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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Le classement des candidates à la sélection anglaise pour la Coupe du monde féminine 2027 : qui fera partie des « Lionesses » de Sarina Wiegman l'été prochain ?

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
WOMEN'S FOOTBALL
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

La campagne de qualification de l'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027 a officiellement débuté. Les Lionesses ont débuté mardi par une victoire 6-1 contre l'Ukraine et poursuivront samedi leur quête d'une place au Brésil en accueillant l'Islande. Après avoir terminé deuxièmes en 2023, rares sont ceux qui ne s'attendent pas à ce que l'équipe de Sarina Wiegman réitère cet exploit, mais le choix des joueuses que la sélectionneuse choisira pour représenter les championnes d'Europe en Amérique du Sud est un peu moins certain.

Bien sûr, il y a de nombreux noms sur lesquels on peut parier sans hésiter pour la sélection finale de juin prochain. Après tout, Wiegman est à la tête de l'équipe d'Angleterre depuis plus de quatre ans maintenant ; nous savons donc sur quelles joueuses elle mise, à quoi ressemblent généralement ses compositions de départ en phase finale et quel type de joueuses elle souhaite voir compléter son effectif, en dehors des incontournables.

Pour autant, cela ne signifie pas qu’il soit facile de prédire la composition complète de l’équipe des Lionesses pour la Coupe du monde féminine 2027. De nombreux nouveaux noms ont émergé depuis la campagne triomphale du Championnat d’Europe en 2025 et, malheureusement, plusieurs joueuses sont actuellement écartées des terrains en raison de blessures de longue durée.

Alors, alors que l'Angleterre a entamé sa campagne de qualification, qui semble assuré d'une place dans l'équipe de Wiegman ? Qui a quelque chose à prouver au cours de ce processus ? Et qui risque de passer à côté ? Laissez GOAL vous présenter l'état d'avancement du groupe des Lionesses à l'approche du tournoi de l'été prochain...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Des serrures d'une fiabilité à toute épreuve

    Compte tenu de la stabilité qui règne au sein des Lionesses et de la longue durée du mandat de Wiegman, sans oublier les enseignements tirés des précédents grands tournois, de nombreuses joueuses peuvent d’ores et déjà être considérées comme assurées d’une place dans l’avion pour le Brésil l’été prochain – à condition, bien sûr, qu’aucune blessure ne vienne les priver de cette chance.

    La capitaine Leah Williamson en fait sans aucun doute partie, tout comme la gardienne titulaire Hannah Hampton. Parmi les autres joueuses qui se sont imposées dans le onze de Wiegman au cours de son mandat, on trouve Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway et Alessia Russo. Il serait tout à fait surprenant que l’une de ces six joueuses ne soit pas de la partie au Brésil.

    Lauren Hemp et Lauren James entrent également dans cette catégorie. Toutes deux ont été blessées cette saison et ne viennent donc pas immédiatement à l’esprit comme les autres, mais ce sont des joueuses que Wiegman inclura presque certainement toujours dans son onze de départ et, à ce titre, leur place dans la sélection est assurée.

    Nombre total de joueuses : 8

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  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Les autres leaders de Wiegman

    On pourrait facilement faire valoir que plusieurs joueuses de ce groupe mériteraient de figurer parmi les titulaires incontestables mentionnées plus haut, mais elles se retrouvent dans une catégorie inférieure car elles ne sont pas tout à fait aussi incontournables que les autres. Il serait néanmoins très surprenant que l’une d’entre elles ne soit pas sélectionnée par Wiegman pour représenter les Lionesses au Brésil, car elles se sont imposées comme des joueuses de haut niveau et des leaders incontournables depuis qu’elle a pris les rênes de l’équipe.

    Parmi elles figurent Jess Carter, Esme Morgan et Alex Greenwood, qui sont aujourd’hui presque toujours assurées de faire partie des sélections anglaises, même si elles peuvent être alternées dans le onze de départ selon la manière dont Wiegman organise sa défense. Toutes trois offrent une polyvalence précieuse, en plus de leur qualité et de leur expérience, et semblent destinées à devenir des membres essentiels de l’équipe de 2027.

    Ella Toone est toujours confrontée à une forte concurrence pour sa place au poste de numéro 10, mais s'impose régulièrement comme le premier choix de Wiegman, tandis que Beth Mead et Chloe Kelly se sont révélées être des membres extrêmement importants de cette équipe, même si elles ne sont pas toujours titulaires dès le coup d'envoi. Toutes trois ont été à l'origine de moments décisifs dans les précédents succès de l'Angleterre et devraient faire partie de la délégation qui s'envolera pour le Brésil.

    Nombre total de joueuses : 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Tendance à la hausse

    À partir de là, le degré de certitude diminue. Cela dit, les joueurs de cette catégorie sont en pleine ascension au sein de la sélection anglaise et ont donc de très fortes chances d’être retenus l’été prochain.

    Aggie Beever-Jones est l'une des membres les plus anciennes de ce groupe, ayant passé la majeure partie des 18 derniers mois comme remplaçante de Russo au poste d'avant-centre. La situation a quelque peu évolué récemment en raison de l'émergence de Michelle Agyemang, qui l'a devancée à plusieurs reprises lors de l'Euro 2025. Mais Beever-Jones occupe toujours une place de choix dans la hiérarchie de cette équipe d'Angleterre et redevient la remplaçante attitrée de Russo pendant que Agyemang est blessée.

    Jess Park, Maya Le Tissier et Lucia Kendall, quant à elles, ont récemment intégré ce groupe grâce à leurs performances très impressionnantes en club, qui leur ont valu des opportunités avec les Lionesses.

    Park a été l’une des attaquantes les plus en forme d’Europe lors de la saison 2025-2026 et semble désormais incontournable ; Le Tissier a commencé à se voir offrir davantage d’opportunités au poste de défenseuse centrale après avoir été presque exclusivement considérée comme une arrière droite auparavant, tandis que Kendall a été l’une des révélations des matchs amicaux disputés par l’Angleterre après l’Euro 2025.

    La dernière à mentionner dans ce groupe est Anna Moorhouse. Âgée de 30 ans, elle a fait ses débuts avec l'Angleterre en novembre dernier et a été une présence constante parmi les gardiennes au cours des 18 derniers mois. Contrairement aux autres gardiennes de but de la sélection qui ont été appelées pour épauler Hampton, elle a toujours bénéficié d'un temps de jeu régulier en club, ce qui fait d'elle la moins susceptible, parmi les options derrière Hampton, d'être écartée de l'équipe.

    Si les cinq joueuses de cette catégorie parviennent à maintenir ce niveau, elles devraient se rendre à la Coupe du monde féminine 2027 en tant que membres importants de l'équipe, que ce soit en tant que remplaçantes fiables ou en tant que remplaçantes de qualité.

    Nombre total de joueuses : 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Dernières places disponibles

    Il convient de noter qu’on ignore pour l’instant quelle sera la taille exacte de l’effectif que Wiegman sera autorisée à sélectionner pour la Coupe du monde. Les effectifs masculins ont été portés à 26 joueurs pour l’édition 2022, et cette limite a été maintenue pour 2026 ; depuis, la plupart des tournois continentaux autorisent également des effectifs plus importants. Ce n'est pas le cas chez les femmes, Wiegman étant limitée à 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine 2023 et l'Euro 2025. De plus amples informations à ce sujet ne manqueront pas d'arriver à l'approche du tournoi.

    Il y aura une gardienne de but supplémentaire que Wiegman devra sélectionner, cela ne fait aucun doute. Aucune des autres options disponibles n'a bénéficié d'un temps de jeu régulier ces derniers mois, et c'est probablement ce qui fera la différence au final. On a l'impression que le choix se fera entre Khiara Keating et Ellie Roebuck, mais Sophie Baggaley a également été appelée récemment en raison de blessures.

    En ce qui concerne les défenseuses, étant donné la polyvalence de nombreuses joueuses susceptibles de faire partie de cette sélection pour la Coupe du monde féminine 2027, il est toujours difficile de deviner sur quel groupe Wiegman va se décider. Concrètement, toutes les positions de la ligne arrière sont couvertes par les six joueuses mentionnées précédemment ; il s'agit donc simplement de savoir quelles autres qualités ou quelle profondeur de banc supplémentaire elle souhaite avoir à sa disposition.

    Niamh Charles, Anouk Denton et Taylor Hinds peuvent toutes jouer à droite ou à gauche, tandis que Poppy Pattinson s'est récemment imposée comme une option naturelle pour ce poste problématique d'arrière gauche. La défenseuse centrale Lotte Wubben-Moy, quant à elle, a fait partie des sélections pour l'Euro 2022, la Coupe du monde féminine 2023 et l'Euro 2025, ce qui pourrait fortement jouer en sa faveur.

    Au milieu de terrain, Grace Clinton peine à obtenir du temps de jeu depuis son transfert à Manchester City cet été, ce qui nuit à ses ambitions avec l'Angleterre, tandis que sa coéquipière Laura Blindkilde Brown brille avec le leader de la Super League féminine, mais cela ne s'est pas encore traduit par davantage d'opportunités avec les Lionesses. Erica Parkinson, la jeune joueuse de 17 ans qui a été sélectionnée pour la première fois en équipe senior lors de la trêve internationale d'avril en raison des blessures de Toone et Clinton, fait désormais également partie des candidates à ce poste.

    Il y a ensuite Freya Godfrey, l'attaquante de 20 ans qui a participé aux deux derniers stages de l'Angleterre en raison des blessures d'autres attaquantes. Les postes offensifs sont très bien pourvus dans cette équipe, il se pourrait donc que seules des absences lui permettent d'intégrer le groupe l'été prochain, mais beaucoup de choses peuvent changer d'ici là en termes de temps de jeu et de forme.

    Nombre total de joueuses : 31

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Les étrangers

    Y aurait-il d'autres candidates en lice ? Ce n'est pas impossible. Après tout, Wiegman n'en est pas à son coup d'essai en matière de rappel de joueuses tombées dans l'oubli. Elle a emmené Laura Coombs à la Coupe du monde féminine 2023, mettant fin à huit ans d'absence de la star de Manchester City en équipe d'Angleterre, et elle a également rappelé Nikita Parris l'année dernière après que l'attaquante eut passé plus de deux ans sur la touche, même si celle-ci n'a finalement pas été retenue pour l'Euro 2025.

    Alors, qui pourrait suivre leurs traces et intégrer cette sélection anglaise de manière apparemment inattendue, si le besoin s'en faisait sentir ?

    Millie Turner et Lucy Parker sont toutes deux des habituées de la WSL qui ont été en marge de l'équipe des Lionesses sous Wiegman et elles seraient probablement les prochaines sur la liste si des blessures venaient à toucher le groupe des défenseuses centrales.

    Au milieu de terrain, Ruby Mace et Maisie Symonds sont toutes deux de jeunes espoirs qui ont déjà été appelées en équipe senior et jouent régulièrement tant en club qu'avec les moins de 23 ans d'Angleterre. Wiegman s'est régulièrement tournée vers les moins de 23 ans pour compléter son effectif lorsque d'autres joueuses étaient absentes, ainsi que lorsque de jeunes joueuses méritaient leur chance de passer au niveau supérieur.

    Encore une fois, dans l'état actuel des choses, il serait peu probable que l'une de ces quatre joueuses soit sélectionnée en 2027. En effet, Parker et Symonds n'ont encore jamais été sélectionnées en équipe senior, bien qu'elles en fassent partie, et Turner et Mace n'ont chacune qu'une seule sélection à leur actif. Mais toutes ont démontré leurs qualités en WSL, elles ont été confrontées à cet environnement et la situation de Mace et Symonds pourrait notamment évoluer, étant donné que toutes deux sont encore très jeunes et pourraient faire de grands progrès d’ici l’été prochain.

    Nombre total de joueuses : 35

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Les femmes oubliées

    Au cours des quatre ans et demi passés à la tête de cette équipe, Wiegman a fait appel à 48 joueuses différentes. Six d’entre elles ont depuis pris leur retraite, mais il reste encore de nombreuses joueuses en activité, dont certaines évoluent désormais en deuxième division anglaise, que l’actuelle sélectionneuse des Lionesses a intégrées à son effectif à un moment ou à un autre au cours de son mandat.

    Beaucoup d'entre elles sont des joueuses plus âgées qui ont depuis été supplantées dans l'équipe par de jeunes talents, tels que Coombs, Parris, Bethany England et Jordan Nobbs. Par ailleurs, ni Katie Zelem ni Gabby George n'ont vraiment retenu l'attention de Wiegman lors des stages de préparation, bien qu'elles occupent des postes qui devaient être pourvus dans l'équipe.

    On trouve également dans cette catégorie quelques jeunes joueuses qui n’ont jamais vraiment réussi à percer après avoir intégré l’équipe d’Angleterre. Ebony Salmon n’a plus été sélectionnée depuis février 2023, ayant eu du mal à marquer régulièrement au fil des ans. Katie Robinson, quant à elle, semblait être l’une des favorites de Wiegman et avait même décroché une place dans l’équipe pour la Coupe du monde féminine 2023, se rendant en Australie en tant que plus jeune joueuse des Lionesses, à l’âge de 20 ans. Cependant, elle n’a plus été sélectionnée en équipe senior depuis septembre de cette année-là, bien qu’elle ait été titulaire régulière chez les U23 pendant longtemps par la suite.

    Nombre total de joueuses : 43

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Absents de longue durée

    Cette prévision est toutefois remise en cause par la présence de quelques joueuses absentes de longue date qui feront leur retour bien avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2027. Elles restent donc bien en lice pour une place dans l'avion, mais il est difficile de les situer pour l'instant en raison de leur situation.

    Parmi elles, Agyemang est la plus susceptible d’intégrer l’équipe l’été prochain. L’attaquante a été une révélation en 2025, faisant une entrée fracassante sur la scène internationale en marquant un but après seulement 41 secondes lors de ses débuts avec les Lionesses, après avoir été sélectionnée de justesse dans l’équipe pour l’Euro. En Suisse, elle a marqué deux buts en phase à élimination directe et a été nommée Jeune joueuse du tournoi, avant de se blesser au ligament croisé antérieur en octobre. Elle sera toutefois de retour plus tard cette année et espère reprendre là où elle s'était arrêtée pour renforcer les options de Wiegman au poste d'avant-centre.

    Trois autres joueuses en marge de cette sélection sont actuellement sur la touche en raison de blessures au ligament croisé antérieur. Jessica Naz, l'attaquante de Tottenham absente depuis décembre 2025, compte six sélections à son actif ; l'adolescente Katie Reid n'a pas encore fait ses débuts en équipe nationale senior, mais elle était l'une des défenseuses centrales les plus en forme du pays lorsqu'elle a été sélectionnée pour la première fois chez les Lionesses en novembre, quelques jours avant l'annonce de sa blessure ; et Ella Morris avait été recrutée pour pallier le manque de profondeur au poste d’arrière droit juste avant l’Euro 2025, mais elle s’est blessée au genou lors de ce même stage. Morris a fait son retour sur le terrain début avril et dispose désormais de suffisamment de temps pour se remettre en lice.

    Missy Bo Kearns est une autre absente. Au départ, c'était pour des raisons bien plus réjouissantes. La milieu de terrain d'Aston Villa a annoncé en mars 2026 qu'elle attendait son premier enfant, dont la naissance était prévue en septembre. Cependant, fin mars, elle a révélé qu'elle avait malheureusement perdu son bébé. Kearns était en réserve pour l'Euro 2025 et a disputé deux des matchs amicaux de l'Angleterre à la fin de l'année, devançant des joueuses telles que Blindkilde Brown et Clinton.

    Total : 48

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