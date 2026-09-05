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Le cauchemar des blessures de Neymar continue ! La superstar de Santos indisponible jusqu’à huit semaines en raison d’une blessure musculaire, alors que le club lutte pour éviter la relégation
Coup dur dévastateur sur blessure pour une icône de la Vila Belmiro
Santos a confirmé que Neymar allait être éloigné des terrains pendant une période significative après avoir subi une grave blessure à la cuisse lors de la récente élimination du club en Coupe du Brésil contre Palmeiras. L’ancienne star de Barcelone et du Paris Saint-Germain a été contrainte de sortir à la mi-temps lors du match nul 0-0, un résultat qui a vu O Peixe être éliminé de la compétition après une défaite 3-0 sur l’ensemble des deux matches.
Santos a annoncé sur les réseaux sociaux que les examens médicaux après le match ont révélé une lésion musculaire de type 2B du droit fémoral de la cuisse droite de Neymar, un muscle responsable de la flexion de la hanche et de l’extension du genou. Selon RMC, le délai de récupération est estimé entre quatre et huit semaines, ce qui signifie que le joueur de 34 ans pourrait être indisponible jusqu’en novembre.
Il s’agit d’un coup dur pour Santos, qui s’est fortement appuyé sur sa créativité depuis son retour émouvant au club. Malgré ses problèmes physiques récurrents, Neymar est resté productif lorsqu’il était disponible, avec huit buts et huit passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.
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Neymar fustige l’état « incroyable » de la pelouse
À la suite du diagnostic, Neymar s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer sa fureur absolue, dirigeant sa colère contre l’état de la pelouse de Vila Belmiro. La superstar ne s’est pas retenue dans son évaluation du terrain, qu’il estime directement responsable de sa blessure et de celles de ses coéquipiers. Sur Instagram, l’attaquant a écrit : « Je veux féliciter notre jardinier à Vila Belmiro. Hier, c’était le pire terrain que le stade ait jamais vu, criblé de trous, parce qu’ils ont dû le décompacter la veille du match. Incroyable !
La lutte pour le maintien se profile pour Santos en difficulté
Le timing de la blessure ne pouvait pas être pire pour Santos, qui se retrouve engagé dans une lutte tendue pour éviter la relégation en Brasileirão. Actuellement 14e, le club ne compte que quatre points d’avance sur la zone rouge à l’approche du sprint final de la saison.
Sans son homme fort, la mission maintien dans l’élite devient infiniment plus compliquée. Le club prépare également un quart de finale crucial de Copa Sudamericana contre l’Atletico-MG, une double confrontation que Neymar manquera désormais presque à coup sûr.
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Santos face à la vie sans Neymar, blessé
Ce nouveau contretemps s’inscrit dans une tendance inquiétante pour Neymar, qui a subi plusieurs blessures à la cuisse gauche, au muscle fémoral droit et au ménisque gauche depuis son retour au pays. Son historique de fragilité physique est devenu un sujet majeur de débat au Brésil, en particulier au vu de son salaire élevé et de la situation financière et sportive précaire du club.
Avec l’absence de la star, Arthur devrait faire ses débuts dans un rôle plus avancé, avec pour mission de combler l’immense vide laissé par le numéro 10 blessé alors que l’équipe se prépare à affronter l’Internacional au Beira-Rio ce dimanche.
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