pour des raisons initialement plus réjouissantes. La milieu d’Aston Villa avait annoncé en mars 2026 l’attente de son premier enfant, prévu pour septembre, avant de révéler fin mars avoir malheureusement subi une fausse couche. Kearns figurait parmi les réservistes pour l’Euro 2025 et a disputé deux des matchs amicaux de l’Angleterre en fin d’année, devançant alors des joueuses comme Blindkilde Brown et Clinton.

    Total : 49

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