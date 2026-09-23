Le choix de Tresoldi : « Italie ou Allemagne ? 50-50 ». Ce qu’en pensent Mancini et Klopp

« Italie ou Allemagne ? J’y réfléchis et j’en suis à 50-50, les deux nations comptent beaucoup pour moi ». C’est la réflexion de Nicolò Tresoldi, relayée par Gazzetta.it. Né en 2004, à Cagliari, Italien naturalisé Allemand, le milieu de terrain de Bruges a repoussé d’un an son choix concernant la sélection A : sa volonté est d’abord de terminer son cycle avec les Espoirs allemands jusqu’à la phase finale de l’Euro de la catégorie.





Ces derniers jours, Klopp, sélectionneur de l’Allemagne, avait expliqué : « Le fait qu’il n’y soit pas ne signifie pas qu’il ait décidé de ne pas représenter l’Allemagne, a-t-il précisé. Ou qu’il ne veuille pas représenter l’Italie. Nous ne voulons mettre aucune pression sur les garçons. C’est un sujet délicat pour les jeunes d’aujourd’hui et nous respecterons chacune de ses décisions sans forcer les choses. Nous voulons lui montrer les perspectives de notre projet. S’il veut prendre du temps pour décider, il est juste qu’il le fasse. »