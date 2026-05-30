Le cauchemar de Steve Clarke devient réalité : Billy Gilmour est forfait pour la Coupe du monde après avoir quitté le terrain en boitant lors de la victoire de l'Écosse

Le milieu de terrain de 24 ans a immédiatement alerté le staff médical en s’effondrant sur la pelouse, sans contact avec un adversaire, peu avant la mi-temps. Soigné sur place, il a dû céder sa place, laissant planer l’inquiétude sur les derniers réglages de l’Écosse avant son départ pour les États-Unis.

Après la rencontre, Steve Clarke a confirmé que l’ancien joueur de Chelsea et de Brighton avait été immédiatement dirigé vers des examens d’imagerie pour évaluer l’étendue de la lésion. À un peu plus de deux semaines du match d’ouverture de l’Écosse contre Haïti à Boston, le timing est catastrophique pour un élément clé du milieu de terrain des Tartans, et la Fédération écossaise de football a depuis officialisé la mauvaise nouvelle.

Un communiqué indique : « Nous avons le regret d’annoncer que la blessure au genou subie par Billy Gilmour lors de la victoire d’aujourd’hui contre Curaçao l’empêchera de participer à la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Tout le groupe espère un prompt rétablissement pour le milieu de terrain, qui retournera au SSC Napoli afin d’entamer sa rééducation. »