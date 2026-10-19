Manchester City savoure actuellement un début de saison sans faute sur la scène nationale, après avoir récemment décroché une septième victoire consécutive sous la direction de Maresca. Mais ces excellents résultats sur le terrain sont totalement éclipsés par la menace que fait peser le service juridique de la Premier League.

Après une longue enquête sur la gestion financière du club pendant une période de dix ans, de 2009 à 2018, la Premier League serait prête à infliger une sanction allant bien au-delà d’une simple amende ou d’un léger retrait de points. L’ampleur des irrégularités présumées laisse penser que le club pourrait écoper d’une sanction destinée à l’exclure purement et simplement de l’élite.



