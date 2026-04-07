Le chaos s'intensifie à Chelsea ! Les coéquipiers d'Enzo Fernández demandent à Liam Rosenior de lever la suspension disciplinaire avant le match crucial contre Manchester City

L'entraîneur de Chelsea a adopté une ligne dure en matière de discipline afin de stabiliser une saison mouvementée, alors même que la recrue de 107 millions de livres sterling reste en tête des statistiques avec 12 buts et six passes décisives cette saison. Rosenior insiste sur le fait que, bien qu'il respecte le talent et la frustration du milieu de terrain, l'identité à long terme du club doit primer sur la disponibilité individuelle.

Expliquant la décision d'appliquer la sanction, Rosenior a déclaré : « C'est décevant qu'Enzo s'exprime de cette manière. Je n'ai rien de négatif à dire à son sujet, mais une ligne a été franchie en ce qui concerne notre culture et ce que nous voulons construire. En tant que personnalité, personne et joueur, j'ai le plus grand respect pour lui. Il est frustré parce qu'il veut que nous réussissions. En ce qui concerne cette décision, il ne s’agit pas seulement de moi ou des directeurs sportifs. Les propriétaires, les joueurs, nous sommes tous d’accord sur cette décision. La porte n’est pas fermée pour Enzo. C’est une sanction. Il faut protéger la culture, et à cet égard, une ligne a été franchie. »