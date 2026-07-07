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Brazil World Cup nightmare GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Le cauchemar brésilien à la Coupe du monde : Neymar, les blessures et les raisons pour lesquelles tout a si mal tourné pour la Seleção et Carlo Ancelotti

Analysis
Brésil
Coupe du monde
C. Ancelotti
Neymar
Raphinha
FEATURES
Brésil vs Norvège

L’enquête sur l’élimination catastrophique du Brésil de la Coupe du monde est en plein essor après que les quintuples champions du monde ont été éliminés sans ménagement par la Norvège, outsider de la compétition, grâce aux buts d’Erling Haaland. En réalité, la Seleção n’a jamais vraiment trouvé ses marques en Amérique du Nord, freinée par un effectif vieillissant et hétéroclite qui n’avait pas encore trouvé ses marques et qui comptait souvent sur Vinicius Jr pour faire la différence.

Après l’élimination amère en huitièmes de finale dans le New Jersey, les interrogations se multiplient autour de l’entraîneur vénéré Carlo Ancelotti, arrivé il y a un an avec pour mission de ramener le Brésil au sommet du football international.

Douze mois plus tard, son avenir sur le banc brésilien semble déjà compromis, tant les appels à son départ se multiplient dans l’Hexagone, même si le technicien assure qu’il s’agit non pas d’une fin, mais du « début d’un nouveau cycle ». Avec le recul, plusieurs choix majeurs apparaissent comme des erreurs stratégiques.

Mais où exactement les choses ont-elles déraillé pour le Brésil lors de la Coupe du monde 2026 ? GOAL passe en revue les principaux problèmes de la Seleção après son élimination prématurée du tournoi…

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Des os qui craquent

    Il a été largement démontré que bon nombre des problèmes rencontrés par le Brésil trouvaient leur origine dans la sélection effectuée par Ancelotti, l’un des facteurs déterminants étant qu’il avait misé sur un groupe de joueurs vieillissants et de longue date, en raison d’un manque perçu d’alternatives viables émergeant dans le pays.

    Ses trois gardiens de but avaient respectivement 33, 32 et 38 ans, tandis que la moyenne d’âge des défenseurs convoqués atteignait 31 ans – parmi lesquels les anciens arrières latéraux de la Juventus, Danilo et Alex Sandro, qui semblent désormais des vestiges d’une époque révolue. Au milieu, le sélectionneur a de nouveau fortement compté sur Casemiro, 34 ans, tandis que l’ancien Reds Fabinho, 32 ans, a également disposé d’un temps de jeu conséquent.

    Le jeune Rayan (19 ans), de Bournemouth, et Danilo (25 ans), de Botafogo, ont certes apporté une lueur d’espoir pour l’avenir, mais Ancelotti a reconnu, au lendemain de l’élimination catastrophique du Brésil, qu’il y avait un besoin urgent de sang neuf.

    « Nous avons besoin de jeunes talents, nous avons besoin que des joueurs de haut niveau rejoignent le football brésilien », a déclaré le sélectionneur italien. « Cette équipe nationale dispose d’un groupe très solide, de grands joueurs qui continuent et de nouveaux joueurs qui peuvent s’y intégrer. »

    • Publicité
  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le pari Neymar

    Bien sûr, un autre vétéran a fait la une des journaux en raison de sa sélection dans le groupe : Neymar. Ancelotti a créé la surprise en retenant le joueur de 34 ans dans son effectif, malgré la forte pression exercée par les médias et une partie des supporters de la Seleção, alors que sa dernière sélection remontait à octobre 2023 en raison d’une série de problèmes physiques.

    La star de Santos s’est finalement blessée au mollet à la veille du tournoi, une lésion l’écartant des terrains pendant « deux à trois semaines » et l’obligeant à manquer les deux premiers matchs de la phase de groupes du Brésil. Il n’a pu disputer que 14 minutes comme remplaçant contre l’Écosse lors de la troisième journée. Son apparition à Miami ressemblait plus à un adieu qu’au retour d’un héros national.

    Ancelotti n’a pas fait appel à lui lors de la victoire dramatique contre le Japon en seizièmes de finale, et, bien qu’il ait bénéficié d’un temps de jeu légèrement plus long en tant que remplaçant face à la Norvège en huitièmes, Neymar s’est de nouveau montré inefficace, malgré un penalty de consolation inscrit en fin de match, très probablement son dernier sous le maillot auriverde.

  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Une lacune défensive majeure

    La blessure de Neymar et son absence consécutive ont rendu d’autant plus surprenante la non-sélection de João Pedro, l’attaquant de Chelsea. Directement impacté par le rappel médiatique du meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, le joueur de 24 ans a été laissé à la maison malgré ses 29 buts et passes décisives lors de sa première saison à Stamford Bridge.

    On en était arrivé à un point où sa présence au Mondial, voire son statut de titulaire en tant que numéro 9, semblait acquise ; sa polyvalence en faisait un atout offensif précieux. Ancelotti a d’ailleurs reconnu, lors de l’annonce de sa liste, que l’attaquant « méritait probablement d’être dans ce groupe ».

    L’élimination de la Seleção, quintuple championne du monde, va必然ment faire l’objet d’une autopsie longue et douloureuse, et ce choix audacieux d’écarter l’attaquant de Chelsea risque d’être disséqué encore et encore.

    « Je dois être honnête, je pense que cette élimination trouve son origine dans les décisions prises sur le banc », a déclaré l’icône brésilienne Ronaldo Nazario au lendemain du match. « Je ne comprends toujours pas pourquoi João Pedro ne faisait pas partie de cette sélection. Il a réalisé une saison exceptionnelle, il est en forme, et le Brésil avait besoin d’un attaquant capable d’apporter quelque chose de différent. »

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Un milieu de terrain en pagaille

    En raison d’une composition d’équipe trop tributaire de stars déclinantes, le milieu de terrain brésilien a affiché ses limites. La sélection a donc reposé sur Bruno Guimaraes, le maître à jouer de Newcastle, aussi bien pour initier le jeu que pour effectuer le sale boulot.

    Au départ, l’effectif d’Ancelotti ne comptait que cinq milieux centraux avant qu’Ederson, futur joueur de Manchester United, ne soit appelé pour remplacer Wesley, l’arrière droit blessé, parmi lesquels figurait Lucas Paquetá, qui évolue principalement au poste de numéro 10. Guimaraes a relevé le défi en délivrant quatre passes décisives, mais il n’a pas bénéficié d’un soutien suffisant et le sélectionneur n’a manifestement pas fait confiance aux autres options, n’accordant que très peu de temps de jeu à Ederson et Danilo depuis le banc.

    Après la défaite face à la Norvège, l’emblématique tacticien italien a désigné le milieu de terrain comme un secteur nécessitant une amélioration significative pour la Seleção : « Nous devons penser à l’avenir, mais il est très évident qu’au milieu de terrain, je pense que nous devons changer certains joueurs. »

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Est-il vraiment l’homme de la situation ?

    Le choix de Bruna Guimaraes pour tirer le penalty de la première mi-temps, finalement arrêté par le gardien norvégien, a déjà suscité de vifs débats. Ce moment charnière s’est avéré décisif : le Brésil a ensuite concédé l’ouverture du score sans jamais pouvoir revenir.

    Meilleur buteur brésilien du tournoi et en pleine forme, Vinicius était désigné par tous pour prendre ses responsabilités, mais, à la surprise générale, c’est le capitaine de Newcastle qui s’est présenté au point de penalty. Ancelotti a ensuite expliqué que le choix s’était fondé exclusivement sur des données statistiques, plaçant Vinicius bien plus bas dans la hiérarchie.

    « Nous avons établi des statistiques sur les joueurs et, d’après celles-ci, Raphinha était la meilleure option [pour tirer le penalty] », a-t-il expliqué. « Le meilleur choix aurait été Raphinha, puis Neymar [qui n’étaient pas sur le terrain], et ensuite Bruno Guimaraes. Après Bruno, cela aurait été [Gabriel] Martinelli ; nous avons donc choisi Bruno Guimaraes, car nous estimions qu’il serait le meilleur. »

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les blessures ont frappé

    Si Ancelotti doit être critiqué pour certaines de ses décisions avant et pendant la Coupe du monde, il peut toutefois invoquer des circonstances atténuantes majeures.

    Il est indéniable que l’effectif brésilien a été considérablement affaibli par les blessures, aussi bien pendant la phase de préparation que durant le tournoi, réduisant la profondeur du banc de touche. Avant même l’annonce de la liste, Eder Militao, Rodrygo et Estevao Willian avaient déjà déclaré forfait, privant la Seleção de son arrière droit titulaire et de deux ailiers capables de faire la différence.

    La malchance n’a pas épargné le groupe une fois la compétition lancée. Outre les pépins de Neymar, parfaitement prévisibles, Ancelotti a dû se passer de deux autres pièces maîtresses, Raphinha et Paquetá, tous deux victimes de déchirures aux ischio-jambiers au pire moment : le premier s’est blessé en première période du deuxième match de groupe contre Haïti et n’a plus rejoué, tandis que le second a cédé sa place à la mi-temps de l’affrontement à élimination directe face au Japon.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Ce n'est pas la fin, mais le début » Cette phrase, souvent prononcée dans les vestiaires, rappelle qu'une rencontre ne se joue pas en un match, mais se construit sur la durée. Elle souligne la résilience des équipes qui, malgré un résultat défavorable, voient déjà la prochaine opportunité de se rattraper. En football, l'important n'est pas seulement le coup de sifflet final ; c'est surtout la capacité à repartir de l'avant.

    Pour Ancelotti, cet échec retentissant n’est que la première étape d’un long parcours qui doit ramener le Brésil au sommet du football international.

    « Une défaite marque le début d’une nouvelle aventure », a déclaré le technicien transalpin. « Nous devons continuer à progresser, à innover. Ce n’est pas une fin, mais le point de départ d’un nouveau cycle.

    Nous allons surmonter cette défaite en insufflant un nouvel élan à notre travail et à l’évaluation des joueurs. Nous allons chercher à progresser et à explorer de nouvelles idées, comme nous l’avons fait cette année.

    « Je pense que le travail accompli a été de qualité. Dans le football, il faut parfois savoir digérer la tristesse d’une défaite. J’y suis habitué. »