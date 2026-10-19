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Le cauchemar d’une double relégation ! Manchester City risque une lourde sanction qui pourrait le faire descendre deux fois en Championship
Manchester City risque des sanctions sans précédent
Manchester City savoure actuellement un début de saison sans faute sur la scène nationale, après avoir récemment décroché une septième victoire consécutive sous la direction de Maresca. Mais ces excellents résultats sur le terrain sont totalement éclipsés par la menace que fait peser le service juridique de la Premier League.
Après une longue enquête sur la gestion financière du club pendant une période de dix ans, de 2009 à 2018, la Premier League serait prête à infliger une sanction allant bien au-delà d’une simple amende ou d’un léger retrait de points. L’ampleur des irrégularités présumées laisse penser que le club pourrait écoper d’une sanction destinée à l’exclure purement et simplement de l’élite.
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La Premier League se prépare à agir avant l’appel
Selon le Daily Mail, la ligue souhaite arrêter et annoncer ces sanctions avant la fin de la procédure officielle d'appel du club, une décision qui provoquerait une onde de choc dans le football européen.
Le club continue de clamer son innocence et affirme disposer de « preuves irréfutables » pour se disculper, mais l'instance dirigeante semble prête à agir sur la base de conclusions faisant état de violations systémiques des règles financières. Il ne s'agirait pas d'une simple sanction symbolique, mais d'une tentative de rétablir l'équilibre compétitif du championnat après des années de domination de Manchester City.
Le scénario catastrophe d’une double relégation
L’aspect le plus inquiétant de la sanction envisagée concerne la menace d’une « double relégation ». Plutôt que de ne passer qu’une saison en Championship, le club pourrait subir un retrait de points suffisamment important pour entraîner sa relégation immédiate, puis une seconde sanction appliquée la saison suivante, si la Premier League le réclamait.
Le club se retrouverait ainsi bloqué en deuxième division pendant au moins deux ans, quels que soient ses résultats sur le terrain durant cette période. Une telle mesure viserait à effacer les avantages acquis pendant la période des infractions présumées et contraindrait le club à une reconstruction complète, tant sur le plan structurel que financier, à l’Etihad Stadium. Ce scénario aurait semblé impossible il y a quelques années seulement, mais il apparaît désormais comme une réelle possibilité selon Oliver Holt.
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Chronologie d’une controverse financière
L’affaire visant Manchester City est l’un des feuilletons les plus complexes et les plus longs de l’histoire du sport. Elle a véritablement commencé en 2018, lorsque des documents divulgués à la presse allemande ont laissé entendre que le club avait contourné les règles du fair-play financier grâce à des contrats de sponsoring surévalués. Depuis, le bras de fer est passé des instances de l’UEFA au Tribunal arbitral du sport, puis à la commission indépendante de la Premier League.
À chaque étape, le club s’est défendu avec vigueur, parvenant souvent à faire annuler des suspensions ou à réduire des amendes. Mais les 115 chefs d’accusation actuels représentent une menace bien plus importante que tout ce à quoi il avait été confronté auparavant. La détermination de la Premier League à mener cette procédure à son terme laisse entrevoir un changement dans la manière dont les règles financières sont appliquées au plus haut niveau.
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