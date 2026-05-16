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Le Celtic a été sacré champion d’Écosse lors de la dernière journée après sa victoire sur Hearts. Le but de Callum Osmand, qui a couru vers le but vide pour sceller le titre, a déclenché l’invasion du terrain par des supporters en délire
Un rebondissement de dernière minute assure le titre
En tête du classement depuis septembre, Hearts abordait la dernière journée avec l’opportunité de mettre fin à 66 ans d’attente. Un simple match nul sur la pelouse de Celtic Park aurait offert aux Jambos leur premier titre national depuis 1954. Mais, dans un antre celticien en fusion, les hommes de Neil Lennon ont refusé de céder leur couronne.
La rencontre s’est jouée à un cheveu : Daizen Maeda a donné l’avantage 2-1 aux locaux à seulement trois minutes de la fin du temps réglementaire. Après un examen VAR pour un hors-jeu potentiel, la décision est confirmée et le momentum bascule définitivement en faveur des Hoops. Cet exploit historique offre à l’entraîneur de 74 ans, Martin O’Neill, son quatrième titre avec le club, 22 ans après son précédent succès en championnat.
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Celtic Park a été le théâtre d’un véritable chaos.
Dans un temps additionnel animé, Hearts, lancés corps et âme vers l’égalisation, ont laissé leur but totalement exposé. Callum Osmand a alors exploité l’espace, s’échappant pour pousser le ballon dans le but vide à la huitième minute du temps additionnel, portant le score à 3-1. Ce but a immédiatement déclenché une invasion de terrain de la part des supporters locaux en liesse, qui ont investi la pelouse avant même le coup de sifflet final.
Ces scènes de liesse, qualifiées de « chaos » par les commentateurs, ont toutefois suscité des critiques. L’ancien international écossais James McFadden, au micro de Sky Sports, a reconnu l’intensité du moment tout en mettant en garde contre les risques encourus : « Vous avez le droit de faire la fête, mais vous ne pouvez pas dépasser les limites. »
Malgré la polémique, ce succès confirme le 14e titre du Celtic lors des 15 dernières saisons.
Le capitaine McGregor salue un esprit « magique »
Après la remise du trophée, le capitaine du Celtic, Callum McGregor, a peiné à trouver les mots pour décrire ce retournement de situation. Le milieu de terrain chevronné a été le pilier de l’équipe tout au long d’une saison où de nombreux experts voyaient les Hearts remporter le titre. McGregor a désormais mené le club vers 56 titres de champion au cours de son histoire légendaire, dont une grande partie a été conquise durant cette période de domination actuelle.
Il a confié à Sky Sports : « Pour la toute première fois, je suis sans voix. Vous voyez ce que cela représente pour tout le monde. Quelle saison ! Tout le monde nous avait déjà rayés de la carte. Nous savions que nous aurions une chance. Nous n’avons jamais lâché. Quel groupe exceptionnel. C’est magique. » Puis, s’adressant aux supporters : « C’est un club extraordinaire. La saison a été très dure. Profitez bien de cette soirée ! »
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Les chiffres confirment la désillusion des visiteurs.
Pour les Hearts, cette défaite met fin de manière cruelle à une saison qu’ils ont dominée pendant 250 jours. Lawrence Shankland avait redonné espoir aux visiteurs en ouvrant le score dès le début du match, mais un penalty d’Arne Engels juste avant la mi-temps a remis les deux équipes à égalité. Selon les statistiques d’Opta, les Hearts ont occupé la première place du classement pendant 226 jours depuis octobre, contre un seul jour pour le Celtic : le dernier, celui qui comptait vraiment.
Le défenseur Alistair Johnston a salué l’influence de son entraîneur sur la résilience du groupe. « C’est la plus grande victoire de championnat, sans doute de tous les temps. Ne nous sous-estimez jamais : nous savions que nous trouverions le moyen de l’emporter », a-t-il déclaré sur Sky Sports. À propos d’O’Neill, il a ajouté : « C’est un gagnant. Faisons-lui une statue, c’est aussi simple que ça : il trouve toujours le moyen de gagner. »