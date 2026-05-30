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Le cauchemar de Steve Clarke devient réalité : Billy Gilmour est forfait pour la Coupe du monde après avoir quitté le terrain en boitant lors de la victoire de l'Écosse
Le pivot du milieu de terrain manquera la Coupe du monde.
Le milieu de terrain de 24 ans a immédiatement alerté le staff médical en s’effondrant sur la pelouse, sans contact avec un adversaire, peu avant la mi-temps. Soigné sur place, il a dû céder sa place, laissant planer l’inquiétude sur les derniers réglages de l’Écosse avant son départ pour les États-Unis.
Après la rencontre, Steve Clarke a confirmé que l’ancien joueur de Chelsea et de Brighton avait été immédiatement dirigé vers des examens d’imagerie pour évaluer l’étendue de la lésion. À un peu plus de deux semaines du match d’ouverture de l’Écosse contre Haïti à Boston, le timing est catastrophique pour un élément clé du milieu de terrain des Tartans, et la Fédération écossaise de football a depuis officialisé la mauvaise nouvelle.
Un communiqué indique : « Nous avons le regret d’annoncer que la blessure au genou subie par Billy Gilmour lors de la victoire d’aujourd’hui contre Curaçao l’empêchera de participer à la Coupe du monde de la FIFA 2026.
Tout le groupe espère un prompt rétablissement pour le milieu de terrain, qui retournera au SSC Napoli afin d’entamer sa rééducation. »
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Clarke se dit anéanti pour Gilmour
Après cette confirmation, Clarke a déclaré : « Je suis bouleversé pour Billy, car il a été déterminant dans notre campagne de qualification pour la Coupe du monde. Le timing de cette blessure est impitoyable et nous sommes tous avec lui.
Il connaît l’estime que nous lui portons, tant comme joueur que comme personne, et même si aucune parole ne peut le consoler ce soir, je suis convaincu qu’il participera à de nombreux grands tournois à l’avenir. »
Avant même de connaître l’ampleur du mal, Clarke n’avait pas caché son inquiétude devant la presse : « La blessure de Billy est un gros coup dur et nous attendons les résultats des examens pour mesurer sa gravité », avait déclaré le sélectionneur écossais. « Il est parti passer un scanner, je n’ai donc pas pu lui parler, mais je suis inquiet à 100 %. »
Le sélectionneur a expliqué que Gilmour avait lui-même reconnu qu’il ne pouvait pas continuer, ce qui est souvent le signe d’une blessure sérieuse. « Il s’est blessé sur un tacle, puis a décidé de sortir – il savait que quelque chose n’allait pas. Inutile de spéculer ; attendons le verdict des médecins. Je suis ici, espérant et priant pour qu’il soit dans l’avion », a conclu Clarke.
Une victoire ternie par les craintes sur la condition physique
Cette blessure a quelque peu terni ce qui aurait sinon été un après-midi fructueux à Hampden. Si l’Écosse s’est finalement imposée 4-1, elle n’a pas eu la partie facile face à l’équipe de Dick Advocaat. Tahith Chong avait d’abord donné l’avantage aux visiteurs, avant qu’un carton rouge infligé à Jurgen Locadia sept minutes avant la mi-temps ne fasse basculer la rencontre en faveur des locaux.
Findlay Curtis, entré en jeu pour remplacer Gilmour, a ouvert son compteur international en égalisant. Un doublé de Lawrence Shankland et un penalty de Ryan Christie ont finalement offert une victoire 4-1 flatteuse à la Tartan Army, même si la performance a été éclipsée par les nouvelles concernant leur milieu de terrain vedette.
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Conseils tactiques avant le coup d’envoi
Malgré ce score confortable, Clarke a laissé entendre qu’il aurait préféré un match plus exigeant face à une équipe au complet. « Le carton rouge a manifestement bouleversé toute la dynamique du match, et à partir de là, face à dix joueurs, nous avons au moins réussi à nous créer des occasions et à marquer quelques buts », a déclaré l’entraîneur en évoquant la phase de groupes.
Il a poursuivi : « Gagner un match international est toujours agréable, mais j’estime que nous aurions davantage progressé si la rencontre était restée à onze contre onze. Nous aurions alors dû trouver davantage d’espaces et prouver notre capacité à créer des occasions face à une défense complète. Cela aurait constitué un bien meilleur exercice pour nous. »