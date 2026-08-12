Celtic a finalisé le recrutement de Hassan pour un contrat de quatre ans, avec une option du club pour une cinquième année. Sky Sports rapporte que les clubs se sont entendus sur une indemnité initiale de 6 millions de livres sterling, qui pourrait grimper à 9 M£ grâce à différents bonus liés aux performances.

Une part importante de ces paiements bonus sera déclenchée si Celtic atteint la phase de ligue de la Ligue des champions plus tard ce mois-ci. Hassan arrive après une campagne de Coupe du monde remarquable avec l’Égypte, où il a participé à une défaite spectaculaire 3-2 contre l’Argentine. L’ailier devient la troisième recrue du mercato estival pour le club écossais, après Camilo Duran et Kasper Hogh.