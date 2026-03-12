Le Celtic vise le héros culte de Tottenham pour prendre les rênes de l'équipe après le départ de Martin O'Neill

Cette décision intervient alors que le deuxième mandat d'O'Neill à la tête du Celtic touche à sa fin. Âgé de 74 ans, il était revenu pour stabiliser le club après les huit matchs désastreux de Wilfried Nancy. O'Neill était censé être une solution à court terme, mais il reste en lice pour remporter le doublé national.

Dans le cadre des changements plus larges attendus cet été, l'actuel assistant de O'Neill, Shaun Maloney, devrait occuper un poste de haut niveau. Maloney est très apprécié par la direction du club et devrait jouer un rôle central dans la hiérarchie technique, quel que soit le nouveau manager. Cette transition est considérée comme essentielle pour une équipe qui devrait subir une refonte massive après les critiques concernant ses récentes stratégies de recrutement.