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Le cauchemar d’Endrick au Real Madrid continue ! Le jeune prodige brésilien envisage un départ en prêt en janvier chez un géant de la Serie A après le camouflet de Jose Mourinho
Endrick peine à obtenir du temps de jeu sous Mourinho
La troisième saison d'Endrick dans la capitale espagnole a démarré de manière frustrante, le joueur de 20 ans continuant de voir ses opportunités en équipe première limitées au Bernabéu. Après avoir manqué les quatre premiers matches en raison d'une blessure de pré-saison, l'attaquant a passé presque tout son temps sur le banc sous les ordres du nouveau coach Mourinho.
Le temps de jeu du Brésilien s'est limité à une seule entrée en jeu de quatre minutes contre Elche sur les huit premiers matches du Real Madrid. La forte concurrence de Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Yan Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz et de la nouvelle recrue Carlos Espi l'a relégué très bas dans la hiérarchie offensive.
Des informations de AS indiquent qu'Endrick est ouvert à un départ en prêt en janvier si sa situation ne s'améliore pas. Les géants italiens de l'AS Roma et de l'AC Milan suivent sa situation, après avoir tous deux manifesté leur intérêt lors du mercato estival.
- NurPhoto
Les assurances de l’été n’ont pas débouché sur du temps de jeu
Endrick avait déjà été proche d’un départ temporaire cet été, avec la Roma, leader de Serie A, comme destination privilégiée. Un accord était quasiment en place avant qu’une conversation directe avec Mourinho ne modifie ses plans.
L’entraîneur portugais a exhorté l’attaquant à rester, en le rassurant sur le fait qu’il entrait dans ses plans pour la saison. Animé par le désir de réussir au Real Madrid, Endrick a choisi de rester et de se battre pour sa place.
Cependant, ces promesses n’ayant pas été tenues, le joueur prévoit d’évaluer ses options à l’approche de janvier. Un prêt reste une forte possibilité si sa situation demeure inchangée avant l’ouverture du mercato.
Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, met en garde contre le manque d’action
Le Real Madrid considère Endrick comme un investissement clé sur le long terme, après avoir payé 35 millions d’euros d’emblée, avec 25 millions d’euros de bonus potentiels en 2022. En tenant compte des indemnités, des salaires et des taxes, la dépense totale dépasse 80 millions d’euros, ce qui fait de son développement une priorité pour les dirigeants du club.
Son manque de temps de jeu a suscité l’inquiétude du sélectionneur du Brésil et ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui a exprimé sa frustration face au fait que les grands clubs européens n’accordent pas suffisamment de temps de jeu aux jeunes talents sud-américains.
« Le problème pour les jeunes Brésiliens, c’est qu’ils ne progressent pas parce qu’ils ne jouent pas régulièrement, a expliqué Ancelotti. Cela arrive à Endrick, mais aussi à des talents comme Estevao. Sans jouer, ils ne peuvent pas se développer. Nous avons des talents prometteurs, et Endrick deviendra important pour le Brésil à l’avenir, mais ils ont besoin de jouer. »
- AFP
Un mercato de janvier décisif se profile pour l’attaquant
Endrick reste concentré sur la nécessité de saisir la moindre opportunité, conscient de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer dans le football. Une récente alerte à la blessure pour Mbappe lors d’un rassemblement international a mis en évidence le fait qu’un contretemps inattendu pourrait obliger Mourinho à remanier son attaque.
Cependant, le jeune joueur sait qu’une présence continue sur le banc freinera sa progression. Après un prêt réussi à Lyon au début de l’année 2026, ponctué de huit buts et huit passes décisives en 21 matches, un transfert en janvier vers la Serie A pourrait lui offrir le temps de jeu régulier dont il a désespérément besoin.
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