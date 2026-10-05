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Reigan Heskey Manchester CityGetty
Chris Burton
Traduit par

« Le ciel est la seule limite » - Comment Reigan Heskey prend ses marques à Cologne après son transfert depuis Manchester City, alors que son père Emile, ancien attaquant de l’Angleterre, explique à quoi ressemble la réussite pour l’attaquant de 18 ans

R. Heskey
Bundesliga
Manchester City
Cologne
Angleterre U19

Emile Heskey a expliqué à GOAL à quoi ressemble la réussite pour son fils Reigan après avoir quitté Manchester City pour relever un nouveau défi en Allemagne avec Cologne. À 18 ans, le talentueux attaquant est sorti de sa zone de confort. De nombreux obstacles, sur le plan professionnel comme personnel, l’attendent en Bundesliga, mais « tout est possible pour lui ».

  • Heskey a quitté Manchester City dans le cadre d’un accord pouvant atteindre 7 millions de livres sterling

    Heskey espère suivre les traces de son père, ancien attaquant de Leicester, Liverpool et Aston Villa. Emile a savouré des succès en FA Cup, en League Cup et en Coupe UEFA durant sa carrière de joueur, tout en honorant 62 sélections avec l’équipe d’Angleterre.

    Reigan s’est déjà illustré avec les Young Lions chez les U17 et les U18, disputant une Coupe du monde en 2025, et il est considéré comme ayant hérité de précieuses qualités familiales, comme la vitesse, la puissance et le sens du but.

    Ces qualités lui ont permis de se faire remarquer dans le célèbre centre de formation de City, avec des débuts en compétition effectués aux côtés de son frère Jaden lors d’un match de Carabao Cup contre Huddersfield en septembre 2025.

    Sa route vers un rôle régulier en équipe première étant barrée par des internationaux chevronnés, alors qu’il cherchait à évoluer sur le côté gauche, la décision a été prise de prendre son envol et de relever un nouveau défi à l’été 2026.

    Un transfert pouvant atteindre 7 millions de livres sterling (9 M$) a été conclu avec Cologne. Heskey est progressivement intégré par son nouveau club, avec une seule entrée en jeu de 15 minutes jusqu’à présent.

    Il cherche toutefois encore ses marques et reste convaincu qu’il finira par exploiter pleinement son potentiel. Un avis partagé par son père, un homme qui sait tout de l’apprentissage du métier et de l’art de saisir les opportunités qui se présentent à un jeune âge.

  • Emile Heskey Chase football coaching programmeChase

    Comment Heskey s’est installé en Bundesliga

    L’ancien international anglais Heskey, qui s’exprimait en association avec le programme d’encadrement footballistique de Chase, qui offre un accès gratuit à des qualifications d’entraîneur aux personnes issues de milieux modestes à travers le Royaume-Uni, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé comment Reigan s’était adapté en Allemagne : « Il adore ça en ce moment. Il trouve ça difficile parce qu’il est évidemment tantôt dans l’équipe, tantôt en dehors. Et évidemment, c’est une autre langue, il doit l’apprendre, etc. Un autre pays. Mais il apprécie aussi cet aspect-là.

    « Il est encore jeune, donc il est dans le groupe. Et il peut revenir, il est avec les [England] U19. Donc il sera avec certains de ses potes et des choses comme ça. Donc il pourra en profiter.

    « Mais bientôt, il va devoir commencer à postuler pour une place en équipe première. Une fois qu’il commencera à le faire, tout lui sera possible. Parce qu’il n’est pas loin de mon gabarit. Il a encore beaucoup de croissance devant lui. »

    Heskey a ajouté, lorsqu’on lui a demandé si avoir des minutes dans les jambes était le marqueur évident de réussite pour Reigan durant sa première saison à Cologne : « Oui, le temps de jeu. Je pense que s’il peut disputer entre 15 et 20 matches, ce sera positif. Peut-être qu’entre 10 et 15 contributions décisives, ce serait positif. »

  • Pourquoi Heskey a quitté Manchester City pour prendre la direction de l’Allemagne

    Heskey, qui a suivi avec intérêt cet été le parcours de l’Angleterre jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde 2026, s’est rendu à St George’s Park avec Chase pour évoquer la manière dont l’impact du parcours de l’Angleterre lors de l’épreuve phare de la FIFA inspire une nouvelle génération à envisager une carrière dans le coaching de football.

    Le programme de coaching de football de Chase offre un moyen supplémentaire d’accéder au coaching de football, en proposant un accès intégralement financé à des qualifications d’initiation au coaching ainsi que des bourses professionnelles de coaching pour des personnes issues de milieux à faibles revenus à travers le Royaume-Uni.

    Heskey avait déjà expliqué à GOAL pourquoi Reigan avait quitté Manchester afin de travailler avec différents tacticiens susceptibles de l’aider à développer son jeu : « Je pense qu’à 17 ou 18 ans, si tu es prêt à jouer en équipe première et que tu n’as pas cette opportunité, et qu’inévitablement tu ne l’auras pas en Angleterre, tu dois aller quelque part où il y a des antécédents probants. L’Allemagne donne l’impression d’avoir des antécédents probants.

    « Notre système de jeunes, au niveau des sélections de jeunes, compte des joueurs fantastiques. Les Allemands l’ont vu encore et encore avec ces joueurs. Pourquoi ne nous donne-t-on pas cette opportunité en Angleterre ?

    « Nous ne devrions pas forcément devoir aller en Allemagne, nous ne devrions pas forcément devoir aller en Belgique, nous ne devrions pas forcément devoir aller en France. Pourtant, c’est ce qui se passe. En Angleterre, nous achetons à 20 ou 21 ans des joueurs venant de France, d’Allemagne. Nous avons des joueurs de 20 ou 21 ans contre lesquels nous avons joué régulièrement au niveau international, et que nous avons battus.

    « Et ce groupe-là, avec Sancho, Phil Foden, ce groupe-là, je crois qu’il y avait aussi Marc Guehi, était considéré comme le meilleur d’Europe. Mais nous n’avons pas reçu les opportunités. Marc Guehi était à Chelsea, il n’a pas eu sa chance à Chelsea, il a dû partir.

    « Mais les autres ont tous une chance dans leur propre pays respectif. Et je comprends, parce qu’en Angleterre nous avons le plus grand championnat et peut-être le meilleur championnat. Mais nos gamins n’auront jamais leur chance.

    « Mon fils [Jaden] a 20 ans, bientôt 21. À 22 ans, je suis parti à Liverpool après avoir joué cinq saisons [à Leicester]. Nous avons donc trop de gamins aujourd’hui qui sont, je ne dirais pas freinés, mais qui passent à côté d’années importantes d’apprentissage à 18, 19 et 20 ans pour jouer avec les moins de 21 ans, ce qui ne t’apporte rien. À part l’EFL Trophy, ce qui est bien. J’aime ça, j’aime beaucoup ça, mais cela ne fait que deux matches. »

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  • Les entraîneurs doivent libérer tout le potentiel

    Reigan Heskey cherche à prouver sa valeur à Cologne afin de s’y assurer une place en équipe première, ce qui lui permettrait à terme de postuler à une reconnaissance au niveau international chez les seniors. Il a assurément les qualités pour suivre cette voie.

    Pour l’instant, l’Angleterre, avec le sélectionneur allemand Thomas Tuchel aux commandes, se concentre sur l’édition 2026-2027 de la Ligue des nations de l’UEFA. Restant sur une écrasante victoire 7-0 contre la Croatie lors de sa dernière sortie, elle accueillera la Tchéquie mardi.

    Pour plus d’informations sur le programme d’entraînement au football de Chase, rendez-vous sur : Chase football coaching programme https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/