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Le championnat de l’élite propose un supplément de suspense : un sommet entre Al-Ittihad et Neom, tandis qu’Al-Qadsia cherche à retrouver son rêve égaré

FEATURES
Neom U21 vs Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Jawwy Elite League U-21
Al Wehda U21 vs Al Fateh U21
Al Wehda U21
Al Fateh U21
Al Hazem U21 vs Al Okhdood U21
Al Hazem U21
Al Okhdood U21
Al Fayha U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Fayha U21
Al Qadisiyah U21
Arabie saoudite

Les barrages du championnat saoudien U21 promettent des rencontres palpitantes pour le public.

Le championnat saoudien des moins de 21 ans, « Al-Dawri Al-Nukhta », entame sa phase à élimination directe. Après la phase de poules, les barrages d’accès aux quarts de finale entrent en jeu.

Les huit formations, classées de la 5e à la 12e place à l’issue de la phase de championnat, s’affrontent désormais en quatre confrontations aller-retour. Seules quatre d’entre elles obtiendront leur billet pour le tour suivant.

  • Matchs des quarts de finale

    Les matchs des barrages débuteront le dimanche 12 avril : Al-Qadisiyah se rendra chez Al-Fayha, au stade de Majmaah, tandis qu’Al-Wehda accueillera Al-Fateh au stade du roi Abdelaziz à La Mecque.

    Le lendemain, lundi 13 avril, Al-Ittihad se rendra à Neom pour affronter Al-Hazm au stade King Khalid de Tabuk, tandis qu’Al-Hazm accueillera Al-Akhdoud sur sa pelouse à Al-Rass.

    Les matchs retour se dérouleront une semaine plus tard. Le dimanche 19 avril, Al-Fateh recevra Al-Wehda au stade Meydan Tamweel Al-Oula d’Al-Ahsa, tandis qu’Al-Ittihad accueillera Niom sur sa pelouse à Djeddah.

    Le programme s’achèvera le lundi 20 avril : Al-Qadisiyah recevra Al-Fayha au stade Prince Saud bin Jalawi d’Al-Khobar, tandis qu’Al-Akhdoud accueillera Al-Hazm au stade Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran.

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  • Al-Qadsia… à la poursuite du titre perdu

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Al-Qadsia aborde la rencontre face à Al-Fayha avec un moral en berne, après avoir laissé filer sa qualification pour les quarts de finale dans les dernières minutes. Les Orange avaient en effet été battus 1-3 par Al-Ahli lors de la dernière journée.

    Les Jaune et Noir n’ont pas réussi à conserver leur avantage face au « Raqi », concédant leur première défaite dans l’élite après cinq succès de rang.

    Conséquence directe de ce revers : Al-Qadsia glisse à la cinquième place, au profit d’Al-Taawoun, nouveau quatrième et dernier qualifié direct pour les quarts.

    Bien qu’il affronte Al-Fayha, douzième et dernier qualifié pour les barrages, le club jaune et noir n’est pas assuré de franchir cet obstacle.

    Outre le coup au moral des Jaune et Noir, la tâche s’annonce ardue face à un Al-Fayha en pleine forme : quatre succès, un nul et une seule défaite lors des six dernières journées.

    Al-Fayha peut compter sur plusieurs éléments capables de faire la différence, à l’image de l’attaquant vedette Moaz Al-Habib, cinquième meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations, ou encore d’Ammar Al-Khaibari.

    Enfin, rappelons que les deux formations s’étaient déjà rencontrées en phase de championnat, en novembre dernier sur la pelouse d’Al-Safa, pour un match nul 2-2. Un précédent qui ajoute une saveur particulière à cette affiche.

  • Al-Fath… La deuxième place ne suffit pas

    Al-Fateh, deuxième meilleur club de la Ligue Joi Elite tant en défense qu’en attaque, disputera tout de même le barrage des quarts de finale face à Al-Wehda.

    Avec 42 buts marqués, il partage le deuxième meilleur attaque du championnat avec Al-Nasr, à seulement quatre unités du leader Al-Hilal, et affiche également la deuxième meilleure défense (21 buts encaissés), juste derrière « Al-Alamy » (19 buts).

    Malgré ces performances, le club a conclu la phase de championnat à la sixième place avec 35 points (10 victoires, 5 nuls, 5 défaites), à seulement deux longueurs d’Al-Taawoun, quatrième.

    Malgré sa large victoire 6-0 contre Riyad lors de la dernière journée, Al-Fateh n’a pas pu valider son billet direct pour les quarts, ayant échoué à gagner lors des quatre rencontres précédentes (deux nuls contre Al-Nassr et Al-Ahli, deux défaites face à Al-Adalah et Al-Arabi).

    De son côté, Al-Wehda vit l’une de ses meilleures périodes : il est invaincu depuis quatre matchs (deux nuls contre Al-Adalah et Al-Riyadh, deux victoires face à Al-Ahli et Al-Arabi).

    Grâce à cette série positive, le club a terminé onzième avec 30 points (8 victoires, 6 nuls, 6 défaites) et a donc obtenu son billet pour les barrages.

    C’est la première fois que les deux formations s’affrontent dans cette édition de la Saudi Pro League, aucun match n’ayant été disputé en phase de championnat.

    La rencontre sera diffusée sur stc tv;abonnez-vousdès maintenant pour ne rien manquer.

  • Al-Ittihad et Neom s’affrontent dans le match décisif du play-off.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Le match phare du tour préliminaire des quarts de finale mettra aux prises Al-Ittihad et Neom. Les deux formations s’affronteront d’abord à Tabuk pour la manche aller, avant de se retrouver à Djeddah lors de la manche retour.

    Al-Ittihad aborde cette rencontre en confiance, après deux larges succès lors de ses trois dernières sorties en championnat : 7-1 contre Al-Bukairiya et 4-1 face à Al-Shabab, pour une seule défaite 2-3 devant Al-Khaleej.

    L’« Amir » a conclu le championnat à la 7e place avec 34 points, récoltés en 10 victoires, 4 nuls et 6 défaites.

    L’équipe de l’Ouest mise sur son talent Ammar Al-Ghamdi, troisième meilleur buteur du championnat saoudien U21 avec 12 réalisations.

    De son côté, Neom a obtenu deux succès lors de ses quatre dernières sorties (1-0 contre Al-Khaleej et 2-0 face à Al-Shabab), pour une défaite (1-2) contre Al-Raed et un nul 1-1 avec Al-Bukairiya lors de la dernière journée.

    Les hommes de Neom ont conclu le championnat à la dixième place avec 32 points, issus de 10 victoires, 2 nuls et 8 défaites.

    C’est la première fois que les deux formations s’affrontent cette saison en Ligue d’élite, aucun match n’ayant été disputé lors de la phase de championnat.

  • Al-Akhdoud et Al-Huzm s’affrontent pour le match de clôture.

    Le match qui clôturera la phase de barrage opposera Al-Akhdoud à Al-Hazm, deux formations voisines au classement.

    Al-Akhdoud a conclu la phase de championnat à la 8e place avec 34 points, fruits de 10 victoires, 4 nuls et 6 défaites.

    Al-Akhdoud devance d’ailleurs son adversaire d’un seul point : Al-Hazm a terminé neuvième avec 33 unités, récoltées grâce à 10 victoires, 3 nuls et 7 défaites.

    Les tendances récentes favorisent toutefois Al-Hazm, qui a conclu la phase de championnat par deux succès d’affilée face à Damak et Al-Najma (3-2 à chaque fois), ainsi qu’un nul blanc contre Al-Hilal lors de l’acte précédent.

    De son côté, Al-Akhdoud a conclu la phase de championnat de manière préoccupante : aucune victoire lors des six dernières journées et pas le moindre but marqué. Le club s’est incliné face à Al-Fateh (0-5), Al-Hilal (0-4), Al-Taawoun (0-2) et Dhamk (0-3), et a obtenu deux nuls blancs contre Al-Jabalain et Al-Najma.

    Il s’agit de leur première confrontation de la saison en Saudi Pro League, les deux clubs ne s’étant pas encore croisés lors de la phase de championnat.

    La rencontre sera diffusée sur stc tv;abonnez-vousdès maintenant pour ne rien manquer.

  • Bilan statistique de la phase de championnat

    Lors de la phase de championnat, 240 rencontres ont été disputées : 191 se sont conclues par une victoire et 49 par un match nul.

    Au total, 711 buts ont été inscrits, soit près de trois réalisations par rencontre, une moyenne particulièrement élevée.

    Al-Hilal termine la phase de championnat avec la meilleure attaque (46 buts), soit quatre unités de plus qu’Al-Nassr et Al-Fateh.

    En revanche, Al-Nassr a aligné la meilleure défense avec seulement 19 buts encaissés (moins d’un par match), devançant Al-Fateh, deuxième, de deux unités.

    Le club de Riyad affiche également la meilleure différence de buts (+23), soit une unité de plus qu’Al-Hilal, deuxième à ce chapitre.

    Al-Ittifaq caracole en tête du classement des victoires avec 13 succès, soit une de plus qu’Al-Taawoun, deuxième, et il partage avec Al-Arabi et Al-Jabalain le record du nombre le plus faible de nuls (1).

    Al-Hilal n’a concédé que deux défaites, soit deux de moins qu’Al-Nasr, battu à quatre reprises.

    En tête du classement des buteurs, Basem Al-Arini (Al-Taawoun) totalise 18 réalisations, soit trois de plus que Jalal Al-Salem (Al-Ittifaq), deuxième au palmarès.

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