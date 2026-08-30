AFP
Traduit par
Le choc entre Chelsea et Brighton voit les arbitres de Premier League abandonner les oreillettes radio pour la première fois en deux décennies
Une rare panne technologique à Stamford Bridge
Selon BBC Sport, Oliver est revenu pour la seconde période du match à Stamford Bridge sans son dispositif de communication. Alors que Chelsea s’est imposé 4-3 face à Brighton, l’équipe arbitrale de Premier League a dû travailler sans radios, ce qui serait une première en deux décennies.
Les arbitres ont déjà rencontré par le passé des problèmes de batteries ou de liaisons de communication, mais il s’agissait cette fois d’une situation totalement inédite. Jugeant la situation complètement irrécupérable, Oliver, ses assistants Stuart Burt et James Mainwaring, ainsi que le quatrième arbitre Tom Bramall, ont dû faire leur travail sans contact verbal direct.
- Getty Images Sport
Le bruit de la foule perturbe les systèmes de communication des arbitres
Le problème de fond provenait d’un grave dysfonctionnement de la technologie standard de filtrage audio. Il a été rapporté que le bruit extrêmement fort de la foule n’était pas filtré par le système, ce qui rendait pratiquement impossible pour Oliver et ses assistants d’entendre clairement ce qu’ils se disaient.
Dans des circonstances normales, les chants, les cris et les chansons des supporters sont atténués par des oreillettes sophistiquées, ce qui permet une communication claire sur l’ensemble du terrain. Avec la défaillance de cette fonction essentielle dimanche, le corps arbitral n’a eu d’autre choix que d’abandonner complètement la technologie et de s’en remettre entièrement aux mécanismes traditionnels de l’arbitrage pour gérer les dernières minutes frénétiques.
La VAR s’adapte à une panne de communication sans précédent
Une fois les oreillettes retirées, un problème majeur est immédiatement apparu concernant la manière dont l’assistant vidéo à l’arbitrage, Andrew Kitchen, pouvait effectivement faire son travail s’il ne pouvait pas parler directement à Oliver. La capacité d’un arbitre à décrire un incident précis au VAR est considérée comme une pierre angulaire du protocole moderne d’arbitrage.
Par conséquent, Kitchen a dû continuer à travailler via un système de secours utilisant des messages envoyés directement à la montre de l’arbitre. En outre, l’officiel vidéo pouvait toujours communiquer avec Bramall grâce à un autre contact radio. Cela signifiait que le VAR devait effectuer les vérifications essentielles en se fondant uniquement sur sa propre évaluation visuelle des flux vidéo.
- Getty Images Sport
Quelle est la prochaine étape pour les arbitres de Premier League ?
La Premier League devrait probablement enquêter sur cette défaillance technologique afin de s’assurer que de telles pannes de communication ne se reproduisent pas lors des prochaines rencontres. Les équipes techniques devraient effectuer des tests rigoureux sur l’équipement avant la prochaine journée de matches. Pendant ce temps, Oliver et ses collègues arbitres se prépareront pour leurs prochains rendez-vous nationaux et européens, en espérant sans aucun doute que leurs dispositifs de communication habituels seront pleinement opérationnels lorsqu’ils retrouveront le terrain.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles