Le casse-tête de Viktor Gyokeres à Arsenal : les Gunners doivent-ils déjà chercher à remplacer leur recrue estivale de 64 millions de livres sterling ?

L'incapacité d'Arsenal à se créer des occasions en jeu ouvert est devenue un problème récurrent au fil de la saison, et l'ancien attaquant des Blackburn Rovers et de Chelsea, Chris Sutton, estime que le club ne s'est pas rendu service en privant Gyokeres du type de ballons dont il a besoin pour s'épanouir.

« C'est un attaquant imposant et physique, mais quand ils ont le ballon sur les ailes, ils négligent de centrer », a déclaré le vainqueur du titre de Premier League à BBC Radio 5 Live. « Je ne comprends pas vraiment pourquoi, puisqu'ils ont un avant-centre de ce type, ils n'essaient pas de jouer sur ses points forts ?

Ce n’est pas le joueur le plus fin techniquement, mais c’est un bourreau de travail qui adore percer les couloirs. Il faut lui donner sa chance, car cette équipe d’Arsenal ne marque pas facilement.

On l’a critiqué parce qu’il est censé être le joueur d’Arsenal capable de faire la différence, et il a plutôt bien répondu cette saison. Mais pour marquer, il faut se créer des occasions.

C'est un bon finisseur, mais il ne peut pas conclure si personne ne prend l'initiative de centrer depuis une bonne position. Je comprends les principes de jeu, mais on peut marquer sur des centres – et c'est tout à fait autorisé ! »