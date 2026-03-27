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Le choc de Premier League entre Manchester United et Liverpool se déroulera à une heure inhabituelle, tandis que Chelsea voit également son match déplacé à un créneau inhabituel
Le derby du Nord-Ouest se dispute un créneau inhabituel le dimanche
À la grande surprise de nombreux supporters, le choc au sommet entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford a été reporté au dimanche 3 mai. Cependant, contrairement à l’horaire habituel de fin d’après-midi, les deux rivaux s’affronteront désormais à 15 h 30 (heure britannique), une heure inhabituelle.
Ce match reste l'un des plus regardés du football mondial, et Sky Sports a choisi de conserver les droits de diffusion de cette confrontation. Si un coup d'envoi le dimanche après-midi est la norme, l'heure précise de 15 h 30 marque une rupture avec le créneau habituel de 16 h 30 du « Super Sunday ».
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Chelsea et Manchester City s'apprêtent à vivre une folle journée lundi
Les bizarreries du calendrier ne s’arrêtent pas au match de Manchester United. Chelsea a vu son match à domicile contre Nottingham Forest reporté au lundi 4 mai, avec un coup d’envoi inhabituel fixé à 15 h (BST). Un coup d’envoi en milieu d’après-midi un lundi est une rareté en Premier League et posera sans aucun doute un défi logistique aux supporters qui se rendront à Stamford Bridge en ce jour férié.
Plus tard dans la soirée, la lutte pour le titre de Manchester City se poursuit avec un déplacement à Merseyside pour affronter Everton. Ce match a été programmé à 20 h (BST), créant ainsi un lundi chargé en action de haut niveau. Les deux matchs seront diffusés en direct sur Sky Sports dans le cadre d'un programme double qui pourrait s'avérer décisif aux deux extrémités du classement.
Le calendrier de la Villa reste incertain
Le calendrier d'Aston Villa, entraîné par Unai Emery, pourrait également subir des modifications importantes en fonction de ses résultats sur la scène européenne. Son match contre Tottenham Hotspur est actuellement prévu le samedi 2 mai à 12 h 30 (BST) et sera diffusé sur TNT Sports, mais cette information est susceptible de changer.
La Premier League a confirmé : « Ce match sera reporté au dimanche 3 mai à 19 h (BST) si Aston Villa atteint les demi-finales de l'Europa League. »
Alors que Villa vise une place de choix au classement tout en honorant ses engagements européens, ce report potentiel au dimanche soir ajoute une couche de complexité supplémentaire au calendrier de la 35e journée. Les supporters des Spurs suivront de près les progrès des Villans en Ligue Europa afin de confirmer leurs plans de déplacement pour se rendre à Villa Park.
- AFP
Arsenal et Leeds figurent parmi les matchs à ne pas manquer à la télévision
Le coup d'envoi de ce week-end de football sera en réalité donné vendredi soir sous les projecteurs, lorsque Leeds United accueillera Burnley à 20 h (heure britannique) dans un match décisif pour le maintien. Cette rencontre ouvrira la couverture télévisée sur Sky Sports, donnant le ton d'un week-end de football aux enjeux majeurs. Arsenal sera également sous les feux des projecteurs télévisés en accueillant Fulham samedi soir pour un derby londonien.
Le coup d'envoi du match des Gunners à l'Emirates Stadium a été avancé à 17 h 30 (BST) le samedi 2 mai. Alors qu'Arsenal et Leeds s'adaptent à des créneaux de diffusion plus traditionnels, l'attention reste focalisée sur les changements inhabituels imposés à Manchester United et Chelsea. La ligue a rappelé aux supporters que, bien qu'il s'agisse des choix actuels, les dernières semaines de la saison restent toujours sujettes à des ajustements en fonction des résultats en coupe.