Santos a confirmé que Neymar allait être éloigné des terrains pendant une période significative après avoir subi une grave blessure à la cuisse lors de la récente élimination du club en Coupe du Brésil contre Palmeiras. L’ancienne star de Barcelone et du Paris Saint-Germain a été contrainte de sortir à la mi-temps lors du match nul 0-0, un résultat qui a vu O Peixe être éliminé de la compétition après une défaite 3-0 sur l’ensemble des deux matches.

Santos a annoncé sur les réseaux sociaux que les examens médicaux après le match ont révélé une lésion musculaire de type 2B du droit fémoral de la cuisse droite de Neymar, un muscle responsable de la flexion de la hanche et de l’extension du genou. Selon RMC, le délai de récupération est estimé entre quatre et huit semaines, ce qui signifie que le joueur de 34 ans pourrait être indisponible jusqu’en novembre.

Il s’agit d’un coup dur pour Santos, qui s’est fortement appuyé sur sa créativité depuis son retour émouvant au club. Malgré ses problèmes physiques récurrents, Neymar est resté productif lorsqu’il était disponible, avec huit buts et huit passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.







