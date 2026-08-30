Selon BBC Sport, Oliver est revenu pour la seconde période du match à Stamford Bridge sans son dispositif de communication. Alors que Chelsea s’est imposé 4-3 face à Brighton, l’équipe arbitrale de Premier League a dû travailler sans radios, ce qui serait une première en deux décennies.

Les arbitres ont déjà rencontré par le passé des problèmes de batteries ou de liaisons de communication, mais il s’agissait cette fois d’une situation totalement inédite. Jugeant la situation complètement irrécupérable, Oliver, ses assistants Stuart Burt et James Mainwaring, ainsi que le quatrième arbitre Tom Bramall, ont dû faire leur travail sans contact verbal direct.