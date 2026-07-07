Le cauchemar brésilien à la Coupe du monde : Neymar, les blessures et les raisons pour lesquelles tout a si mal tourné pour la Seleção et Carlo Ancelotti

Après l’élimination amère en huitièmes de finale dans le New Jersey, les interrogations se multiplient autour de l’entraîneur vénéré Carlo Ancelotti, arrivé il y a un an avec pour mission de ramener le Brésil au sommet du football international.

Douze mois plus tard, son avenir sur le banc brésilien semble déjà compromis, tant les appels à son départ se multiplient dans l’Hexagone, même si le technicien assure qu’il s’agit non pas d’une fin, mais du « début d’un nouveau cycle ». Avec le recul, plusieurs choix majeurs apparaissent comme des erreurs stratégiques.

Mais où exactement les choses ont-elles déraillé pour le Brésil lors de la Coupe du monde 2026 ? GOAL passe en revue les principaux problèmes de la Seleção après son élimination prématurée du tournoi…