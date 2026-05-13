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Le Celtic remporte la rencontre grâce à un penalty controversé accordé dans le temps additionnel. Les deux géants de Glasgow s’affronteront aux Hearts lors du match décisif pour le titre de Premiership, lors de la dernière journée de la saison
Les Hearts s'imposent aisément
Les Hearts ont préservé leur avance d’un point en tête du classement grâce à une victoire écrasante 3-0 contre Falkirk à Tynecastle. Les buts inscrits en première période par Frankie Kent et Cammy Devlin ont permis aux leaders du championnat de prendre fermement les commandes, avant que Blair Spittal ne vienne sceller le score en fin de rencontre d’une frappe enroulée. Grâce à ce succès, les Hearts ont rempli leur mission : un simple match nul lors de leur dernière sortie leur assurera un premier titre depuis 66 ans. Toutefois, leurs espoirs de célébrer plus tôt ont été douchés par des événements extraordinaires survenus simultanément à Fir Park.
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Drame et polémique à Fir Park
Le Celtic a évité une défaite in extremis en l’emportant 3-2 sur la pelouse de Motherwell, à l’issue d’une rencontre chaotique. Elliot Watt et Liam Gordon avaient pourtant donné l’avantage aux locaux, mais Daizen Maeda et Benjamin Nygren ont permis aux visiteurs de rester dans le match. Dans les tout derniers instants du temps additionnel, l’arbitre John Beaton a accordé un penalty pour une main supposée, après une brève consultation de la VAR. Kelechi Iheanacho a transformé la sentence avec sang-froid pour offrir la victoire aux siens. Les observateurs ont exprimé leur colère. Kris Boyd a commenté : « Le ballon touche clairement sa tête. S’il avait frappé sa main, il serait simplement tombé à ses pieds. La non-expulsion d’Alistair Johnston contre les Rangers, et maintenant cela ce soir. Encore une décision douteuse qui favorise le Celtic. Des questions vont être posées. »
Les spécialistes contestent la sévérité de cette décision arbitrale
La décision d’accorder un penalty a provoqué un tollé général, de nombreux observateurs estimant que le ballon a touché la tête du défenseur de Motherwell, et non sa main. Darren O’Dea a déclaré : « Au vu des images que nous venons de voir, le ballon a heurté violemment la tête de Sam Nicholson, comme l’indique sa trajectoire. Je ne comprends pas comment on peut affirmer avec certitude qu’il s’agit d’une main. »
L’ancien joueur des Hearts Ryan Stevenson a pour sa part dénoncé la précipitation de la consultation vidéo : « C’est une honte. Le VAR a pris six minutes lors du récent match West Ham-Arsenal parce que tout le monde comprenait l’enjeu de la décision. John Beaton est resté devant l’écran quoi, 20 secondes ? »
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Le match décisif pour le titre se tiendra demain.
Le titre du championnat d'Écosse se jouera samedi, lorsque le Celtic accueillera les Hearts à Glasgow. Le Celtic doit s'imposer pour conserver son titre, tandis qu'un match nul suffira aux Hearts pour remporter une victoire historique. Cette finale au sommet s'annonce comme une conclusion de saison palpitante.