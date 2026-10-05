Heskey espère suivre les traces de son père, ancien attaquant de Leicester, Liverpool et Aston Villa. Emile a savouré des succès en FA Cup, en League Cup et en Coupe UEFA durant sa carrière de joueur, tout en honorant 62 sélections avec l’équipe d’Angleterre.

Reigan s’est déjà illustré avec les Young Lions chez les U17 et les U18, disputant une Coupe du monde en 2025, et il est considéré comme ayant hérité de précieuses qualités familiales, comme la vitesse, la puissance et le sens du but.

Ces qualités lui ont permis de se faire remarquer dans le célèbre centre de formation de City, avec des débuts en compétition effectués aux côtés de son frère Jaden lors d’un match de Carabao Cup contre Huddersfield en septembre 2025.

Sa route vers un rôle régulier en équipe première étant barrée par des internationaux chevronnés, alors qu’il cherchait à évoluer sur le côté gauche, la décision a été prise de prendre son envol et de relever un nouveau défi à l’été 2026.

Un transfert pouvant atteindre 7 millions de livres sterling (9 M$) a été conclu avec Cologne. Heskey est progressivement intégré par son nouveau club, avec une seule entrée en jeu de 15 minutes jusqu’à présent.

Il cherche toutefois encore ses marques et reste convaincu qu’il finira par exploiter pleinement son potentiel. Un avis partagé par son père, un homme qui sait tout de l’apprentissage du métier et de l’art de saisir les opportunités qui se présentent à un jeune âge.