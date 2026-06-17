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« Le ciel est la seule limite » pour Gio Reyna : la star de l'équipe nationale américaine reçoit les conseils habituels de Kasey Keller après son but exceptionnel en Coupe du monde contre le Paraguay
Reyna a inscrit un superbe but d’une trivela contre le Paraguay.
Les coorganisateurs ont pris le meilleur départ possible dans ce tournoi en réécrivant l’histoire grâce à une victoire 4-1 face à une sélection sud-américaine. Christian Pulisic a brillé avant d’être remplacé à la mi-temps, tandis que l’attaquant monégasque Folarin Balogun, chargé de mener l’attaque, a inscrit un doublé.
L’équipe de Mauricio Pochettino a pleinement mérité ce large succès, et c’est Reyna, entré en cours de jeu, qui a apposé la touche finale d’une frappe spectaculaire alors que le temps s’écoulait.
À la huitième minute du temps additionnel, le meneur de jeu de 23 ans a récupéré le ballon à l’entrée de la surface, a fait quelques pas en avant et a décoché une trivela du droit, hors de portée d’Orlando Gill, qui s’est jeté en vain.
Si l’on n’a jamais douté de sa capacité à créer de tels moments de magie, des problèmes de forme et de condition physique l’ont toutefois empêché de les montrer aussi souvent qu’il l’aurait souhaité.
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Reyna cherche à gagner en régularité, tant en club qu'en sélection nationale
Interrogé sur la performance époustouflante de Reyna et sur la promesse d’autres exploits à venir, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale américaine, Keller – alors que les supporters du monde entier se demandent qui est le favori pour remporter la Coupe du monde 2026 – a déclaré à GOAL : « Je pense que c’est ce que nous attendons. Nous attendons de voir comment cela va se passer semaine après semaine. Mais la question qui se pose alors est : pourquoi n’est-ce pas encore le cas semaine après semaine ?
« Je me réjouissais de son arrivée à Gladbach, club dont je suis ancien joueur, car je pensais qu’il pouvait vraiment apporter. Il a commencé à enchaîner les matchs, puis une petite blessure l’a freiné ; il a dû ralentir avant de retrouver progressivement du temps de jeu en fin de saison.
« Je suis sûr qu’il n’y a personne de plus frustré que Gio. Sa famille loge chez nous pour le match contre Seattle. Je le connais depuis sa naissance, étant donné ma proximité avec Claudio. En matière de talent, le ciel est la limite ; il lui manque juste un petit quelque chose : cette régularité, ce petit plus qui lui assurera une place sur le terrain. »
Atout majeur ou simple joker ? Le rôle de Reyna au sein de l’équipe nationale américaine
L'équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) se rend dans l'État de Washington pour affronter l'Australie vendredi. Après avoir retrouvé la famille Keller, Reyna espère retrouver une place de choix dans les plans de Pochettino.
Interrogé sur son statut, Keller a reconnu qu’il se sentait aujourd’hui plus à l’aise dans un rôle de joker – alors que des joueurs comme Weston McKennie, Tyler Adams et Malik Tillman apportent davantage d’énergie et de ténacité au milieu de terrain – mais il a aussi souligné un atout majeur qui pourrait être aligné dès le coup d’envoi d’un match de Coupe du monde : « Je suis sûr qu’il comprend lui aussi qu’il n’a tout simplement pas eu assez de temps de jeu, pour quelque raison que ce soit, pour se sentir prêt à disputer l’intégralité de la rencontre.
« Écoutez, s’il y a une blessure, cela ne poserait pas de problème. C’était un trio assez dynamique au milieu de terrain. Je ne doute pas que Gio puisse s’y intégrer sans difficulté, par exemple si Tillman se blessait.
« Mais on a tous déjà connu ce genre de situation : on est prêt, on se sent prêt, mais les joueurs devant nous sont en pleine forme. Il faut simplement attendre son heure. »
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Le palmarès de Reyna : ses sélections et ses buts avec l’équipe nationale masculine des États-Unis
Avec désormais 39 sélections et plus de dix buts au compteur, Reyna reste insatisfait et vise encore plus haut.
Il devrait bénéficier d’un temps de jeu conséquent d’ici la fin de la Coupe du monde, l’équipe nationale américaine étant déterminée à aller loin dans cette compétition disputée à domicile, tandis que la saison 2026-2027 pourrait marquer un renversement de situation au Borussia Mönchengladbach, lui permettant ainsi de répondre aux attentes élevées placées en lui.