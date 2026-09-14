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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Le chaos de la VAR : le football va-t-il s'inspirer du cricket pour percer les secrets des arbitres ?

FEATURES
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
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Le supporter dans le noir : pourquoi la télévision entend-elle ce qui est refusé au public des tribunes ?

En un seul instant, une décision issue de l'assistance vidéo à l'arbitrage peut changer le résultat d'un match, déclencher la colère de milliers de supporters et ouvrir la porte à des heures, voire des jours de polémique. Mais le paradoxe, c'est que ces supporters qui ont dépensé leur argent et se sont rendus au stade pour voir le match en direct sont peut-être les derniers à savoir ce qui s'est passé en coulisses.

C'est ce qui est arrivé lors de l'une des actions liées à l'assistance vidéo à l'arbitrage les plus controversées de ces dernières années. Les 74 161 spectateurs présents à l'intérieur d'Old Trafford regardaient Manchester United affronter Manchester City, mais ils ne savaient pas ce qui se passait réellement pendant la vérification du but d'Erling Haaland.

Lorsque l'arbitre Michael Oliver a sifflé et validé le but, beaucoup de ceux qui se trouvaient dans les tribunes ne réalisaient pas que la position de hors-jeu au cœur de la vérification ne concernait pas Haaland à l'origine, mais bien le joueur Enzo Fernández.

En revanche, les téléspectateurs devant leur écran ont eu davantage de chance, puisqu'ils ont pu connaître les détails de ce qui s'est passé lors de la vérification du but qui a offert à Manchester City la victoire sur le score de 1-0.

C'est là qu'apparaît le grand paradoxe de l'ère de la vidéo : « le supporter qui suit le match depuis chez lui en sait parfois plus que celui qui se trouve à l'intérieur du stade ».

  • Le supporter dans le stade : la partie la moins connue

    L'histoire ne concerne pas uniquement les grandes décisions qui bouleversent l'issue des matchs. Samedi, Axel Disasi, le défenseur de Crystal Palace prêté par Chelsea, a été expulsé lors de la rencontre que son équipe a perdue face à Ipswich Town sur le score de 3-2.

    Le joueur est resté au bord de la pelouse pendant plus d'une minute, tandis que la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage réexaminait la décision du carton rouge. Durant ces instants, tout le monde attendait de savoir si l'arbitre allait confirmer sa décision ou revenir dessus.

    Mais les supporters présents dans le stade de Selhurst Park n'ont obtenu aucune explication sur ce qui se passait. Ils ne savent pas ce qu'a dit l'assistant vidéo, ni ce qu'il a vu, ni si l'arbitre principal hésitait, ni même si la vérification portait sur la décision elle-même ou sur un autre détail de l'action.

    Près de dix ans se sont écoulés depuis le début de l'utilisation de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage aux plus hauts niveaux du football, et pourtant le supporter installé dans les tribunes a toujours l'impression d'être un citoyen de seconde zone lorsqu'il s'agit de comprendre les décisions qui scellent le sort d'un match.

    L'équipe des commentateurs télévisés occupe une position unique dans ce processus, puisqu'elle peut entendre ce que dit l'assistant vidéo, ainsi que les discussions qui ont lieu entre la salle de la technologie vidéo et l'arbitre du terrain.

    Grâce à cela, les commentateurs et les consultants peuvent transmettre une partie du contexte de la vérification aux téléspectateurs à domicile. Quant au supporter présent dans le stade, il reste le plus souvent devant un écran géant qui diffuse le ralenti de l'action ou quelques graphismes, sans entendre le dialogue qui détermine en fin de compte la décision.

    C'est ici qu'émerge la question qui devient de plus en plus pressante au fil des années : « Le football atteindra-t-il un jour un stade où il fera suffisamment confiance au public pour lui permettre d'entendre en direct ce que disent les arbitres de la technologie vidéo ? »

    D'autres sports ont franchi des étapes plus avancées dans ce domaine, alors pourquoi le football ne pourrait-il pas en faire autant ?

    • Publicité
  • imago-sport-1062399867.jpgPaul Marriott

    Une promesse de transparence, mais la voix reste absente

    Lorsqu'il a pris la tête de la commission des arbitres de la Premier League anglaise en 2022, Howard Webb avait promis d'accroître la transparence et l'ouverture au sein du système d'arbitrage. Des étapes importantes ont effectivement été franchies dans cette direction.

    L'émission « Match Officials Mic'd Up », qui diffuse les échanges entre les arbitres et l'assistance vidéo, a constitué une expérience pionnière parmi les grands championnats européens.

    Le choix de Webb pour cette approche n'avait rien de surprenant, compte tenu de son expérience passée aux États-Unis, lorsqu'il était responsable des arbitres du championnat américain de football.

    En 2019, le championnat américain est devenu le premier à partager publiquement des enregistrements audio de l'assistance vidéo après les rencontres, à travers l'émission « Inside VAR ».

    Cette émission a fait figure de première version qui a inspiré par la suite l'expérience « Match Officials Mic'd Up » en Premier League anglaise. Mais passer de la divulgation des enregistrements après le match à leur diffusion en direct pendant la rencontre était une tout autre histoire.

    Certaines instances et certains championnats ont tenté de pousser en faveur d'une diffusion en direct des échanges de l'assistance vidéo, mais ces tentatives n'ont pas abouti à un résultat définitif. Selon les informations disponibles, un certain nombre de championnats et d'instances chargées d'établir les lois du jeu ne sont pas parvenus à trouver un consensus autour de cette mesure.

    Howard Webb faisait partie d'un groupe de travail qui a cherché à assouplir les restrictions imposées à l'utilisation des enregistrements audio, en vue d'une éventuelle diffusion en direct à l'avenir.

    Mais l'International Football Association Board, l'instance chargée d'édicter les lois du jeu, et la Fédération internationale de football en particulier, demeurent loin d'approuver la divulgation complète de ce qui se dit au sein de ces échanges. Les mêmes craintes reviennent chaque fois que l'idée de modifier la réglementation est évoquée.

    Il existe des inquiétudes liées à la qualité des communications à travers le monde, à la pression supplémentaire à laquelle les arbitres pourraient être soumis lors des révisions, ainsi qu'à un possible impact sur leur image et leur crédibilité. La nature même de certaines décisions de l'assistance vidéo rend par ailleurs la question plus complexe.

    Nombre de décisions ne reposent pas sur un fait clair que l'on peut aisément établir, mais sur l'appréciation personnelle et l'interprétation. C'est pourquoi deux personnes peuvent diverger sur une même décision, même après avoir visionné l'action à de nombreuses reprises.

  • Le chaos, obsession des responsables

    Il y a trois ans, Lukas Brud, secrétaire et directeur exécutif de l'International Football Association Board, avait évoqué auprès de « BBC Sport » la possibilité de diffuser les enregistrements audio en direct. Sa position reflétait l'ampleur des inquiétudes présentes au sein des instances responsables du football.

    De son point de vue, ouvrir les communications audio directement au public pourrait engendrer une sorte de « chaos », en raison du grand nombre de personnes participant aux échanges et de la multiplicité des voix et des informations durant de courts instants de tension.

    Mais Howard Webb possède une expérience différente qui fait de lui l'une des personnes les plus à même de s'exprimer sur cette question. Il est en effet le seul responsable des arbitres à avoir réellement vécu l'expérience de la diffusion en direct des conversations liées à la technologie vidéo pendant les matches.

    En août 2020, lors du tournoi « MLS is Back » disputé après la période d'interruption imposée par la pandémie de coronavirus, le championnat américain est devenu la seule compétition à diffuser en direct les conversations liées à la technologie vidéo pendant les matches.

    L'expérience fut brève, mais elle a été jugée réussie. Pourtant, près de six ans plus tard, aucune expérience similaire n'est apparue dans une autre compétition. Et au lieu de se transformer en un modèle adopté par le reste du football mondial, l'expérience américaine est restée une simple page limitée dans l'histoire de la technologie vidéo.

    Pour Webb, la question ne peut pas avancer par une décision individuelle. L'instance arbitrale de la Premier League anglaise ne peut prendre une décision de ce type seule, car tout changement réel nécessite un consensus plus large concernant les lois du jeu et leur mode d'application.

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  • هايسنسHisense

    Les autres championnats ont devancé l'Angleterre

    Bien que la Premier League ait été pionnière et innovante dans certains aspects de la gestion de l'assistance vidéo, d'autres grands championnats l'ont surpassée sur différents points.

    Cette saison a en effet vu l'introduction de nouvelles innovations dans le football anglais, parmi lesquelles l'utilisation de caméras fixées sur les arbitres, la « RefCam », avec une diffusion en direct du son, ainsi que la publication des transcriptions des échanges entre l'arbitre assistant vidéo et l'arbitre de terrain.

    La Premier League a également été l'une des premières compétitions à autoriser les arbitres à annoncer eux-mêmes les décisions de l'assistance vidéo devant le public.

    Cette démarche en particulier représente un gain rare pour les supporters présents dans le stade, car elle leur offre au moins une explication directe de la décision au lieu de se contenter de regarder le ralenti sur les écrans géants. Mais les progrès demeurent limités, car l'émission « Match Officials Mic'd Up » n'apparaît toujours qu'une seule fois par mois.

    Heureusement, le premier épisode de la saison en cours sera diffusé mardi, ce qui offre une occasion idéale de présenter l'enregistrement audio relatif à la décision de hors-jeu concernant Fernandez. Mais le problème est qu'un certain nombre de situations controversées se sont déjà produites sans que leurs enregistrements audio ne soient dévoilés.

    Prenez par exemple la main de Harry Maguire avant le but de Manchester United face à Ipswich Town, ou la décision de ne pas accorder de penalty à Arsenal face à Aston Villa.

    Ces situations ont fait l'objet de larges débats, mais des semaines se sont écoulées sans que le public n'obtienne d'enregistrements audio expliquant comment les arbitres avaient réfléchi, ce qu'avait dit l'arbitre assistant vidéo, et pourquoi la décision avait abouti à ce qu'elle était.

    Et c'est précisément là que réside une occasion pour la Premier League de faire évoluer sa manière de gérer la transparence. Car le problème ne réside pas nécessairement dans le fait de tout rendre accessible en direct, mais dans la rapidité avec laquelle les informations sont dévoilées après l'événement.

    Le championnat espagnol propose un modèle différent. En Liga, les enregistrements audio et vidéo des interventions de l'assistance vidéo qui exigent une appréciation personnelle de l'arbitre sont publiés, c'est-à-dire les situations dans lesquelles l'arbitre de terrain se dirige vers l'écran latéral pour revoir l'action et prendre une nouvelle décision.

    Et surtout, ces enregistrements sont publiés sur les réseaux sociaux quelques heures après la fin du match. Pas des semaines après. Cela donne aux supporters l'occasion de comprendre les décisions controversées à un moment où le débat autour du match est encore présent, au lieu d'attendre que l'événement perde une grande partie de son impact.

    Quant au championnat italien, il a emprunté une voie différente. Il a arrêté l'émission « Open VAR », qui était l'équivalent italien du programme des échanges d'arbitres en Angleterre, à la fin de la saison dernière. Cela est intervenu après les pressions que l'émission exerçait sur les arbitres.

    En Allemagne, il n'existe pas d'émission consacrée de manière permanente à la présentation des détails de l'assistance vidéo, même si cette situation pourrait évoluer lors des prochaines saisons. Le championnat allemand se contente de partager les enregistrements audio lorsque cela est nécessaire ou lorsqu'ils sont liés à des situations qui méritent d'être clarifiées.

    Ainsi, il n'existe toujours pas, à ce jour, de modèle mondial unifié pour la gestion du son de l'assistance vidéo. Chaque championnat avance selon sa propre vision, entre ceux qui préfèrent une large divulgation, ceux qui se contentent d'enregistrements précis, et ceux qui évitent totalement la diffusion en direct.

  • Pourquoi ne peut-on pas diffuser le son en permanence ?

    Même si le football en venait un jour à autoriser la diffusion en direct des échanges de l'assistance vidéo, ce qui semble lointain à l'heure actuelle, cela ne signifierait pas pour autant que tout deviendrait simple. Il existe de véritables obstacles pratiques.

    La plupart des vérifications et des contrôles se déroulent pendant que le match se poursuit. Il serait donc irréaliste de s'attendre à ce que les commentateurs cessent de parler chaque fois que la salle de l'assistance vidéo entame la révision d'une action.

    De plus, les supporters eux-mêmes ne souhaitent pas nécessairement que l'ambiance du match s'interrompe à répétition pour entendre les discussions de l'assistance vidéo. Mais il existe d'autres cas où le match est déjà à l'arrêt.

    Le but de Manchester City, par exemple, faisait partie de ces situations qui pourraient offrir un modèle adéquat. Alors pourquoi ne pas diffuser le son au moins dans de tels moments ?

    Le problème, c'est que l'arbitre assistant vidéo commence son travail presque immédiatement dès que la situation se produit. Ainsi, si le diffuseur attend un moment précis pour décider de transmettre le son aux téléspectateurs, il pourrait avoir perdu une partie importante de l'échange.

    Et la discussion peut débuter avant même que le producteur de la diffusion ne réalise que la révision de l'assistance vidéo sera suffisamment importante pour être présentée. Cela signifie que le processus de coordination entre la salle vidéo et la diffusion télévisée pourrait accroître le retard au lieu de le réduire.

    Or le retard lié à l'assistance vidéo constitue en soi un problème. Ajouter une nouvelle couche d'attente, dans l'attente d'un signal du réalisateur ou du producteur de l'émission pour lancer la diffusion du son, pourrait donc rendre l'expérience plus complexe. Mais il existe peut-être un moyen de surmonter ce problème.

  • VAR BundesligaGetty

    La solution la plus réaliste : quand l'arbitre se rend devant l'écran

    Le scénario le plus réaliste consisterait à ne diffuser en direct le son de l'assistance vidéo qu'au moment où l'arbitre se dirige vers l'écran situé au bord du terrain. Dans ce cas, la situation devient plus claire et mieux encadrée.

    Tout le monde sait qu'une révision officielle est en cours, l'arbitre se tient devant l'écran, le match est interrompu et le public attend la décision.

    Il serait alors possible de diffuser le son de la conversation entre l'arbitre et l'arbitre assistant vidéo, d'une manière très proche de ce qui se passe lors des révisions en direct du système de révision des décisions au cricket.

    Ce modèle pourrait être plus applicable que la tentative de diffuser chaque conversation qui se tient à l'intérieur de la salle d'assistance vidéo.

    Dans le championnat australien, un pas dans cette direction a déjà été franchi. Lorsque l'arbitre se dirige vers l'écran latéral pour revoir une action, les écrans géants à l'intérieur du stade montrent exactement ce que voit l'arbitre.

    Mais même là, il n'y a pas de son pour la conversation. Cela révèle que le problème n'est pas seulement technique. Il ne s'agit pas de la possibilité de retransmettre l'image ou le son, mais de la volonté des instances responsables du jeu de laisser le public accéder à des détails qui, jusqu'à récemment, restaient réservés aux arbitres.

    Au bout du compte, cela signifie que les supporters resteront privés d'entendre ce qui se passe dans bien des situations controversées, même s'ils se trouvent à quelques mètres seulement de l'arbitre.

  • Le football reste en retard

    Le football a toujours accusé un retard sur plusieurs autres sports dans l'exploitation de la technologie d'une manière qui offre au public une meilleure compréhension de ce qui se passe.

    Il est vrai que l'assistance vidéo à l'arbitrage a changé le jeu, et il est vrai que la Premier League a franchi des étapes importantes vers davantage de transparence, mais l'écart entre ce que sait le téléspectateur et ce que sait le supporter présent dans le stade demeure considérable.

    Le paradoxe, c'est que la technologie censée rendre les décisions plus claires peut donner au supporter présent en tribunes un sentiment d'opacité accrue. « Il voit l'arbitre attendre, il voit les joueurs attendre, il voit l'écran diffuser le ralenti, mais il ne sait pas ce qui se dit, il ne sait pas ce dont les arbitres discutent, et il ne sait pas pourquoi la décision prend autant de temps. »

    La véritable question aujourd'hui n'est peut-être pas de savoir si le football est en mesure de diffuser le son de la VAR, mais plutôt : « Quand décidera-t-il que le supporter mérite de savoir ce qui se passe ? » Jusqu'à présent, il semble que le chemin vers ce moment reste long.

    Près de dix ans se sont écoulés depuis l'introduction de l'assistance vidéo dans le football, et pourtant l'idée d'entendre en direct les échanges de la « VAR » relève encore davantage de l'exception que de la règle.

    La Premier League conserve une réelle occasion de franchir une nouvelle étape dans ce dossier, non pas nécessairement en diffusant toutes les communications à l'antenne, mais en accélérant la divulgation des enregistrements, en élargissant le champ de la transparence et en offrant aux supporters présents dans les stades les mêmes informations que celles dont bénéficient les téléspectateurs chez eux.

    Car si la technologie existe, si les enregistrements sont bel et bien effectués, et si certains championnats ont prouvé qu'il était possible de les diffuser, la question qui reste en suspens dans l'obscurité est la suivante : « Pourquoi le supporter n'entend-il toujours rien ? »

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