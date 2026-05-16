Dans un temps additionnel animé, Hearts, lancés corps et âme vers l’égalisation, ont laissé leur but totalement exposé. Callum Osmand a alors exploité l’espace, s’échappant pour pousser le ballon dans le but vide à la huitième minute du temps additionnel, portant le score à 3-1. Ce but a immédiatement déclenché une invasion de terrain de la part des supporters locaux en liesse, qui ont investi la pelouse avant même le coup de sifflet final.

Ces scènes de liesse, qualifiées de « chaos » par les commentateurs, ont toutefois suscité des critiques. L’ancien international écossais James McFadden, au micro de Sky Sports, a reconnu l’intensité du moment tout en mettant en garde contre les risques encourus : « Vous avez le droit de faire la fête, mais vous ne pouvez pas dépasser les limites. »

Malgré la polémique, ce succès confirme le 14e titre du Celtic lors des 15 dernières saisons.