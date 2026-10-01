La troisième saison d'Endrick dans la capitale espagnole a démarré de manière frustrante, le joueur de 20 ans continuant de voir ses opportunités en équipe première limitées au Bernabéu. Après avoir manqué les quatre premiers matches en raison d'une blessure de pré-saison, l'attaquant a passé presque tout son temps sur le banc sous les ordres du nouveau coach Mourinho.

Le temps de jeu du Brésilien s'est limité à une seule entrée en jeu de quatre minutes contre Elche sur les huit premiers matches du Real Madrid. La forte concurrence de Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Yan Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz et de la nouvelle recrue Carlos Espi l'a relégué très bas dans la hiérarchie offensive.

Des informations de AS indiquent qu'Endrick est ouvert à un départ en prêt en janvier si sa situation ne s'améliore pas. Les géants italiens de l'AS Roma et de l'AC Milan suivent sa situation, après avoir tous deux manifesté leur intérêt lors du mercato estival.



