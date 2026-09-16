Getty Images Sport
Traduit par
Le cauchemar européen de l’AC Milan ! La rotation de Ruben Amorim se retourne contre lui alors que Benfica signe une victoire historique
Début cauchemardesque en Europe pour Milan
Milan a connu un début catastrophique dans sa campagne de Ligue Europa, en s’inclinant 2-0 à domicile contre Benfica. L’entraîneur principal Amorim est déjà sous pression après avoir choisi de faire largement tourner son effectif à San Siro.
Les Rossoneri ont retrouvé l’Europe après deux matches nuls consécutifs en Serie A contre la Juventus et la Lazio. Omari Hutchinson et Filippo Terracciano ont été titularisés pour la première fois de la saison, tandis que Davide Bartesaghi a fait son retour dans une défense remaniée.
Cependant, les ajustements tactiques se sont finalement retournés contre eux. Ils ont souffert face à une équipe de Benfica en confiance, qui a profité avec facilité de la prestation décousue et apathique des locaux.
- Getty Images Sport
Lukebakio et Kaminski punissent l’AC Milan
Les visiteurs ont rapidement pris le contrôle lorsque Dodi Lukebakio a enroulé une superbe frappe du gauche dans le petit filet. L’ailier a été servi par Jakub Kaminski, qui a transpercé la défense du Milan avec facilité avant de battre Mike Maignan.
Benfica a failli doubler la mise peu après lorsque Georgiy Sudakov a décoché une frappe sur la base du poteau opposé. Malgré une claquette d’Anatoliy Trubin pour repousser une tentative lointaine de Terracciano, Milan a semblé totalement inoffensif.
Kaminski a ensuite scellé cette victoire historique en seconde période. Il a trouvé la lucarne à bout portant après un astucieux ballon en retrait d’El Karouani, profitant d’une nouvelle erreur défensive des hôtes.
Benfica met fin à une longue malédiction européenne
Ce résultat a marqué une étape véritablement historique pour Benfica. Le géant portugais n’avait encore jamais battu Milan lors de ses six tentatives précédentes, une série désastreuse qui comprenait notamment de douloureuses défaites en finales de Coupe d’Europe en 1963 et 1990.
Cette victoire a été rendue encore plus impressionnante par la composition de l’équipe. Avec un énorme choc domestique face au FC Porto qui se profile dimanche, Benfica a effectué neuf changements dans son onze de départ, en faisant entrer des joueurs comme l’ancien défenseur de Parme Alessandro Circati.
Dans le même temps, les statistiques récentes sont extrêmement inquiétantes pour Milan. Depuis avril dernier, les Rossoneri ont perdu quatre de leurs six matches à domicile toutes compétitions confondues, encaissant au moins deux buts dans chacune de ces défaites.
- Getty Images Sport
Amorim fait face à une crise tactique immédiate
Amorim doit désormais s’attaquer d’urgence aux criantes difficultés offensives de son équipe. C’est la cinquième fois sous les ordres du nouvel entraîneur que Milan ne parvient absolument pas à trouver le chemin des filets en première période.
Étrangement, tous les buts de Milan cette saison, sauf un, sont arrivés dans une fenêtre frénétique de cinq minutes, entre la 64e et la 69e minute. Malgré l’entrée en jeu de Christian Pulisic, qui a obligé Trubin à réaliser un arrêt en fin de match, les hôtes n’ont pas pu briser cette étrange tendance.
La pression ne fera que s’intensifier alors que Milan reportera son attention sur ses obligations nationales. Amorim doit rapidement trouver la bonne formule pour éviter que ce faux pas du début de saison ne se transforme en crise ouverte à San Siro.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles