Le Celtic vise le héros culte de Tottenham pour prendre les rênes de l'équipe après le départ de Martin O'Neill
Keane apparaît comme le candidat favori à Parkhead
Keane est actuellement très en vue après avoir mené Ferencvaros au titre hongrois la saison dernière et remporté auparavant des trophées avec le Maccabi Tel Aviv. Selon The Guardian, les dirigeants du Celtic pensent que Keane serait disposé à revenir dans le club où il a connu un passage bref mais mémorable en tant que joueur en 2010. Bien qu'aucune discussion officielle n'ait lieu avant la fin de la saison actuelle du championnat écossais, l'Irlandais figure en tête de liste des candidats pour le poste permanent.
O'Neill se prépare à passer le relais
Cette décision intervient alors que le deuxième mandat d'O'Neill à la tête du Celtic touche à sa fin. Âgé de 74 ans, il était revenu pour stabiliser le club après les huit matchs désastreux de Wilfried Nancy. O'Neill était censé être une solution à court terme, mais il reste en lice pour remporter le doublé national.
Dans le cadre des changements plus larges attendus cet été, l'actuel assistant de O'Neill, Shaun Maloney, devrait occuper un poste de haut niveau. Maloney est très apprécié par la direction du club et devrait jouer un rôle central dans la hiérarchie technique, quel que soit le nouveau manager. Cette transition est considérée comme essentielle pour une équipe qui devrait subir une refonte massive après les critiques concernant ses récentes stratégies de recrutement.
Concurrence pour les services de Keane
Le Celtic pourrait devoir livrer bataille pour s'attacher les services de Keane, dont les récents succès en Europe ont attiré l'attention de plusieurs clubs britanniques. Il a récemment été pressenti pour revenir à Tottenham après le limogeage de Thomas Frank, mais il n'aurait pas été intéressé par le contrat à court terme finalement signé par Igor Tudor. Pour l'instant, Keane reste concentré sur ses fonctions en Hongrie, où le Ferencvaros occupe la première place du championnat et reste en lice en Ligue Europa.
Les dirigeants du Celtic sont conscients de la concurrence, mais restent convaincus que l'attrait du géant de Glasgow suffira à séduire Keane. Le club a désespérément besoin d'un projet à long terme après une saison marquée par une valse des entraîneurs qui l'a vu perdre cinq points sur le leader du championnat, Hearts.
Autres options envisageables
Bien que Keane soit le choix préféré, le Celtic a naturellement envisagé d'autres noms au cas où l'accord ne se concrétiserait pas. L'actuel sélectionneur du Pays de Galles, Craig Bellamy, a des admirateurs à Parkhead, mais sa situation est compliquée par la participation de son pays aux barrages de la Coupe du monde. De plus, le patron de Motherwell, Jens Berthel Askou, a été félicité pour son travail impressionnant à Fir Park, même si certains membres du conseil d'administration se demandent s'il est prêt à faire face à une telle augmentation de la pression.
La priorité reste Keane, dont la mentalité de gagnant en Israël et en Hongrie a prouvé qu'il était capable de répondre aux attentes en matière de trophées. Le Celtic est déterminé à éviter une répétition de la nomination de Nancy et estime que Keane offre le mélange nécessaire de sens tactique et de leadership. Alors que la saison nationale atteint son apogée, les Hoops sont prêts à agir rapidement dès que O'Neill se retirera afin de garantir que le nouveau venu dispose d'une pré-saison complète pour mettre en œuvre sa vision.
