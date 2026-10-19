Manchester City reçoit le champion de Grèce, l’AEK Athènes, à l’Etihad Stadium lors de la troisième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. Cette rencontre sera le 150e match de Manchester City dans la plus prestigieuse compétition européenne, mais l’équipe d’Enzo Maresca l’aborde sous pression après sa défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain (4-2) lors de son dernier match.

Les deux équipes comptent actuellement trois points chacune au classement de la phase de ligue, après une victoire et une défaite lors de leurs deux premiers matches.

Maresca a souligné l’importance de renouer avec la victoire en Europe après ce récent revers.