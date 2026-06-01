« Le changement fait partie du football » : dans une lettre ouverte et émouvante, Arne Slot réagit au licenciement surprise infligé par Liverpool et s’adresse aux supporters des Reds

Slot quitte le Merseyside après deux saisons inoubliables, marquées par des sommets de joie et des drames personnels poignants. L’architecte du 20e titre de champion de Liverpool a vu son mandat prendre fin à la décision de la direction du club, à l’issue d’une saison moins constante que celle de ses débuts ; il s’en va toutefois la tête haute, laissant derrière lui un héritage solidement ancré.

Dans une lettre ouverte émouvante adressée aux supporters via le Liverpool ECHO, Slot revient sur l’immense poids de cette fonction. « Quand on sort sous ce célèbre panneau dans le tunnel d’Anfield, on ressent un mélange d’émotions », écrit-il. « La responsabilité, bien sûr, vis-à-vis de la grande histoire de ce club. L’attente, naturellement, pour honorer un héritage qui, depuis 134 ans, a fait du Liverpool FC l’un des plus grands clubs mondiaux. Et la détermination : rivaliser, gagner, offrir le succès à un public d’Anfield réputé dans le monde entier. »

« Je pars avec une confiance totale en l’avenir. Les joueurs, qui ont tant donné à ce club, défendu ses valeurs et créé tant de moments inoubliables, ont posé des fondations solides et durables. En parallèle, une nouvelle génération se profile, prête à écrire sa propre histoire et à assumer la responsabilité qui accompagne ce maillot. Le football est fait de changements, mais je suis certain que ce club continuera à rendre ses supporters fiers. Le jour où j’ai franchi pour la première fois ce panneau, j’ai compris ce que ce club exigeait. Je pars en sachant que nous n’avons jamais cessé de nous battre pour répondre à cette exigence. »