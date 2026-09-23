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Tresoldi U21Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Le choix de Tresoldi : « Italie ou Allemagne ? 50-50 ». Ce qu’en pensent Mancini et Klopp

N. Tresoldi
Italie
Allemagne

Le joueur italo-allemand né en 2004 n’a pas encore fait son choix concernant la sélection A.

« Italie ou Allemagne ? J’y réfléchis et j’en suis à 50-50, les deux nations comptent beaucoup pour moi ». C’est la réflexion de Nicolò Tresoldi, relayée par Gazzetta.it. Né en 2004, à Cagliari, Italien naturalisé Allemand, le milieu de terrain de Bruges a repoussé d’un an son choix concernant la sélection A : sa volonté est d’abord de terminer son cycle avec les Espoirs allemands jusqu’à la phase finale de l’Euro de la catégorie.


Ces derniers jours, Klopp, sélectionneur de l’Allemagne, avait expliqué : « Le fait qu’il n’y soit pas ne signifie pas qu’il ait décidé de ne pas représenter l’Allemagne, a-t-il précisé. Ou qu’il ne veuille pas représenter l’Italie. Nous ne voulons mettre aucune pression sur les garçons. C’est un sujet délicat pour les jeunes d’aujourd’hui et nous respecterons chacune de ses décisions sans forcer les choses. Nous voulons lui montrer les perspectives de notre projet. S’il veut prendre du temps pour décider, il est juste qu’il le fasse. »

  • Tresoldi, plutôt que Klopp, s’exprime ainsi : « Avec moi, il parle plus comme un père que comme un sélectionneur, il est très compréhensif. Nous avons eu de très belles conversations. Je lui ai expliqué ma situation. C’est une personne fantastique. Il voulait seulement m’aider à décider, il a compris ma position et m’a laissé tranquille. Klopp a dit que la porte serait toujours ouverte pour moi. »


    Et enfin, l’avis de Tresoldi sur Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie : « Avec lui, il y a eu des discussions similaires. Il est normal qu’il y ait aussi de l’intérêt de la part de l’Italie. Mais j’ai dit à Mancini la même chose que j’ai dite à Klopp. Mancini aurait été heureux si j’avais joué pour l’Italie. Ça a été une belle conversation. »

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