Al Ahly a poursuivi sa série de résultats négatifs lors des matches amicaux disputés dans le cadre de son stage à l'étranger avant le début de la nouvelle saison 2026-2027.
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Le cauchemar d'Al Ittihad et la malédiction des blessures : une nouvelle défaite qui inquiète Al Ahli avant la nouvelle saison
Défaite portugaise
Al Ahly s'est incliné face au club portugais de Vitória Guimarães sur le score de 3-1, lors du match amical qui a opposé les deux équipes ce vendredi, dans le cadre de son stage à l'étranger au Portugal, en préparation des compétitions de la nouvelle saison.
Bien qu'Al Ahly ait débuté la rencontre avec plusieurs éléments titulaires, il a terminé la première mi-temps mené sur un score vierge de trois buts, avant d'opérer de nombreux changements en seconde période.
Dès le début de la seconde mi-temps, le Brésilien Matheus Gonçalves est parvenu à inscrire le premier et unique but d'Al Ahly, mais cela n'a pas suffi pour revenir au score.
Une seule victoire
Cette défaite est la deuxième subie par Al Ahly lors de ses matchs amicaux dans son stage à l'étranger, avant le début de la nouvelle saison, après sa défaite face à l'allemand Holstein Kiel sur le score de 4-1 en Autriche.
En revanche, « le club raffiné » n'a remporté qu'une seule victoire, face à l'autrichien Saalfelden sur un score de huit buts à zéro, lors de son premier match amical en Autriche, tandis qu'il a fait match nul face au portugais Rio Ave sur le score de 2-2 au Portugal.
Le cauchemar d'Al-Ittihad
Les supporters d'Al Ahli redoutent que leur équipe ne répète le scénario catastrophe du voisin et rival historique Al Ittihad, lorsque ce dernier avait trébuché lors de ses matches amicaux avant le début de la saison dernière, alors même qu'il était le champion en titre du Championnat saoudien à ce moment-là.
Le résultat fut qu'Al Ittihad a livré l'une de ses pires saisons de tous les temps, terminant à la cinquième place du classement du Championnat saoudien, quittant la Coupe du Roi et la Supercoupe dès les demi-finales, et la Ligue des champions d'Asie Elite dès les quarts de finale.
La malédiction des blessures
Le résultat n'est pas la seule chose qui inquiète les supporters d'Al-Ahli, mais aussi les blessures dont sont victimes les joueurs de l'équipe lors de ces matchs amicaux, la dernière en date étant celle de Saleh Abou Al-Chamat.
Abou Al-Chamat a quitté le match face à Vitória Guimarães au milieu de la seconde période, sur une civière médicale, après un contact violent avec l'un des joueurs de la formation portugaise.
Avant Abou Al-Chamat, l'arrière gauche Zakaria Hawsawi avait lui aussi été touché par une blessure lors de la défaite contre Holstein Kiel sur le score de 4-1.
Les supporters d'Al-Ahli espèrent que l'équipe abordera la nouvelle saison au complet, d'autant plus qu'elle a perdu plusieurs joueurs d'expérience, à l'image de l'ailier algérien Riyad Mahrez et du milieu de terrain ivoirien Franck Kessié, à l'issue de la saison dernière.
Nouveaux matchs amicaux
Al Ahly devra satisfaire ses supporters en obtenant des résultats positifs lors des deux matchs amicaux qu'il disputera dans le cadre de son stage actuel au Portugal.
Le club affrontera le Portimonense portugais et Fulham anglais, avant la fin de son stage à l'étranger le 28 juillet.
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