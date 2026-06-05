L'obtention de son visa met fin à plusieurs jours d'incertitude et permet à la Suisse de poursuivre sereinement sa préparation, avec l'un de ses principaux attaquants pour le tournoi. La Fédération suisse de football a confirmé que le problème était résolu et qu'Embolo avait reçu l'autorisation de voyager.

« Nous venons d'être informés que le visa de Breel Embolo a été approuvé. Il pourra donc se rendre aux États-Unis. Il devrait rejoindre l'équipe vendredi soir », a indiqué la fédération dans un communiqué.