« Le ciel est la seule limite » pour Gio Reyna : la star de l'équipe nationale américaine reçoit les conseils habituels de Kasey Keller après son but exceptionnel en Coupe du monde contre le Paraguay

Les coorganisateurs ont pris le meilleur départ possible dans ce tournoi en réécrivant l’histoire grâce à une victoire 4-1 face à une sélection sud-américaine. Christian Pulisic a brillé avant d’être remplacé à la mi-temps, tandis que l’attaquant monégasque Folarin Balogun, chargé de mener l’attaque, a inscrit un doublé.

L’équipe de Mauricio Pochettino a pleinement mérité ce large succès, et c’est Reyna, entré en cours de jeu, qui a apposé la touche finale d’une frappe spectaculaire alors que le temps s’écoulait.

À la huitième minute du temps additionnel, le meneur de jeu de 23 ans a récupéré le ballon à l’entrée de la surface, a fait quelques pas en avant et a décoché une trivela du droit, hors de portée d’Orlando Gill, qui s’est jeté en vain.

Si l’on n’a jamais douté de sa capacité à créer de tels moments de magie, des problèmes de forme et de condition physique l’ont toutefois empêché de les montrer aussi souvent qu’il l’aurait souhaité.