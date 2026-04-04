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Le match phare de cette journée sera le derby de Riyad, où Al-Hilal se rendra chez Al-Nassr, dans une rencontre où s'affronteront l'ambition de conserver la tête du classement et la tentative de retrouver une place qualificative pour les quarts de finale.

Al-Hilal occupe la tête du championnat avant la dernière journée avec 40 points, récoltés grâce à 11 victoires, 7 nuls et une seule défaite, avec deux points d'avance sur Al-Ittifaq, qui occupe la deuxième place.

« Le Leader » a déjà assuré sa place en quarts de finale, puisqu’il ne sortira pas du « Big Four », mais il cherche une victoire, ou au moins un match nul, qui lui garantirait de terminer la phase de championnat en tête du classement.

Al-Nassr ne peut pas se permettre le luxe dont bénéficie Al-Hilal, car il doit absolument s'imposer pour réintégrer le « Big Four » et se qualifier directement pour les quarts de finale. Il devra ensuite attendre les résultats des équipes concurrentes, en espérant qu'une d'entre elles trébuche à son avantage.

« Al-Alamy » occupe la cinquième place du classement avec 35 points, à un point de Al-Qadisiyah, quatrième, à deux points de Al-Taawoun, troisième, et à trois points de Al-Ittifaq, deuxième.

Il est à noter que les résultats des deux équipes ont été très décevants lors des dernières journées, mais de manière moins prononcée pour Al-Hilal, qui a fait match nul 0-0 lors de ses deux derniers matchs contre Al-Hazm et Al-Khaloud.

Quant à Al-Nassr, il n'a plus remporté de victoire depuis près de 40 jours, ayant trébuché lors des quatre dernières journées : il a fait match nul 1-1 contre Al-Fateh et Al-Najma, s'est incliné de manière surprenante 2-3 face à Damak, puis 2-4 contre Al-Taawoun lors de la dernière journée.

Les deux équipes affichent un bilan remarquable dans les derbies de Riyad cette saison : Al-Hilal a battu Al-Shabab 5-0 et Al-Riyad 2-1, tandis qu'Al-Nassr a battu les « Lions » 2-0 et Al-Riyad sur un score de 1-0.