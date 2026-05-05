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Viktor Gyokeres Arsenal GFX GOAL
Mark Doyle

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Le casse-tête de Viktor Gyokeres à Arsenal : les Gunners doivent-ils déjà chercher à remplacer leur recrue estivale de 64 millions de livres sterling ?

Analysis
Arsenal
V. Gyoekeres
Ligue des Champions
Premier League
FEATURES
Arsenal vs Atletico Madrid

La semaine dernière a sans conteste été la plus aboutie de la carrière de Viktor Gyokeres à Arsenal à ce jour. Mercredi, l’attaquant, recruté pour 64 millions de livres (86 millions de dollars), a transformé avec sang-froid un penalty lors de l’égalisation 1-1 des Gunners sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Trois jours plus tard, il a doublé la mise en inscrivant un doublé et en offrant une passe décisive lors du succès 3-0 contre Fulham, qui permet à Arsenal de compter six points d’avance en tête de la Premier League.

En atteignant ce total, l’international suédois est devenu le deuxième joueur d’Arsenal de ce siècle à marquer plus de 20 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison dans le nord de Londres. Avec encore trois matchs de Premier League et peut-être deux rencontres de Ligue des champions à disputer, Gyokeres est en passe de dépasser le record d’Alexis Sánchez (25 buts en 2014-2015).

Pourtant, selon les dernières informations, Mikel Arteta envisagerait d’aligner Julian Alvarez en pointe pour le match retour contre l’Atlético mardi à l’Emirates, estimant peut-être que Gyokeres, malgré ses progrès, s’est adapté trop tard à son nouvel environnement.

Faut-il déjà chercher un remplaçant à Gyokeres, ou peut-il encore convaincre qu’il est la solution offensive dont Arteta a besoin ?

  • Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty

    Un départ peu convaincant

    Recruté au Sporting CP l’été dernier, Gyokeres était présenté comme le chaînon manquant de l’attaque d’Arsenal, ce buteur prolifique tant recherché par Mikel Arteta, dont l’équipe conclut trop souvent au deuxième rang de la Premier League.

    Au cours de ses deux saisons à Lisbonne, l’attaquant avait inscrit plus de buts en championnat que n’importe quel autre joueur des dix meilleurs championnats européens – 68, pour être précis, en seulement 66 matchs. Si personne ne s’attendait à ce qu’il maintienne un tel rythme de feu en Angleterre, l’ampleur de ses difficultés durant la première moitié de saison a surpris de nombreux observateurs.

    Arteta a imputable ses difficultés initiales à une préparation estivale tronquée par un transfert long depuis le Sporting, mais le problème semblait dépasser le simple manque de rythme. Le Suédois est apparu étonnamment lent et maladroit, tandis que son jeu de conservation du ballon, trop souvent déficient, l’empêchait de mettre ses partenaires en valeur.

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  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    « S’agit-il d’un joueur d’élite ? »

    Il est vrai que l’on ne saurait juger un avant-centre uniquement sur le nombre de ballons qu’il touche durant une rencontre – Erling Haaland en est la parfaite illustration. Toutefois, le problème de Gyokeres réside dans son incapacité à compenser son faible nombre de participations par des actions décisives dans la surface de réparation.

    En 21 apparitions en Premier League, le joueur de 27 ans n’a marqué que cinq fois, dont deux penalties. Pas étonnant, donc, d’entendre des voix autorisées comme celle de Jamie Carragher douter de son statut d’« attaquant d’élite ».

    « Dans les matchs les plus importants, il a semblé un peu en retrait », a déclaré l’ancien défenseur de Liverpool sur Sky Sports – un constat difficile à contester, Gyokeres n’ayant marqué qu’une seule fois contre l’une des neuf meilleures équipes actuelles de Premier League (lors de la défaite d’avril contre Bournemouth).

    Carragher a toutefois nuancé son propos : le Suédois ne gaspille pas une pléthore d’occasions, il en obtient simplement trop peu. « On répète sans cesse que le problème d’Arsenal, c’est la finition, mais non, c’est la création. Ils n’en créent pas assez », a conclu l’ancien défenseur.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Pourquoi ne pas miser sur ses points forts ? »

    L'incapacité d'Arsenal à se créer des occasions en jeu ouvert est devenue un problème récurrent au fil de la saison, et l'ancien attaquant des Blackburn Rovers et de Chelsea, Chris Sutton, estime que le club ne s'est pas rendu service en privant Gyokeres du type de ballons dont il a besoin pour s'épanouir.

    « C'est un attaquant imposant et physique, mais quand ils ont le ballon sur les ailes, ils négligent de centrer », a déclaré le vainqueur du titre de Premier League à BBC Radio 5 Live. « Je ne comprends pas vraiment pourquoi, puisqu'ils ont un avant-centre de ce type, ils n'essaient pas de jouer sur ses points forts ?

    Ce n’est pas le joueur le plus fin techniquement, mais c’est un bourreau de travail qui adore percer les couloirs. Il faut lui donner sa chance, car cette équipe d’Arsenal ne marque pas facilement.

    On l’a critiqué parce qu’il est censé être le joueur d’Arsenal capable de faire la différence, et il a plutôt bien répondu cette saison. Mais pour marquer, il faut se créer des occasions.

    C'est un bon finisseur, mais il ne peut pas conclure si personne ne prend l'initiative de centrer depuis une bonne position. Je comprends les principes de jeu, mais on peut marquer sur des centres – et c'est tout à fait autorisé ! »

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Cela m’a immédiatement fait penser à Haaland. »

    Pour Paul Merson, le fait qu’Arsenal hésite à servir Gyokeres traduit un manque de confiance de ses coéquipiers dans sa capacité à faire la différence.

    « Ils ne lui font pas confiance – ils ne lui font jamais de passe », avait tranché la légende des Gunners sur le podcast Stick to Football en février. Pourtant, Merson a revu son jugement après la prestation aboutie de l’attaquant lors de la victoire de samedi face à Fulham.

    « Il m’a rappelé Haaland », s’est enthousiasmé l’ancien milieu de terrain de 58 ans. « Je l’ai beaucoup critiqué, mais c’était la meilleure performance que je lui ai vue. »

    Il s’agit sans doute de la performance la plus complète de Gyokeres sous le maillot d’Arsenal à ce jour ; c’était d’ailleurs la première fois qu’il était impliqué dans trois buts lors d’un même match depuis son arrivée dans le nord de Londres. Son doublé lui permet désormais de se hisser à la quatrième place du classement du Soulier d’or de la Premier League avec 14 buts, derrière Haaland, Igor Thiago de Brentford et l’ailier de Manchester City Antoine Semenyo.

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Un véritable coup de pouce »

    Samedi, Gyokeres a ouvert son compteur d’une simple poussée au terme d’un débordement éclatant de Bukayo Saka : un but « facile », mais précisément le genre de réalisation pour laquelle il a été recruté. Son deuxième, de la tête, a impressionné, car le centre lobé de Leandro Trossard était à la fois lent et légèrement en retrait.

    Mais c’est surtout sa passe décisive qui a séduit Arteta : l’ancien attaquant de Coventry City a réalisé une course parfaite dans le dos de la défense pour contrôler la balle en profondeur d’Eberechi Eze, avant de servir intelligemment Saka d’une passe en retrait pour le troisième but.

    « Il a livré une excellente performance », a déclaré l’Espagnol. « Je pense qu’à Madrid, surtout en première mi-temps, il a été vraiment bon, et aujourd’hui, sur toutes les minutes qu’il a jouées, sa contribution avec ces buts… Il a été impliqué dans chaque action offensive – il a marqué deux superbes buts. Tant au niveau du placement que du timing – c’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé.

    Cela lui procure un regain d’énergie considérable et renforce la confiance de toute l’équipe. »

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Un mois décisif

    La récente série de performances concluantes de Gyokeres intervient à un moment idéal pour Arsenal comme pour lui-même. Ses prestations ont aidé les hommes d’Arteta à digérer un trou d’air spectaculaire et à se replacer dans la course à la Premier League et à la Ligue des champions. Il est donc certain de débuter mardi contre l’Atlético, même si tout le monde s’accorde à dire qu’il serait sur le banc si Kai Havertz était apte à jouer.

    Le choix d’Arteta de l’aligner en pointe lors du match crucial du mois dernier à l’Etihad contre Manchester City, concurrent direct pour le titre, témoigne de sa confiance : on estime que Havertz offre davantage de pressing et de jeu de liaison que Gyokeres.

    Néanmoins, Havertz reste fragile, tout comme Gabriel Jesus, qui devrait quitter l’Emirates cet été.

    Conséquence directe : Arsenal devrait recruter un avant-centre cet été. Reste à savoir si les Gunners opteront pour un jeune prometteur comme Eli Junior Kroupi (Bournemouth) ou Endrick, destiné à prendre la relève de Gyokeres, ou s’ils miseront sur un buteur confirmé à l’image d’Alvarez ou Victor Osimhen pour un impact immédiat.

    Ainsi, les dernières rencontres de la saison s’avèrent cruciales aussi bien pour Gyokeres que pour Arsenal.

    « Il a été intégré à l’équipe pour s’assurer qu’ils battent les équipes plus faibles, et c’est ce qu’il a fait », a déclaré Merson. « On attend d’un attaquant qu’il marque 20 buts, et c’est ce qu’il a fait. S’ils remportent le championnat, ce sera un excellent achat. S’ils ne le remportent pas, peut-être que ce ne sera pas le cas.

    « Il a été très bon contre Fulham, c’est pour ça qu’on l’a recruté. Certes, il n’a pas été constant tout au long de la saison, mais s’il livre le genre de performances qui justifient l’investissement durant les quatre prochaines semaines, alors Arsenal aura tiré son épingle du jeu. »

    Merson simplifie peut-être un peu trop la situation – comme à son habitude –, mais il est difficile de nier que Gyokeres, comme tout attaquant d’élite, sera jugé non seulement sur le nombre de buts qu’il marquera cette saison, mais aussi sur ceux qu’il inscrira dans les matchs qui comptent vraiment. En ce sens, la réponse définitive au casse-tête Gyokeres pourrait bien être connue d’ici la fin du mois.

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