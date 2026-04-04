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Le championnat de l'élite... Le derby contre Al-Hilal décidera du sort d'Al-Nasr... Et Al-Ahli menace le rêve d'Al-Qadisiyah lors de la dernière journée

FEATURES
Al Nassr U21 vs Al Hilal U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Jawwy Elite League U-21
Al Ahli U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21 vs Al Shabab U21
Al Ittihad U21
Al Shabab U21
Arabie saoudite

Le championnat saoudien des moins de 21 ans est arrivé à sa dernière étape avant les phases éliminatoires

Le championnat « Joi Elite » (le championnat saoudien des moins de 21 ans) arrive à son terme pour la phase de championnat, et les supporters attendent avec impatience les matchs de la vingtième et dernière journée de cette compétition exceptionnelle.

Cette journée s'ouvre sur des ambitions diverses : certaines équipes visent une qualification directe pour les quarts de finale, d'autres rêvent d'accéder aux barrages, tandis que d'autres encore espèrent échapper à l'enfer de la relégation.

Au milieu de tous ces rêves et ambitions contradictoires, les supporters attendent avec impatience une journée d’une intensité sans pareille, où les jeunes joueurs se transforment en grandes stars et font de leurs rêves une réalité.

  • Les matchs de la 20e journée

    Tous les matchs de la vingtième et dernière journée du championnat « Joi » de l'élite se dérouleront le même jour, à savoir le lundi 6 avril prochain, et même à la même heure, afin de garantir l'équité et la transparence. Le coup d'envoi sera donné à 20 h 30, heure de La Mecque.

    Le club Al-Ittihad accueillera son homologue Al-Shabab sur son terrain à Djeddah, tandis que Al-Jabalain se rendra chez Al-Adalah, au stade Prince Abdullah bin Jalawi à Al-Ahsa, et Al-Ittifaq recevra Al-Khaleej au stade Ejo à Dammam.

    Al-Arabi affrontera son invité Al-Wehda, au stade de l'université d'Al-Jouf, tandis qu'Al-Hazm accueillera le club Al-Najma sur son terrain à Al-Rass, et que Damak se rendra chez Al-Akhdoud à Najran.

    Quant au club de Neom, il accueille Al-Bukairiya au stade King Khalid de Tabouk, tandis que Al-Raed se rend chez Al-Fayha, au stade de Majmaah, et que Al-Riyadh accueille son homologue Al-Fateh sur son terrain dans la capitale saoudienne.

    Al-Ahli disputera un match difficile contre Al-Qadisiyah sur son terrain à Djeddah, tandis que Al-Taawoun se rendra chez Al-Kholoud, au stade du club d'Al-Bukairiyah. Le match phare de la journée sera le derby de Riyad entre Al-Hilal et Al-Nassr, sur le terrain de ce dernier dans la capitale saoudienne.

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  • Ligue aérienne d'élite

    stc tv JawwyGetty/Goal

    À l'issue de cette journée, les contours définitifs des prochaines étapes du championnat d'élite de football seront connus, tant pour les quarts de finale que pour la phase de barrage qui y mène.

    Les quatre premières équipes se qualifient directement pour les quarts de finale du championnat saoudien des moins de 21 ans, en attendant les vainqueurs de la phase de barrage.

    Huit équipes, classées de la 5e à la 12e place, se qualifient pour la phase de barrage. Elles s'affronteront dans le cadre d'un système à élimination directe en deux manches (aller-retour) afin de déterminer les quatre autres équipes qui rejoindront la phase finale, soit les quarts de finale.

    La cinquième affrontera la douzième, la sixième la onzième, la septième la dixième et la huitième la neuvième, les matchs retour se déroulant sur le terrain de l'équipe la mieux classée.

    Les quarts de finale se dérouleront également selon un système aller-retour, les matchs retour se déroulant sur les terrains des quatre équipes directement qualifiées à l'issue de la phase de championnat.

    En revanche, huit équipes conservent leur place pour la saison prochaine de la Ligue d'élite, à savoir celles classées de la 13e à la 20e place, sans disputer de nouveaux matchs après la fin de la phase de championnat.

    Quant aux clubs occupant les quatre dernières places, de la 21e à la 24e, ils sont relégués en Ligue régionale ; les clubs d'Al-Bukairiya et de Al-Shabab ont d'ailleurs déjà été relégués.

  • Le derby de Riyad

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Le match phare de cette journée sera le derby de Riyad, où Al-Hilal se rendra chez Al-Nassr, dans une rencontre où s'affronteront l'ambition de conserver la tête du classement et la tentative de retrouver une place qualificative pour les quarts de finale.

    Al-Hilal occupe la tête du championnat avant la dernière journée avec 40 points, récoltés grâce à 11 victoires, 7 nuls et une seule défaite, avec deux points d'avance sur Al-Ittifaq, qui occupe la deuxième place.

    « Le Leader » a déjà assuré sa place en quarts de finale, puisqu’il ne sortira pas du « Big Four », mais il cherche une victoire, ou au moins un match nul, qui lui garantirait de terminer la phase de championnat en tête du classement.

    Al-Nassr ne peut pas se permettre le luxe dont bénéficie Al-Hilal, car il doit absolument s'imposer pour réintégrer le « Big Four » et se qualifier directement pour les quarts de finale. Il devra ensuite attendre les résultats des équipes concurrentes, en espérant qu'une d'entre elles trébuche à son avantage.

    « Al-Alamy » occupe la cinquième place du classement avec 35 points, à un point de Al-Qadisiyah, quatrième, à deux points de Al-Taawoun, troisième, et à trois points de Al-Ittifaq, deuxième.

    Il est à noter que les résultats des deux équipes ont été très décevants lors des dernières journées, mais de manière moins prononcée pour Al-Hilal, qui a fait match nul 0-0 lors de ses deux derniers matchs contre Al-Hazm et Al-Khaloud.

    Quant à Al-Nassr, il n'a plus remporté de victoire depuis près de 40 jours, ayant trébuché lors des quatre dernières journées : il a fait match nul 1-1 contre Al-Fateh et Al-Najma, s'est incliné de manière surprenante 2-3 face à Damak, puis 2-4 contre Al-Taawoun lors de la dernière journée.

    Les deux équipes affichent un bilan remarquable dans les derbies de Riyad cette saison : Al-Hilal a battu Al-Shabab 5-0 et Al-Riyad 2-1, tandis qu'Al-Nassr a battu les « Lions » 2-0 et Al-Riyad sur un score de 1-0.

  • Al-Ahly menace le rêve de Al-Qadsia

    Cette journée sera marquée par un autre grand match, celui opposant Al-Ahli à Al-Qadisiyah à Djeddah, une rencontre dans laquelle l'équipe de l'Est nourrit les plus grandes ambitions, à savoir se qualifier directement pour les quarts de finale.

    Al-Qadsia connaît actuellement sa meilleure période de la saison dans le championnat d'élite saoudien, avec cinq victoires consécutives lors des cinq dernières journées, ce qui lui a permis de se hisser à la quatrième place avec 36 points.

    Les « Banoo Qadis » ont une chance de décrocher la deuxième place si Al-Ittifaq trébuche, puisqu’ils ne sont qu’à deux points de lui, tandis que l’équipe n’est qu’à un point derrière Al-Taawoun, troisième au classement.

    Mais dans le même temps, Al-Qadsia pourrait perdre définitivement le « carré d’or » en cas de défaite face à Al-Ahli, car Al-Nassr, cinquième, n’est qu’à un point derrière, et Al-Akhdoud, sixième, à deux points.

    Al-Ahli ne nourrit pas de telles ambitions, après avoir perdu toutes ses chances de se qualifier pour les phases finales du championnat saoudien des moins de 21 ans, mais il reste toutefois inquiet, son maintien n’étant pas encore officiellement assuré.

    Al-Ahli occupe la 17e place du classement avec 21 points, récoltés grâce à 5 victoires, 6 nuls et 8 défaites.

    « Al-Raqi » n'a que deux points d'avance sur Al-Jabalain, qui occupe la 21e place et dont le propriétaire sera relégué en championnat régional, ce qui rend absolument indispensable un résultat positif face à Al-Qadisiyah pour assurer son maintien.

    Al-Ahli a récolté 4 points lors de ses deux derniers matchs, après avoir battu Al-Jabalain 3-0 et fait match nul 0-0 contre Al-Fateh, suite à deux défaites consécutives face à Al-Khaleej et Al-Wehda, ce qui le motive à obtenir un résultat positif face à Al-Qadisiyah.

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  • Al-Ittihad et les Jeunes… Un petit « Clásico » sans but

    Les rencontres du « petit Clásico » entre Al-Ittihad et Al-Shabab ont toujours été particulièrement passionnantes, quelle que soit la division dans laquelle elles se déroulent ; toutefois, cette confrontation ne devrait pas l'être.

    Le match, qui se déroulera au stade de l'Ittihad à Djeddah, opposera deux équipes dont le sort est déjà scellé pour la saison actuelle de la Ligue Pro, Al-Shabab étant officiellement la première équipe reléguée en Ligue régionale.

    Les « Lions » occupent la vingt-quatrième et dernière place du classement avec 12 points, pour 3 victoires, 3 nuls et 13 défaites, à 8 points de l’Al-Khaloud, vingtième, qui échappe à la relégation.

    Quant à Al-Ittihad, il a perdu toute chance de se qualifier directement pour les quarts de finale, puisqu’il occupe la huitième place du classement avec 31 points, à 5 points de Al-Qadisiyah, quatrième.

    « L'Amir » s'est également assuré une place en barrages, puisqu'il compte 5 points d'avance sur Riyad, treizième, première équipe non qualifiée pour cette phase.

    Cependant, le plus grand objectif de l'Union pour ce match pourrait être de remonter au classement, ou au moins de ne pas reculer de la huitième place, afin de disputer le match retour de la phase de barrage à domicile et devant ses supporters.

    Al-Ittihad devra se remettre de la défaite 2-3 subie lors de la dernière journée face à Al-Khaleej, qui l'a renvoyé sur la voie des défaites, après avoir fait match nul 1-1 contre Al-Raed et battu Al-Bukairiya 7-1 lors des deux journées précédentes.

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  • 3 matchs de barrage

    Cette troisième journée comprendra également trois autres rencontres qui joueront un rôle déterminant dans la désignation des quatre équipes qualifiées d'office pour les quarts de finale, notamment celle qui opposera Al-Ittifaq à Al-Khaleej au stade Ego de Dammam.

    Al-Ittifaq occupe la deuxième place du classement avec 38 points, soit 3 points d'avance sur Al-Nassr, cinquième, ce qui signifie qu'un simple match nul lui suffirait pour garantir sa qualification directe pour les quarts de finale.

    Dans le même objectif, Al-Taawoun, troisième, devra s'imposer lors de son déplacement chez Al-Khaloud, au stade du club d'Al-Bukairiyah, puisqu'il n'est qu'à deux points de l'Al-Nasr, cinquième.

    Quant à Al-Akhdoud, il doit s'imposer face à Damak lorsqu'il l'accueillera à Najran, tout en espérant une défaite de Al-Qadisiyah face à Al-Ahli et une absence de victoire d'Al-Nasr face à Al-Hilal, afin d'entrer dans le carré d'or.

    Al-Akhdoud occupe la sixième place du classement de la Ligue d'élite, avec 34 points, à deux points de Al-Qadisiyah, quatrième, et à un point de Al-Nasr, cinquième.

    Les tâches d'Al-Ittifaq, de Al-Taawoun et d'Al-Akhdoud ne seront pas faciles. En effet, même si les matchs se dérouleront face à des équipes de la moitié inférieure du classement, celles-ci se battent toutes pour échapper à la relégation, ce qui signifie qu'elles lutteront au minimum pour éviter la défaite.

    Al-Khaleej occupe la seizième place avec 22 points, tandis que Damak se trouve à la dix-neuvième place avec 20 points, le même total que Al-Kholoud, qui occupe la vingtième place, la première des places permettant d'échapper à la relégation.

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