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Le Celtic boucle la signature de Haissem Hassan en provenance du Real Oviedo dans le cadre d’un accord pouvant atteindre 9 millions de livres sterling
Montant du transfert et structure de l’opération pour le nouvel ailier
Celtic a finalisé le recrutement de Hassan pour un contrat de quatre ans, avec une option du club pour une cinquième année. Sky Sports rapporte que les clubs se sont entendus sur une indemnité initiale de 6 millions de livres sterling, qui pourrait grimper à 9 M£ grâce à différents bonus liés aux performances.
Une part importante de ces paiements bonus sera déclenchée si Celtic atteint la phase de ligue de la Ligue des champions plus tard ce mois-ci. Hassan arrive après une campagne de Coupe du monde remarquable avec l’Égypte, où il a participé à une défaite spectaculaire 3-2 contre l’Argentine. L’ailier devient la troisième recrue du mercato estival pour le club écossais, après Camilo Duran et Kasper Hogh.
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Hassan révèle les raisons de sa signature chez les champions d’Écosse
Après sa visite médicale à Londres, Hassan s’est rendu à Lennoxtown pour discuter de son transfert. L’ailier a fait part de son enthousiasme à l’idée de rejoindre les champions d’Écosse après avoir passé six ans en Espagne. « À 24 ans, je pense que c’est le bon moment pour moi de partir d’Espagne. J’y suis depuis six ans », a déclaré Hassan à CelticPlayer.
« Avec l’histoire du Celtic, tous les grands joueurs, les supporters et l’ambiance, je pense que c’est le moment parfait pour moi. Je sais que je rejoins un grand club, le plus grand club d’Écosse, et j’ai vraiment hâte de franchir un nouveau palier. » Hassan a souligné qu’il voulait apprendre l’anglais et découvrir un nouveau style de football.
Apporter du plaisir et du talent aux supporters du Celtic
L’ailier veut divertir les supporters et apporter une nouvelle dynamique à l’effectif. Hassan a expliqué son approche du jeu et ce que les fans peuvent attendre de ses performances sur le terrain.
« Pour moi, le football, c’est avant tout du plaisir, et ma première mission est d’apporter du plaisir aux supporters qui viennent au stade », a ajouté Hassan. « D’un point de vue footballistique, je dirais que je suis un ailier technique qui aime les situations de un contre un et combiner avec ses coéquipiers. Je n’ai encore que 24 ans et j’ai encore beaucoup à améliorer, mais j’espère pouvoir montrer le meilleur de moi-même. » Hassan représente un renfort ciblé pour le côté droit.
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Quelle est la suite pour le Celtic et sa nouvelle recrue ?
L’attention se tourne désormais vers l’intégration de Hassan à l’effectif avant des échéances cruciales à venir. Le Celtic a jusqu’à jeudi pour inscrire Hassan afin qu’il soit qualifié pour le barrage de la Ligue des champions contre le LASK Linz la semaine prochaine. Sur la scène nationale, le club entame ce week-end la défense de son titre contre Dundee, où Hassan espérera faire ses débuts et afficher son ambition de remporter davantage de trophées.
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