Lors de la phase de championnat, 240 rencontres ont été disputées : 191 se sont conclues par une victoire et 49 par un match nul.
Au total, 711 buts ont été inscrits, soit près de trois réalisations par rencontre, une moyenne particulièrement élevée.
Al-Hilal termine la phase de championnat avec la meilleure attaque (46 buts), soit quatre unités de plus qu’Al-Nassr et Al-Fateh.
En revanche, Al-Nassr a aligné la meilleure défense avec seulement 19 buts encaissés (moins d’un par match), devançant Al-Fateh, deuxième, de deux unités.
Le club de Riyad affiche également la meilleure différence de buts (+23), soit une unité de plus qu’Al-Hilal, deuxième à ce chapitre.
Al-Ittifaq caracole en tête du classement des victoires avec 13 succès, soit une de plus qu’Al-Taawoun, deuxième, et il partage avec Al-Arabi et Al-Jabalain le record du nombre le plus faible de nuls (1).
Al-Hilal n’a concédé que deux défaites, soit deux de moins qu’Al-Nasr, battu à quatre reprises.
En tête du classement des buteurs, Basem Al-Arini (Al-Taawoun) totalise 18 réalisations, soit trois de plus que Jalal Al-Salem (Al-Ittifaq), deuxième au palmarès.
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