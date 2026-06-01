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« Le changement fait partie du football » : dans une lettre ouverte et émouvante, Arne Slot réagit au licenciement surprise infligé par Liverpool et s’adresse aux supporters des Reds
Un dénouement à la fois jubilatoire et poignant pour le champion
Slot quitte le Merseyside après deux saisons inoubliables, marquées par des sommets de joie et des drames personnels poignants. L’architecte du 20e titre de champion de Liverpool a vu son mandat prendre fin à la décision de la direction du club, à l’issue d’une saison moins constante que celle de ses débuts ; il s’en va toutefois la tête haute, laissant derrière lui un héritage solidement ancré.
Dans une lettre ouverte émouvante adressée aux supporters via le Liverpool ECHO, Slot revient sur l’immense poids de cette fonction. « Quand on sort sous ce célèbre panneau dans le tunnel d’Anfield, on ressent un mélange d’émotions », écrit-il. « La responsabilité, bien sûr, vis-à-vis de la grande histoire de ce club. L’attente, naturellement, pour honorer un héritage qui, depuis 134 ans, a fait du Liverpool FC l’un des plus grands clubs mondiaux. Et la détermination : rivaliser, gagner, offrir le succès à un public d’Anfield réputé dans le monde entier. »
« Je pars avec une confiance totale en l’avenir. Les joueurs, qui ont tant donné à ce club, défendu ses valeurs et créé tant de moments inoubliables, ont posé des fondations solides et durables. En parallèle, une nouvelle génération se profile, prête à écrire sa propre histoire et à assumer la responsabilité qui accompagne ce maillot. Le football est fait de changements, mais je suis certain que ce club continuera à rendre ses supporters fiers. Le jour où j’ai franchi pour la première fois ce panneau, j’ai compris ce que ce club exigeait. Je pars en sachant que nous n’avons jamais cessé de nous battre pour répondre à cette exigence. »
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Retour sur les moments de gloire du championnat
La première saison du Néerlandais fut tout simplement légendaire : il a mené les Reds au titre de Premier League avec un mois d’avance, terminant en tête du classement avec 10 points d’avance. Les images du 25 mai 2025, jour où Liverpool a enfin célébré son titre devant un Anfield archi-comble, demeurent l’instant emblématique de son règne. Ce moment a mis fin à 35 ans d’attente pour une célébration du titre à domicile, suivie d’un défilé réunissant un million de personnes.
« Que toutes ces émotions aboutissent à un titre de Premier League après seulement douze mois était plus qu’exceptionnel », note Slot. « Ce n’était pas seulement un trophée, mais la récompense du travail acharné, des sacrifices et de l’engagement de tant de personnes au sein du club. Cela a pris encore plus de sens parce que vous avez pu en profiter avec nous. En chantant nos chants, en acclamant les buts. Le jour où nous avons soulevé le trophée, vous étiez là, bordant les rues autour du stade puis remplissant Anfield d’une impatience palpable. »
« Ayant été privés d’une grande partie de cela en 2020, je n’ai jamais perdu de vue à quel point il était important que vous fassiez partie de tout cela. Vous voir vous rassembler par centaines de milliers dans les rues de Liverpool pour célébrer le titre n’a fait que renforcer cette idée. »
« Les événements survenus plus tard dans la journée sur Water Street ont été choquants et mes pensées vont à toutes les personnes touchées. J’ai eu le privilège d’être témoin direct de votre esprit de compassion et d’unité. C’est un esprit qui a déjà permis à cette ville de surmonter des moments difficiles par le passé, et j’espère qu’il contribuera à faire régner la justice et à établir les responsabilités pour lesquelles tant de personnes se battent depuis de nombreuses années. »
Comment faire face à la tragédie avec dignité
Au-delà du terrain, le mandat de Slot a été marqué par la perte tragique de l’attaquant Diogo Jota, décédé dans un accident de voiture en juillet dernier. L’entraîneur a été salué pour la manière dont il a guidé le club à travers cette période sombre et il a profité de sa lettre pour rendre hommage à l’ancien international portugais ainsi qu’à la communauté qui s’est mobilisée.
« Le fait que, quelques semaines seulement après avoir fait la fête ensemble, nous ayons perdu Diogo est indescriptible », a écrit Slot. « Plus que tout, je veux me souvenir d’un coéquipier, d’un ami et d’un être humain incroyable qui a touché la vie de milliers d’entre vous chaque fois qu’il portait le célèbre écusson de ce club. Dans l’un des moments les plus difficiles que ce club ait connus, l’amour, la compassion et le soutien manifestés par la famille de Liverpool ont été extraordinaires. Alors que je quitte ce club, je tiens à souligner que la manière dont vous avez rendu hommage à Diogo et dont vous vous êtes unis en sa mémoire restera à jamais gravée dans ma mémoire. »
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Slot a exprimé sa gratitude.
Bien que la cinquième place obtenue cette saison lui ait coûté son poste, Slot a tout de même permis au club de retrouver la Ligue des champions avant son départ. Lors de ses adieux, l’entraîneur est resté professionnel et a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui l’ont soutenu durant son passage dans le Merseyside.
« Le lien qui nous unit va bien au-delà du football, au-delà des soirées européennes sous les projecteurs d’Anfield ou du chant “You’ll Never Walk Alone” entonné depuis la tribune Kop. Vous m’avez accueilli à bras ouverts dès le début et m’avez aidé tout au long de mon parcours. C’est quelque chose que je chéris », a conclu Slot.
« Je tiens à remercier les joueurs, qui ont porté l’écusson avec fierté et ont représenté le club aux quatre coins du monde. Je salue également l’ensemble du personnel : ceux qui travaillent au centre d’entraînement, bien sûr, mais aussi ceux qui, dans l’ombre, entretiennent les terrains d’Anfield ou servent à la cantine. »
« Je remercie également la direction et les propriétaires pour leur confiance et leurs conseils, ainsi que les légendes du club qui m’ont soutenu et aidé à comprendre l’importance du Liverpool Way. Ce fut un plaisir de travailler avec vous tous. »