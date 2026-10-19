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Le casse-tête Haaland ! Maresca réclame une réaction de Manchester City, tandis que Guehi met en garde contre la menace de Jovic en contre-attaque
Manchester City se prépare à un match marquant sous la pression de devoir rebondir
Manchester City reçoit le champion de Grèce, l’AEK Athènes, à l’Etihad Stadium lors de la troisième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. Cette rencontre sera le 150e match de Manchester City dans la plus prestigieuse compétition européenne, mais l’équipe d’Enzo Maresca l’aborde sous pression après sa défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain (4-2) lors de son dernier match.
Les deux équipes comptent actuellement trois points chacune au classement de la phase de ligue, après une victoire et une défaite lors de leurs deux premiers matches.
Maresca a souligné l’importance de renouer avec la victoire en Europe après ce récent revers.
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Maresca fait le point sur Haaland et exige une victoire
S’exprimant en conférence de presse d’avant-match, Maresca a révélé que la participation du meilleur buteur Erling Haaland restait incertaine en raison de son état physique, après une période chargée. « [Erling Haaland] pourrait être disponible. Nous verrons », a expliqué Maresca. « Il allait plutôt bien hier, mieux, donc nous verrons aujourd’hui. »
« Le seul qui sera probablement absent pendant huit semaines, c’est Antoine [Semenyo]. »
Évoquant l’importance de cette rencontre, l’entraîneur italien a ajouté : « C’est un match très important demain... Nous avons perdu le dernier, donc nous devons gagner des matches. Nous allons essayer de remporter cette rencontre avec nos meilleurs joueurs du moment. »
Guehi met ses coéquipiers en garde contre la menace des contre-attaques de l’AEK
Le défenseur Marc Guehi a fait écho à la prudence de son entraîneur, avertissant que l’AEK Athènes possède des joueurs offensifs dangereux, capables de faire mal à City en contre. « Nous savons que c’est une très bonne équipe. Elle a remporté son premier match et compte de bons attaquants comme [Luka] Jovic et Joao Mario », a souligné Guehi.
« Ce sont des joueurs qui ont beaucoup d’expérience en attaque et qui peuvent assurément poser des problèmes. Nous devons en tenir compte. »
« Nous sommes convaincus qu’ils viendront ici pour essayer de nous compliquer la tâche, peut-être en cherchant à nous surprendre en contre », a ajouté Guehi. « C’est un autre aspect sur lequel nous devons nous concentrer. »
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Une série d’invincibilité face aux équipes grecques en jeu
Manchester City aborde cette rencontre avec un solide bilan face aux équipes grecques : le club est invaincu lors de ses quatre précédentes confrontations en compétitions de l’UEFA et n’a encaissé aucun but.
Toutefois, l’AEK a bénéficié de repos après le report de son match de championnat prévu ce week-end. Les hommes de Maresca devront donc rester parfaitement concentrés sur le plan tactique.
City vise trois points essentiels pour consolider sa position au classement de la Ligue des champions.
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