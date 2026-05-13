Le Celtic remporte la rencontre grâce à un penalty controversé accordé dans le temps additionnel. Les deux géants de Glasgow s’affronteront aux Hearts lors du match décisif pour le titre de Premiership, lors de la dernière journée de la saison

La décision d’accorder un penalty a provoqué un tollé général, de nombreux observateurs estimant que le ballon a touché la tête du défenseur de Motherwell, et non sa main. Darren O’Dea a déclaré : « Au vu des images que nous venons de voir, le ballon a heurté violemment la tête de Sam Nicholson, comme l’indique sa trajectoire. Je ne comprends pas comment on peut affirmer avec certitude qu’il s’agit d’une main. »

L’ancien joueur des Hearts Ryan Stevenson a pour sa part dénoncé la précipitation de la consultation vidéo : « C’est une honte. Le VAR a pris six minutes lors du récent match West Ham-Arsenal parce que tout le monde comprenait l’enjeu de la décision. John Beaton est resté devant l’écran quoi, 20 secondes ? »