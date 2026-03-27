Le choc de Premier League entre Manchester United et Liverpool se déroulera à une heure inhabituelle, tandis que Chelsea voit également son match déplacé à un créneau inhabituel

À la grande surprise de nombreux supporters, le choc au sommet entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford a été reporté au dimanche 3 mai. Cependant, contrairement à l’horaire habituel de fin d’après-midi, les deux rivaux s’affronteront désormais à 15 h 30 (heure britannique), une heure inhabituelle.

Ce match reste l'un des plus regardés du football mondial, et Sky Sports a choisi de conserver les droits de diffusion de cette confrontation. Si un coup d'envoi le dimanche après-midi est la norme, l'heure précise de 15 h 30 marque une rupture avec le créneau habituel de 16 h 30 du « Super Sunday ».