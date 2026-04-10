Getty/Goal

Al-Qadsia aborde la rencontre face à Al-Fayha avec un moral en berne, après avoir laissé filer sa qualification pour les quarts de finale dans les derniers instants, suite à sa défaite 1-3 concédée contre Al-Ahli lors de la dernière journée.

Les Jaune et Noir n’ont pas réussi à préserver leur avantage face au « Raqi », concédant leur première défaite dans l’élite après cinq succès de rang.

Conséquence directe de ce revers : Al-Qadsia glisse à la cinquième place du classement, au profit d’Al-Taawoun, nouveau quatrième et qualifié directement pour les quarts de finale.

Même s’il affronte Al-Fayha, douzième et dernier qualifié pour les barrages, son parcours reste loin d’être acquis.

Outre le coup au moral des Jaune et Noir, la tâche s’annonce ardue face à un groupe d’Al-Fayha en pleine forme : quatre succès, un nul et une seule défaite lors des six dernières sorties.

Al-Fayha peut compter sur plusieurs éléments capables de faire la différence, à l’image de l’attaquant vedette Moaz Al-Habib, cinquième meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations, ou encore d’Ammar Al-Khaibari.

Enfin, rappelons que les deux formations s’étaient déjà rencontrées en phase de championnat, en novembre dernier sur la pelouse d’Al-Safa, pour un match nul 2-2. Un précédent qui ajoute une saveur particulière à cette affiche.