Le casse-tête de Viktor Gyokeres à Arsenal : les Gunners doivent-ils déjà chercher à remplacer leur recrue estivale de 64 millions de livres sterling ?

La récente série de performances concluantes de Gyokeres intervient à un moment idéal pour Arsenal comme pour lui-même. Ses prestations ont aidé les hommes d’Arteta à digérer un trou d’air spectaculaire et à se replacer dans la course à la Premier League et à la Ligue des champions. Il est donc certain de débuter mardi contre l’Atlético, même si tout le monde s’accorde à dire qu’il serait sur le banc si Kai Havertz était apte à jouer.
Le choix d’Arteta de l’aligner en pointe lors du match crucial du mois dernier à l’Etihad contre Manchester City, concurrent direct pour le titre, témoigne de sa confiance : on estime que Havertz offre davantage de pressing et de jeu de liaison que Gyokeres.
Néanmoins, Havertz reste fragile, tout comme Gabriel Jesus, qui devrait quitter l’Emirates cet été.
Conséquence directe : Arsenal devrait recruter un avant-centre cet été. Reste à savoir si les Gunners opteront pour un jeune prometteur comme Eli Junior Kroupi (Bournemouth) ou Endrick, destiné à prendre la relève de Gyokeres, ou s’ils miseront sur un buteur confirmé à l’image d’Alvarez ou Victor Osimhen pour un impact immédiat.
Ainsi, les dernières rencontres de la saison s’avèrent cruciales aussi bien pour Gyokeres que pour Arsenal.
« Il a été intégré à l’équipe pour s’assurer qu’ils battent les équipes plus faibles, et c’est ce qu’il a fait », a déclaré Merson. « On attend d’un attaquant qu’il marque 20 buts, et c’est ce qu’il a fait. S’ils remportent le championnat, ce sera un excellent achat. S’ils ne le remportent pas, peut-être que ce ne sera pas le cas.
« Il a été très bon contre Fulham, c’est pour ça qu’on l’a recruté. Certes, il n’a pas été constant tout au long de la saison, mais s’il livre le genre de performances qui justifient l’investissement durant les quatre prochaines semaines, alors Arsenal aura tiré son épingle du jeu. »
Merson simplifie peut-être un peu trop la situation – comme à son habitude –, mais il est difficile de nier que Gyokeres, comme tout attaquant d’élite, sera jugé non seulement sur le nombre de buts qu’il marquera cette saison, mais aussi sur ceux qu’il inscrira dans les matchs qui comptent vraiment. En ce sens, la réponse définitive au casse-tête Gyokeres pourrait bien être connue d’ici la fin du mois.