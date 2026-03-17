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Nick Woltemade Newcastle GFXGetty/GOAL
James Westwood

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Le casse-tête de Newcastle autour de Nick Woltemade : pourquoi les Magpies pourraient envisager de vendre leur attaquant de 65 millions de livres après une seule saison

Lorsque Newcastle a devancé le Bayern Munich pour s'attacher les services de Nick Woltemade, l'imposant attaquant de Stuttgart, en août, cela a été considéré comme un coup de maître, dans la foulée de la qualification du club pour la Ligue des champions 2025-2026. En effet, Eddie Howe s'est réjoui de voir ce transfert record pour le club, d'un montant de 65 millions de livres sterling (88 millions de dollars), se concrétiser à la fin du mercato estival, l'Allemand ayant été recruté pour remplacer Alexander Isak, parti à Liverpool.

« Il correspond exactement au profil que nous recherchions pour renforcer nos options offensives », a déclaré l'entraîneur de Newcastle. « Il excelle dans de nombreux domaines : il possède d'excellentes qualités techniques et a prouvé qu'il était une véritable menace dans l'un des meilleurs championnats d'Europe, mais il est aussi encore à un âge où il a tout le potentiel pour progresser et s'épanouir ici. Nick a aussi une personnalité formidable, et nous sommes vraiment ravis de l'accueillir au sein du groupe. »

Woltemade a ajouté : « Quitter l'Allemagne est une étape importante dans ma vie, mais tout le monde m'a si bien accueilli que je me sens déjà comme dans une famille. Après avoir discuté avec l'entraîneur principal, j'ai vraiment le sentiment que c'est ici que je pourrai atteindre mon meilleur niveau. »

Les Magpies ont également recruté Yoanne Wissa, en provenance de Brentford, le jour de la clôture du mercato, mais l'attaquant congolais a été écarté des terrains quelques jours plus tard en raison d'une grave blessure au genou, laissant Woltemade sans concurrence pour le poste de numéro 9 titulaire de Howe. Cependant, à peine six mois plus tard, il semblerait que le joueur de 24 ans aspire à retourner dans son pays natal. BILD a affirmé, bien que sur le ton de la plaisanterie, que Woltemade était devenu « mécontent » de sa situation à St James’ Park et qu’il espérait soit re-signer à Stuttgart, soit rejoindre le Bayern cet été. Cette information provenait d’un journaliste connu pour son ton sarcastique, mais talkSPORT a depuis rapporté que Newcastle serait disposé à vendre l’attaquant au prix adéquat.

Même s'il serait surprenant que Newcastle se sépare de Woltemade si tôt, on peut dire qu'il n'a pas trouvé son « meilleur niveau » à Tyneside, et une séparation pourrait être dans l'intérêt de toutes les parties si Howe ne parvient pas à tirer le meilleur de lui d'ici mai.

  • Eintracht Braunschweig v VfB Stuttgart - DFB Cup: Round OneGetty Images Sport

    Le Bayern fustige les « idiots » de Newcastle

    Surnommé le « Lionel Messi de deux mètres », Woltemade est admiré à Stuttgart pour sa capacité à garder le ballon et son jeu de jambes d'une rapidité trompeuse. Il s'est fait un nom en Allemagne après avoir rejoint Stuttgart en provenance du Werder Brême en août 2024, marquant 17 buts en 33 apparitions et aidant ainsi le club à remporter la DFB-Pokal dès sa première saison. 

    Woltemade a ensuite joué un rôle clé dans la parcours de l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans jusqu'en finale du Championnat d'Europe 2025, remportant le Soulier d'or avec six buts en cinq matchs. Il a également fait ses débuts en équipe nationale senior en juin, disputant 61 minutes lors de la défaite 2-1 de l'Allemagne face au Portugal en demi-finale de la Ligue des Nations. 

    Cependant, son prix de 65 millions de livres sterling a suscité de nombreuses réactions. La légende du Bayern et membre du conseil d'administration Karl-Heinz Rummenigge est même allé jusqu'à suggérer que Stuttgart avait, métaphoriquement parlant, baissé le pantalon de Newcastle, déclarant à BR Sport : « Je vais être honnête : quand cette histoire avec Woltemade, puis la demande de Stuttgart ont été évoquées, moi-même, ainsi qu’Uli Hoeness, Herbert Hainer, Jan Dreesen et Max Eberl (mes collègues du conseil d’administration du Bayern), nous avons dit : “Les gars, nous atteignons peu à peu un niveau que je ne trouve tout simplement plus acceptable. Nous ne devrions pas satisfaire toutes les demandes pour faire plaisir à quelqu’un, en particulier aux financiers de Stuttgart”.

    « Je ne peux que féliciter les responsables de Stuttgart d’avoir trouvé – je vais utiliser des guillemets ici – un « idiot » prêt à débourser autant d’argent. Car nous n’aurions certainement pas fait cela à Munich. »

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  • Nick Woltemade of Newcastle United celebrates scoringGetty Images

    « Un début prometteur »

    Les propos de Rummenigge avaient d'abord été considérés comme de l'amertume, tant Woltemade avait su s'imposer d'emblée sous le célèbre maillot noir et blanc de Newcastle. Il a inscrit cinq buts lors de ses six premiers matches en tant que titulaire et est devenu, après Alan Shearer et Les Ferdinand, le troisième joueur de Newcastle à avoir marqué lors de chacun de ses trois premiers matches à St James' Park. 

    L'attaquant de 1,98 m a reçu des éloges particuliers de la part de Howe après la victoire 4-0 de Newcastle contre l'Union Saint-Gilloise lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, après avoir ouvert le score et impressionné en tant que pivot.

    « Il a vraiment bien joué. Son jeu de liaison est un élément essentiel de son jeu et il a été excellent aujourd’hui. Son potentiel est énorme », a déclaré Howe. « Il y a certaines choses que nous voulons qu’il développe davantage. Ses qualités les plus remarquables sont sa technique et son sens du but, ce qui est formidable. Et bien sûr, sa taille et sa présence. C'est un début prometteur pour lui. Mais surtout, il est motivé. Il veut travailler et s'améliorer. Il y a encore beaucoup à venir. »

    À ce stade, personne à Newcastle ne se languissait trop d’Isak. Woltemade s’est également imposé dans le onze de départ de l’Allemagne lors des qualifications pour la Coupe du monde, marquant quatre buts lors des trêves internationales d’octobre et de novembre, ce qui a tout autant ravi Julian Nagelsmann.

    « Son évolution a été très positive. S’installer dans un autre pays, où l’on pratique un style de football différent, n’est jamais tout à fait facile », a déclaré le sélectionneur allemand. « Il a déjà marqué plusieurs fois, il se sent bien dans la ville, et je pense que la situation générale est excellente, tant pour lui que pour nous. »

  • Sunderland v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Humiliation lors du derby

    Malheureusement, Woltemade n'a pas réussi à maintenir son niveau de début de saison avec Newcastle, ne marquant que trois buts lors des 13 derniers matchs de Premier League disputés en 2025. Il a également connu l'humiliation de marquer un but contre son camp lors du premier derby Tyne-Wear en Premier League depuis 2016, offrant ainsi à Sunderland une victoire 1-0 au Stadium of Light.

    Dès les premières minutes de la seconde mi-temps, Nordi Mukiele a délivré un centre taquin depuis le flanc droit et Woltemade s'est jeté sur le ballon pour tenter de le dégager de la tête. Malheureusement, il a complètement raté son timing et a dévié le ballon au-delà du gardien de Newcastle, Aaron Ramsdale, impuissant. Malick Thiaw est également en tort pour ne pas avoir averti Woltemade, car il était mieux placé pour dégager juste derrière son coéquipier allemand, mais c'était une erreur bizarre étant donné qu'aucun joueur de Sunderland ne lui mettait la pression.

    Shearer, cependant, s'est davantage inquiété de la performance globale de Woltemade que de ce moment catastrophique.

    « Techniquement, il est très bon, balle au pied, il est très bon, même s’il ne l’était pas dimanche. Mais il pose un problème à Newcastle car il ne sait pas presser », a déclaré l’icône des Magpies sur le podcast Rest is Football. « Nous étions repliés en 4-5-1 et n'exercions aucune pression sur le ballon, rien. Il n'a pas beaucoup d'énergie, il n'est pas rapide. Il apporte d'autres atouts, mais le succès de Newcastle [sous Howe] ne repose pas sur cela. Il repose sur une énergie débordante et un pressing haut, et il n'est pas capable de faire cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles Newcastle a connu des difficultés à l'extérieur. »

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fausse aube

    En effet, ce résultat a laissé Newcastle à la 12e place du classement à la mi-décembre, à quatre points de Sunderland et à pas moins de 14 points du leader, Arsenal. L'euphorie suscitée par le triomphe en Carabao Cup et la cinquième place en Premier League l'année dernière avait cédé la place à la frustration parmi les supporters, qui avaient vu l'équipe échouer de manière spectaculaire à passer au niveau supérieur, et une grande partie des critiques s'était abattue sur Woltemade en raison de son transfert coûteux.

    Il a néanmoins brièvement fait taire certains de ses détracteurs lors du match suivant des Magpies, en inscrivant les deux buts d’un match nul palpitant 2-2 contre Chelsea. L’ancien attaquant du Werder Brême a laissé éclater son soulagement après le coup de sifflet final, déclarant aux journalistes : « J’ai dû faire face à [ce but contre son camp]. Dans le football, cela peut arriver, ça fait partie du jeu. Maintenant, j’ai marqué deux buts ; la semaine dernière, j’avais marqué un but contre mon camp et j’étais le méchant. Je veux continuer sur cette lancée, vous l’avez vu dans ma réaction ; j’étais content de la réaction des supporters, ce n’est pas normal qu’ils réagissent comme ça. 

    Je voulais marquer ces buts et dire merci. Vous avez vu que j’avais confiance aujourd’hui, en partie parce que je savais que les supporters étaient derrière moi. Mon compte Instagram était rempli de messages. Je pense que vous l’avez vu aujourd’hui : si vous êtes gentils avec un joueur, il vous le rendra. Je me sens vraiment bien ici. » 

    Cette performance ne s'est toutefois pas avérée être un tremplin. Woltemade n'a depuis lors plus marqué depuis 12 matches de championnat et n'est plus assuré d'une place dans le onze de Howe.

  • Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Un changement de rôle surprenant

    Et ce, malgré les difficultés rencontrées par Wissa, qui n'a inscrit que trois buts toutes compétitions confondues depuis ses débuts tant attendus avec Newcastle en décembre. Howe n'a aligné l'ancienne star de Brentford que huit fois ; étonnamment, c'est plutôt Anthony Gordon qui s'est révélé être la plus grande menace pour la place de Woltemade.

    Howe a régulièrement testé une formation avec Woltemade au milieu de terrain et Gordon en pointe, avec des résultats globalement positifs. Newcastle s'est hissé à la neuvième place de la Premier League, se rapprochant des places européennes, tout en conservant une chance d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions, après avoir fait match nul 1-1 à domicile lors du match aller des huitièmes de finale contre Barcelone. 

    « Nous avons toujours considéré Nick comme un joueur très en retrait, un numéro neuf en retrait. Ses meilleures actions sont venues du fait qu’il démarrait plus haut pour descendre ensuite », a déclaré Howe en expliquant le changement opéré pour Woltemade. « Maintenant, le fait de démarrer plus bas et de rester dans l’axe, je ne pense pas que ce soit un grand changement. Il m’a beaucoup impressionné. »

    Cela n’a toutefois pas été une répétition de la réussite de Joelinton. Woltemade ne sera jamais à sa place au poste hybride de numéro 8, comme Newcastle l'a appris la semaine dernière lors de sa défaite 3-1 contre Manchester City en cinquième tour de la FA Cup. Il n'a réussi que 28 touches de balle, neuf passes précises et deux tacles réussis avant d'être remplacé en fin de match, réduit à l'anonymat par le trio de milieux de terrain de City composé de Nico O'Reilly, Tijjani Reijinders et Nico Gonzalez.

    Woltemade possède les qualités requises pour évoluer derrière l'attaquant, mais le 4-3-3 de Howe ne le permet pas, et il reste trop lent avec et sans le ballon en tant que numéro 9. C'est sans doute pour cette raison que William Osula a joué en attaque à sa place contre Barcelone, alors que Gordon était en convalescence. Quoi qu'en dise Howe devant les médias, il est évident qu'il ne fait pas encore pleinement confiance à Woltemade.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Le géant endormi

    Selon The Telegraph, Newcastle estime que Woltemade peut encore s’imposer comme leur attaquant de pointe incontesté après une pré-saison complète au sein du club, et on lui a fixé deux objectifs simples : faire circuler le ballon plus rapidement et mettre à profit son physique pour aller au bout d’un plus grand nombre de centres et de coups de pied arrêtés. Il sera toutefois certainement tentant d’envisager d’autres options s’il ne commence pas à montrer des signes d’amélioration rapidement. 

    Il n'est pas exagéré de dire que cette semaine pourrait être déterminante pour son avenir. Les Magpies se rendront d'abord au Camp Nou pour leur match décisif de Ligue des champions contre le Barça, et l'Atlético Madrid les attendra probablement en quarts de finale s'ils parviennent à créer la surprise au Camp Nou. L'attention se portera ensuite sur le derby retour contre Sunderland en championnat. Si Woltemade parvient à briller en Catalogne et à se racheter face aux rivaux les plus acharnés de Newcastle, ses perspectives pourraient changer. Il devra toutefois considérablement élever son niveau de jeu après une nouvelle prestation décevante lors de la victoire 1-0 de samedi à Chelsea. 

    Les Blues ont dominé la possession et ont tiré 21 fois au but contre six pour Newcastle, même s'ils ont peiné à se créer des occasions franches, et Woltemade était très en retrait avant d'être remplacé peu après l'heure de jeu. Il y a beaucoup à apprécier chez l'Allemand, qui possède les qualités techniques et la vision nécessaires pour faire la différence, mais il doit commencer à s'imposer.

    Cela signifie qu'il doit se jeter dans la surface à chaque occasion, même s'il continue d'être aligné au milieu de terrain. Woltemade est actuellement l'incarnation même du géant endormi, et il est temps qu'il se réveille, sinon sa carrière en Premier League sera de courte durée.

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