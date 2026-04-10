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Lors de la phase de championnat, 240 rencontres ont été disputées : 191 se sont conclues par une victoire et 49 par un match nul.
Au total, 711 buts ont été inscrits, soit près de trois réalisations par rencontre, une moyenne particulièrement élevée.
Al-Hilal termine la phase de championnat avec la meilleure attaque (46 buts), soit quatre unités de plus qu’Al-Nassr et Al-Fateh.
En revanche, Al-Nassr a aligné la meilleure défense avec seulement 19 buts encaissés, soit moins d’un but par match, devançant Al-Fateh, deuxième, de deux unités.
Le club de Riyad affiche également la meilleure différence de buts (+23), soit un de plus qu’Al-Hilal, deuxième.
Al-Ittihad a signé le plus grand nombre de victoires (13), soit une de plus qu’Al-Taawoun, et le moins de nuls (1), à égalité avec Al-Arabi et Al-Jabalain.
Al-Hilal, de son côté, est l’équipe la moins battue de la phase de championnat avec seulement deux défaites, deux de moins qu’Al-Nasr, battu à quatre reprises.
Basem Al-Arini, l’attaquant d’Al-Taawoun, trône en tête du classement des buteurs avec 18 réalisations, soit trois de plus que Jalal Al-Salem (Al-Ittifaq), son premier poursuivant.
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