Bien que la Premier League ait été pionnière et innovante dans certains aspects de la gestion de l'assistance vidéo, d'autres grands championnats l'ont surpassée sur différents points.

Cette saison a en effet vu l'introduction de nouvelles innovations dans le football anglais, parmi lesquelles l'utilisation de caméras fixées sur les arbitres, la « RefCam », avec une diffusion en direct du son, ainsi que la publication des transcriptions des échanges entre l'arbitre assistant vidéo et l'arbitre de terrain.

La Premier League a également été l'une des premières compétitions à autoriser les arbitres à annoncer eux-mêmes les décisions de l'assistance vidéo devant le public.

Cette démarche en particulier représente un gain rare pour les supporters présents dans le stade, car elle leur offre au moins une explication directe de la décision au lieu de se contenter de regarder le ralenti sur les écrans géants. Mais les progrès demeurent limités, car l'émission « Match Officials Mic'd Up » n'apparaît toujours qu'une seule fois par mois.

Heureusement, le premier épisode de la saison en cours sera diffusé mardi, ce qui offre une occasion idéale de présenter l'enregistrement audio relatif à la décision de hors-jeu concernant Fernandez. Mais le problème est qu'un certain nombre de situations controversées se sont déjà produites sans que leurs enregistrements audio ne soient dévoilés.

Prenez par exemple la main de Harry Maguire avant le but de Manchester United face à Ipswich Town, ou la décision de ne pas accorder de penalty à Arsenal face à Aston Villa.

Ces situations ont fait l'objet de larges débats, mais des semaines se sont écoulées sans que le public n'obtienne d'enregistrements audio expliquant comment les arbitres avaient réfléchi, ce qu'avait dit l'arbitre assistant vidéo, et pourquoi la décision avait abouti à ce qu'elle était.

Et c'est précisément là que réside une occasion pour la Premier League de faire évoluer sa manière de gérer la transparence. Car le problème ne réside pas nécessairement dans le fait de tout rendre accessible en direct, mais dans la rapidité avec laquelle les informations sont dévoilées après l'événement.

Le championnat espagnol propose un modèle différent. En Liga, les enregistrements audio et vidéo des interventions de l'assistance vidéo qui exigent une appréciation personnelle de l'arbitre sont publiés, c'est-à-dire les situations dans lesquelles l'arbitre de terrain se dirige vers l'écran latéral pour revoir l'action et prendre une nouvelle décision.

Et surtout, ces enregistrements sont publiés sur les réseaux sociaux quelques heures après la fin du match. Pas des semaines après. Cela donne aux supporters l'occasion de comprendre les décisions controversées à un moment où le débat autour du match est encore présent, au lieu d'attendre que l'événement perde une grande partie de son impact.

Quant au championnat italien, il a emprunté une voie différente. Il a arrêté l'émission « Open VAR », qui était l'équivalent italien du programme des échanges d'arbitres en Angleterre, à la fin de la saison dernière. Cela est intervenu après les pressions que l'émission exerçait sur les arbitres.

En Allemagne, il n'existe pas d'émission consacrée de manière permanente à la présentation des détails de l'assistance vidéo, même si cette situation pourrait évoluer lors des prochaines saisons. Le championnat allemand se contente de partager les enregistrements audio lorsque cela est nécessaire ou lorsqu'ils sont liés à des situations qui méritent d'être clarifiées.

Ainsi, il n'existe toujours pas, à ce jour, de modèle mondial unifié pour la gestion du son de l'assistance vidéo. Chaque championnat avance selon sa propre vision, entre ceux qui préfèrent une large divulgation, ceux qui se contentent d'enregistrements précis, et ceux qui évitent totalement la diffusion en direct.