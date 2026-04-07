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Le chaos s'intensifie à Chelsea ! Les coéquipiers d'Enzo Fernández demandent à Liam Rosenior de lever la suspension disciplinaire avant le match crucial contre Manchester City
L'équipe fait pression pour le retour de son figure de proue
Selon la journaliste argentine Veronica Brunati, un groupe de joueurs chevronnés de Chelsea aurait contacté Rosenior pour demander la réintégration de Fernandez à la suite de la sanction interne qui lui a récemment été infligée. L'international argentin avait été écarté de la victoire en FA Cup contre Port Vale après avoir accordé des interviews qui ne garantissaient pas son avenir au club tout en laissant entendre un transfert au Real Madrid. Malgré la requête de l'équipe, le joueur et son entourage restent pessimistes quant à la levée de la suspension à temps pour le match de Premier League de dimanche contre City.
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Rosenior défend les normes culturelles
L'entraîneur de Chelsea a adopté une ligne dure en matière de discipline afin de stabiliser une saison mouvementée, alors même que la recrue de 107 millions de livres sterling reste en tête des statistiques avec 12 buts et six passes décisives cette saison. Rosenior insiste sur le fait que, bien qu'il respecte le talent et la frustration du milieu de terrain, l'identité à long terme du club doit primer sur la disponibilité individuelle.
Expliquant la décision d'appliquer la sanction, Rosenior a déclaré : « C'est décevant qu'Enzo s'exprime de cette manière. Je n'ai rien de négatif à dire à son sujet, mais une ligne a été franchie en ce qui concerne notre culture et ce que nous voulons construire. En tant que personnalité, personne et joueur, j'ai le plus grand respect pour lui. Il est frustré parce qu'il veut que nous réussissions. En ce qui concerne cette décision, il ne s’agit pas seulement de moi ou des directeurs sportifs. Les propriétaires, les joueurs, nous sommes tous d’accord sur cette décision. La porte n’est pas fermée pour Enzo. C’est une sanction. Il faut protéger la culture, et à cet égard, une ligne a été franchie. »
Négociations contractuelles alors que Madrid manifeste son intérêt
Alors que le bras de fer disciplinaire se poursuit, les représentants du milieu de terrain se concentreraient sur l'obtention d'un contrat plus avantageux, à la hauteur de ses 46 apparitions et de son importante contribution offensive cette saison. Plusieurs grands clubs européens suivent la situation de près, mais le joueur privilégierait un maintien à l'ouest de Londres si un accord satisfaisant venait à être trouvé.
L'agent de Fernandez, Javier Pastore, a récemment déclaré : « Il y a bien eu des discussions concernant le renouvellement de son contrat, oui. Nous avons commencé à en discuter vers décembre ou janvier, mais nous n'avons pas pu trouver d'accord. Comme le contrat d'Enzo court encore sur six ans, nous avons décidé de ne pas le renouveler car les conditions ne convenaient ni à nous ni au joueur ; compte tenu de ce dont Enzo est capable aujourd'hui, il mérite bien plus que ce qu'il gagne actuellement... Notre intention après la Coupe du monde est de rencontrer à nouveau Chelsea et, s’il n’y a pas d’accord, d’explorer d’autres options. »
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La confrontation à Wembley se profile à l'horizon
Chelsea doit faire face à un calendrier de Premier League particulièrement chargé, avec notamment des rencontres contre Manchester City et Manchester United, avant d'affronter Leeds United à Wembley lors d'une demi-finale cruciale de la FA Cup. La pression s'intensifie sur Rosenior : il doit apaiser les tensions et réintégrer son capitaine afin de préserver leur seul espoir de remporter un titre.