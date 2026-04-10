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Al-Qadsia aborde la rencontre face à Al-Fayha avec un moral en berne, après avoir laissé filer sa qualification pour les quarts de finale dans les dernières minutes. Les Orange avaient en effet été battus 1-3 par Al-Ahli lors de la dernière journée.

Les Jaune et Noir n’ont pas réussi à conserver leur avantage face au « Raqi », concédant leur première défaite dans l’élite après cinq succès de rang.

Conséquence directe de ce revers : Al-Qadsia glisse à la cinquième place, au profit d’Al-Taawoun, nouveau quatrième et dernier qualifié direct pour les quarts.

Bien qu’il affronte Al-Fayha, douzième et dernier qualifié pour les barrages, le club jaune et noir n’est pas assuré de franchir cet obstacle.

Outre le coup au moral des Jaune et Noir, la tâche s’annonce ardue face à un Al-Fayha en pleine forme : quatre succès, un nul et une seule défaite lors des six dernières journées.

Al-Fayha peut compter sur plusieurs éléments capables de faire la différence, à l’image de l’attaquant vedette Moaz Al-Habib, cinquième meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations, ou encore d’Ammar Al-Khaibari.

Enfin, rappelons que les deux formations s’étaient déjà rencontrées en phase de championnat, en novembre dernier sur la pelouse d’Al-Safa, pour un match nul 2-2. Un précédent qui ajoute une saveur particulière à cette affiche.