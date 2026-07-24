Al Ahly a poursuivi sa série de résultats négatifs lors des matches amicaux qu'il dispute dans son stage à l'étranger, avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.
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Le cauchemar d'Al-Ittihad et la malédiction des blessures : une nouvelle défaite qui inquiète Al-Ahly avant la nouvelle saison
Défaite portugaise
Al Ahly s'est incliné face au club portugais du Vitória Guimarães sur le score de 3-1, lors du match amical qui les a opposés ce vendredi, dans le cadre de son stage à l'étranger au Portugal, en préparation des compétitions de la nouvelle saison.
Bien qu'Al Ahly ait débuté la rencontre avec de nombreux titulaires, il a terminé la première mi-temps avec un retard de trois buts à zéro, avant d'opérer plusieurs changements en seconde période.
Dès le début de la seconde période, le Brésilien Matheus Gonçalves a réussi à inscrire le premier et unique but d'Al Ahly, mais cela n'a pas suffi pour revenir au score.
Une seule victoire
Cette défaite est la deuxième subie par Al Ahly lors de ses matches amicaux durant son stage à l'étranger, avant le début de la nouvelle saison, après s'être incliné face à Holstein Kiel sur le score de 4-1 en Autriche.
En revanche, « Al Raqi » n'a signé qu'une seule victoire, aux dépens du club autrichien de Saalfelden sur le score de 8-0, lors de son premier match amical en Autriche, tandis qu'il a fait match nul 2-2 face au club portugais de Rio Ave au Portugal.
Le cauchemar d'Al-Ittihad
Les supporters d'Al-Ahli craignent que leur équipe ne reproduise le scénario dramatique de leur voisin et rival traditionnel, Al-Ittihad, lorsque celui-ci avait trébuché lors de ses matchs amicaux avant le début de la saison dernière, alors même qu'il était à l'époque le tenant du titre du championnat saoudien.
Le résultat fut qu'Al-Ittihad livra l'une de ses pires saisons de toute son histoire, terminant cinquième au classement du championnat saoudien, disant adieu à la Coupe du Roi et à la Supercoupe dès les demi-finales, et à la Ligue des champions d'Asie Elite dès les quarts de finale.
La malédiction des blessures
Le résultat n'est pas la seule chose qui inquiète les supporters d'Al-Ahli, mais aussi les blessures dont sont victimes les joueurs de l'équipe lors de ces matches amicaux, la dernière en date étant celle de Saleh Abou Al-Chamat.
Abou Al-Chamat a quitté le match face à Vitória Guimarães au milieu de la seconde période, sur une civière, après un choc violent avec un joueur du club portugais.
Avant Abou Al-Chamat, l'arrière gauche Zakaria Hawsawi avait lui aussi été touché, lors de la défaite face à Holstein Kiel sur le score de 1-4.
Les supporters d'Al-Ahli espèrent que l'équipe entamera la nouvelle saison au complet, d'autant plus qu'elle a perdu de nombreux joueurs d'expérience, à l'image de l'ailier algérien Riyad Mahrez et du milieu de terrain ivoirien Franck Kessié, à l'issue de la saison dernière.
Nouveaux matchs amicaux
Al Ahly devra satisfaire ses supporters en obtenant des résultats positifs lors des deux matches amicaux qu'il disputera durant son stage actuel au Portugal.
Al Ahly affrontera successivement les Portugais de Portimonense et les Anglais de Fulham, avant que son stage à l'étranger ne prenne fin le 28 juillet.
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