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Le championnat de l’élite offre un match au sommet entre Al-Ittihad et Neom, tandis qu’Al-Qadsia cherche à retrouver son rêve égaré

FEATURES
Neom U21 vs Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Jawwy Elite League U-21
Al Wehda U21 vs Al Fateh U21
Al Wehda U21
Al Fateh U21
Al Hazem U21 vs Al Okhdood U21
Al Hazem U21
Al Okhdood U21
Al Fayha U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Fayha U21
Al Qadisiyah U21
Arabie saoudite

Les barrages du championnat saoudien U21 promettent des rencontres palpitantes pour le public.

Le championnat saoudien des moins de 21 ans, « Al-Dawri Al-Nukhta », entame sa phase à élimination directe. Après la phase de poules, les barrages d’accès aux quarts de finale entrent en jeu.

Les formations classées de la 5e à la 12e place s’affrontent lors de quatre duels aller-retour pour décrocher les quatre tickets restants vers le tour suivant.

  • Matchs des quarts de finale

    Les matchs des barrages débuteront le dimanche 12 avril : Al-Qadisiyah se rendra chez Al-Fayha, au stade de Majmaah, tandis qu’Al-Wehda accueillera Al-Fateh au stade de la ville du roi Abdelaziz à La Mecque.

    Le lendemain, lundi 13 avril, Al-Ittihad se déplacera à Niom, au stade King Khalid de Tabouk, tandis qu’Al-Hazm accueillera Al-Akhdoud sur sa pelouse à Al-Rass.

    Les matchs retour se tiendront une semaine plus tard, le dimanche 19 avril : Al-Fateh accueillera Al-Wehda au stade Meydan Tamweel Al-Oula d’Al-Ahsa, tandis qu’Al-Ittihad recevra Niom sur sa pelouse à Djeddah.

    Le programme s’achèvera le lundi 20 avril : Al-Qadisiyah recevra Al-Fayha au stade Prince Saud bin Jalawi d’Al-Khobar, tandis qu’Al-Akhdoud accueillera Al-Hazm au stade Prince Hathloul bin Abdulaziz de Najran.

    Suivez l’intégralité de ces confrontations sur stc tvet inscrivez-vous dès aujourd’hui !

    • Publicité

  • Al-Qadsia… à la reconquête d’un titre volé

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Al-Qadsia aborde la rencontre face à Al-Fayha avec un moral en berne, après avoir laissé filer sa qualification pour les quarts de finale dans les derniers instants, suite à sa défaite 1-3 concédée contre Al-Ahli lors de la dernière journée.

    Les Jaune et Noir n’ont pas réussi à préserver leur avantage face au « Raqi », concédant leur première défaite dans l’élite après cinq succès de rang.

    Conséquence directe de ce revers : Al-Qadsia glisse à la cinquième place du classement, au profit d’Al-Taawoun, nouveau quatrième et qualifié directement pour les quarts de finale.

    Même s’il affronte Al-Fayha, douzième et dernier qualifié pour les barrages, son parcours reste loin d’être acquis.

    Outre le coup au moral des Jaune et Noir, la tâche s’annonce ardue face à un groupe d’Al-Fayha en pleine forme : quatre succès, un nul et une seule défaite lors des six dernières sorties.

    Al-Fayha peut compter sur plusieurs éléments capables de faire la différence, à l’image de l’attaquant vedette Moaz Al-Habib, cinquième meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations, ou encore d’Ammar Al-Khaibari.

    Enfin, rappelons que les deux formations s’étaient déjà rencontrées en phase de championnat, en novembre dernier sur la pelouse d’Al-Safa, pour un match nul 2-2. Un précédent qui ajoute une saveur particulière à cette affiche.

  • Al-Fath… La deuxième place ne suffit pas

    Al-Fateh, deuxième meilleur club de la Ligue Joi Elite tant en défense qu’en attaque, disputera tout de même le barrage des quarts de finale face à Al-Wehda.

    Avec 42 buts marqués, il partage le deuxième meilleur attaque du championnat avec Al-Nassr, à seulement quatre unités du leader Al-Hilal, et affiche également la deuxième meilleure défense (21 buts encaissés), juste derrière ce même Al-Hilal.

    Malgré ces performances, le club a conclu la phase de championnat à la sixième place avec 35 points (10 victoires, 5 nuls, 5 défaites), à seulement deux longueurs d’Al-Taawoun, quatrième.

    Malgré sa large victoire 6-0 contre Riyad, Al-Fateh n’a pas pu valider son billet direct pour les quarts, restant sur quatre matchs sans succès (deux nuls contre Al-Nassr et Al-Ahli, deux défaites face à Al-Adalah et Al-Arabi).

    De son côté, Al-Wehda vit l’une de ses meilleures périodes : il est invaincu depuis quatre matchs (deux nuls contre Al-Adalah et Al-Riyadh, deux victoires face à Al-Ahli et Al-Arabi).

    Grâce à cette série positive, le club a terminé onzième avec 30 points (8 victoires, 6 nuls, 6 défaites) et a donc obtenu son billet pour les barrages.

    C’est la première fois que les deux formations s’affronteront cette saison en Saudi Professional League, aucun match n’ayant été disputé lors de la phase de championnat.

    La rencontre sera diffusée sur stc tv;abonnez-vousdès maintenant pour ne rien manquer.

  • Al-Ittihad et Al-Nayoum s’affrontent dans un match décisif : la finale du play-off.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Le match phare du tour préliminaire, qualificatif pour les quarts de finale, mettra aux prises Al-Ittihad et Neom. Les deux formations s’affronteront d’abord à Tabuk pour la manche aller, avant de se retrouver à Djeddah lors de la manche retour.

    Al-Ittihad aborde cette rencontre en confiance, après deux larges succès lors de ses trois dernières sorties en championnat : 7-1 contre Al-Bukairiya et 4-1 face à Al-Shabab, pour une seule défaite 2-3 contre Al-Khaleej.

    « L’Amir » a conclu le championnat à la septième place avec 34 points, récoltés en 10 victoires, 4 nuls et 6 défaites.

    Le club de l’ouest mise sur son talent Ammar Al-Ghamdi, troisième meilleur buteur du championnat saoudien U21 avec 12 réalisations.

    De son côté, Neom a conclu la phase de groupes par deux succès (1-0 contre Al-Khaleej et 2-0 face à Al-Shabab), une défaite (1-2 devant Al-Raed) et un nul (1-1 avec Al-Bukairiya), qui lui ont permis d’occuper la dixième place.

    Neom a conclu le championnat à la dixième place avec 32 points, issus de 10 victoires, 2 nuls et 8 défaites.

    C’est la première fois que les deux formations s’affrontent dans cette saison de Ligue d’élite, aucun match n’ayant été disputé lors de la phase de championnat.

  • Al-Akhdoud et Al-Huzm s’affrontent pour le match de clôture.

    Le match qui clôturera la phase de barrage opposera Al-Akhdoud à Al-Hazm, deux formations voisines au classement.

    Al-Akhdoud a conclu la phase de championnat à la 8^e place avec 34 points, fruits de 10 victoires, 4 nuls et 6 défaites.

    Al-Akhdoud devance d’ailleurs Al-Hazm d’un seul point : ce dernier a terminé neuvième avec 33 unités, issues de 10 succès, 3 nuls et 7 revers.

    Les indicateurs récents favorisent toutefois Al-Hazm, auteur d’une fin de parcours convaincante : deux succès 3-2 contre Damak et Al-Najma, puis un nul 0-0 face à Al-Hilal lors des trois dernières journées.

    De son côté, Al-Akhdoud a conclu la phase de championnat de manière décevante, restant muet et sans victoire lors des six dernières journées. Il s’est incliné face à Al-Fateh (0-5), Al-Hilal (0-4), Al-Taawoun (0-2) et Dhamk (0-3), et a partagé les points sans marquer contre Al-Jabalain et Al-Najma.

    Il s’agit de leur première confrontation de la saison en Saudi Pro League, les deux clubs ne s’étant pas encore croisés lors de la phase de championnat.

    La rencontre sera diffusée sur stc tv;abonnez-vousdès maintenant pour ne rien manquer.

  • Bilan statistique de la phase de championnat

    Inscrivez-vous et suivez gratuitement la Ligue saoudienne de football sur stc tv. Lors de la phase de championnat, 240 rencontres ont été disputées : 191 se sont conclues par une victoire et 49 par un match nul.

    Au total, 711 buts ont été inscrits, soit près de trois réalisations par rencontre, une moyenne particulièrement élevée.

    Al-Hilal termine la phase de championnat avec la meilleure attaque (46 buts), soit quatre unités de plus qu’Al-Nassr et Al-Fateh.

    En revanche, Al-Nassr a aligné la meilleure défense avec seulement 19 buts encaissés, soit moins d’un but par match, devançant Al-Fateh, deuxième, de deux unités.

    Le club de Riyad affiche également la meilleure différence de buts (+23), soit un de plus qu’Al-Hilal, deuxième.

    Al-Ittihad a signé le plus grand nombre de victoires (13), soit une de plus qu’Al-Taawoun, et le moins de nuls (1), à égalité avec Al-Arabi et Al-Jabalain.

    Al-Hilal, de son côté, est l’équipe la moins battue de la phase de championnat avec seulement deux défaites, deux de moins qu’Al-Nasr, battu à quatre reprises.

    Basem Al-Arini, l’attaquant d’Al-Taawoun, trône en tête du classement des buteurs avec 18 réalisations, soit trois de plus que Jalal Al-Salem (Al-Ittifaq), son premier poursuivant.

    Suivez et regardez gratuitement le championnat saoudien de football sur stc tv.