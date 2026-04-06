Il convient de noter qu’on ignore pour l’instant quelle sera la taille exacte de l’effectif que Wiegman sera autorisée à sélectionner pour la Coupe du monde. Les effectifs masculins ont été portés à 26 joueurs pour l’édition 2022, et cette limite a été maintenue pour 2026 ; depuis, la plupart des tournois continentaux autorisent également des effectifs plus importants. Ce n'est pas le cas chez les femmes, Wiegman étant limitée à 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine 2023 et l'Euro 2025. De plus amples informations à ce sujet ne manqueront pas d'arriver à l'approche du tournoi.

Il y aura une gardienne de but supplémentaire que Wiegman devra sélectionner, cela ne fait aucun doute. Aucune des autres options disponibles n'a bénéficié d'un temps de jeu régulier ces derniers mois, et c'est probablement ce qui fera la différence au final. On a l'impression que le choix se fera entre Khiara Keating et Ellie Roebuck, mais Sophie Baggaley a également été appelée récemment en raison de blessures.

En ce qui concerne les défenseuses, étant donné la polyvalence de nombreuses joueuses susceptibles de faire partie de cette sélection pour la Coupe du monde féminine 2027, il est toujours difficile de deviner sur quel groupe Wiegman va se décider. Concrètement, toutes les positions de la ligne arrière sont couvertes par les six joueuses mentionnées précédemment ; il s'agit donc simplement de savoir quelles autres qualités ou quelle profondeur de banc supplémentaire elle souhaite avoir à sa disposition.

Niamh Charles, Anouk Denton et Taylor Hinds peuvent toutes jouer à droite ou à gauche, tandis que Poppy Pattinson s'est récemment imposée comme une option naturelle pour ce poste problématique d'arrière gauche. La défenseuse centrale Lotte Wubben-Moy, quant à elle, a fait partie des sélections pour l'Euro 2022, la Coupe du monde féminine 2023 et l'Euro 2025, ce qui pourrait fortement jouer en sa faveur.

Au milieu de terrain, Grace Clinton peine à obtenir du temps de jeu depuis son transfert à Manchester City cet été, ce qui nuit à ses ambitions avec l'Angleterre, tandis que sa coéquipière Laura Blindkilde Brown brille avec le leader de la Super League féminine, mais cela ne s'est pas encore traduit par davantage d'opportunités avec les Lionesses. Erica Parkinson, la jeune joueuse de 17 ans qui a été sélectionnée pour la première fois en équipe senior lors de la trêve internationale d'avril en raison des blessures de Toone et Clinton, fait désormais également partie des candidates à ce poste.

Il y a ensuite Freya Godfrey, l'attaquante de 20 ans qui a participé aux deux derniers stages de l'Angleterre en raison des blessures d'autres attaquantes. Les postes offensifs sont très bien pourvus dans cette équipe, il se pourrait donc que seules des absences lui permettent d'intégrer le groupe l'été prochain, mais beaucoup de choses peuvent changer d'ici là en termes de temps de jeu et de forme.

Nombre total de joueuses : 31