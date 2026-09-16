Milan a connu un début catastrophique dans sa campagne de Ligue Europa, en s’inclinant 2-0 à domicile contre Benfica. L’entraîneur principal Amorim est déjà sous pression après avoir choisi de faire largement tourner son effectif à San Siro.

Les Rossoneri ont retrouvé l’Europe après deux matches nuls consécutifs en Serie A contre la Juventus et la Lazio. Omari Hutchinson et Filippo Terracciano ont été titularisés pour la première fois de la saison, tandis que Davide Bartesaghi a fait son retour dans une défense remaniée.

Cependant, les ajustements tactiques se sont finalement retournés contre eux. Ils ont souffert face à une équipe de Benfica en confiance, qui a profité avec facilité de la prestation décousue et apathique des locaux.