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Breel Embolo SwitzerlandGetty Images
Yosua Arya

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Le cauchemar prend fin pour Breel Embolo : l’attaquant suisse a finalement obtenu l’autorisation de rejoindre la sélection pour la Coupe du monde, malgré le refus initial de visa de la part des États-Unis

B. Embolo
Suisse
Coupe du monde

L'incertitude qui planait sur la participation de Breel Embolo à la Coupe du monde a finalement pris fin : l'attaquant suisse a obtenu l'autorisation d'entrer aux États-Unis. Âgé de 29 ans, il avait manqué le départ de la délégation pour le stage de préparation à San Diego en début de semaine, mais il devrait désormais rejoindre ses coéquipiers avant le coup d'envoi du tournoi.

  • L’épineux problème de visa est enfin réglé

    Embolo rejoindra finalement le groupe suisse pour la Coupe du monde aux États-Unis, après avoir obtenu le visa qui avait bloqué son départ. La Fédération suisse de football a confirmé jeudi que l’attaquant est attendu à San Diego vendredi soir. Le joueur de 29 ans n’avait pas pu voyager avec le reste de l’équipe mardi, son autorisation de voyage ESTA ayant fait l’objet d’un examen approfondi peu avant le départ. Pendant que ses coéquipiers se rendaient à leur camp d’entraînement en Californie, Embolo est resté en Suisse dans l’attente d’une décision.



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  • Switzerland EmboloGetty

    La Fédération confirme le résultat positif

    L'obtention de son visa met fin à plusieurs jours d'incertitude et permet à la Suisse de poursuivre sereinement sa préparation, avec l'un de ses principaux attaquants pour le tournoi. La Fédération suisse de football a confirmé que le problème était résolu et qu'Embolo avait reçu l'autorisation de voyager.

    « Nous venons d'être informés que le visa de Breel Embolo a été approuvé. Il pourra donc se rendre aux États-Unis. Il devrait rejoindre l'équipe vendredi soir », a indiqué la fédération dans un communiqué.

  • Contrôles des visas dans le cadre d’une affaire judiciaire antérieure

    Ce contretemps est dû à des vérifications supplémentaires réclamées par les autorités américaines. Mercredi, Embolo s’est rendu à l’ambassade des États-Unis à Berne, où les fonctionnaires ont examiné des documents liés à une affaire judiciaire découlant d’une altercation survenue à Bâle en 2018.

    Selon la Fédération suisse, les autorités américaines ont également réclamé le dossier judiciaire lié à une condamnation de 2023 pour menaces répétées, sanctionnée d’une amende avec sursis devenue exécutoire plus tôt cette année.

    Bien que le dossier judiciaire soit clos, les autorités américaines ont procédé à un réexamen approfondi des conditions d’entrée, avant d’accorder finalement le visa au joueur.

  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    L’attention se reporte à nouveau sur les préparatifs du tournoi.

    Les formalités administratives étant réglées, Embolo devrait désormais rejoindre le groupe. Son arrivée viendra renforcer les options offensives de la Suisse alors que la préparation s'intensifie en vue de la Coupe du monde. Lors de cette compétition, la Suisse évoluera dans le groupe B aux côtés du Canada, de la Bosnie-Herzégovine et du Qatar.

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