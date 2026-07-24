Le cauchemar d'Al-Ittihad et la malédiction des blessures : une nouvelle défaite qui inquiète Al-Ahly avant la nouvelle saison

Al Ahly s'est incliné face au club portugais du Vitória Guimarães sur le score de 3-1, lors du match amical qui les a opposés ce vendredi, dans le cadre de son stage à l'étranger au Portugal, en préparation des compétitions de la nouvelle saison.

Bien qu'Al Ahly ait débuté la rencontre avec de nombreux titulaires, il a terminé la première mi-temps avec un retard de trois buts à zéro, avant d'opérer plusieurs changements en seconde période.

Dès le début de la seconde période, le Brésilien Matheus Gonçalves a réussi à inscrire le premier et unique but d'Al Ahly, mais cela n'a pas suffi pour revenir au score.