Le casse-tête de Newcastle autour de Nick Woltemade : pourquoi les Magpies pourraient envisager de vendre leur attaquant de 65 millions de livres après une seule saison

« Il correspond exactement au profil que nous recherchions pour renforcer nos options offensives », a déclaré l'entraîneur de Newcastle. « Il excelle dans de nombreux domaines : il possède d'excellentes qualités techniques et a prouvé qu'il était une véritable menace dans l'un des meilleurs championnats d'Europe, mais il est aussi encore à un âge où il a tout le potentiel pour progresser et s'épanouir ici. Nick a aussi une personnalité formidable, et nous sommes vraiment ravis de l'accueillir au sein du groupe. »

Woltemade a ajouté : « Quitter l'Allemagne est une étape importante dans ma vie, mais tout le monde m'a si bien accueilli que je me sens déjà comme dans une famille. Après avoir discuté avec l'entraîneur principal, j'ai vraiment le sentiment que c'est ici que je pourrai atteindre mon meilleur niveau. »

Les Magpies ont également recruté Yoanne Wissa, en provenance de Brentford, le jour de la clôture du mercato, mais l'attaquant congolais a été écarté des terrains quelques jours plus tard en raison d'une grave blessure au genou, laissant Woltemade sans concurrence pour le poste de numéro 9 titulaire de Howe. Cependant, à peine six mois plus tard, il semblerait que le joueur de 24 ans aspire à retourner dans son pays natal. BILD a affirmé, bien que sur le ton de la plaisanterie, que Woltemade était devenu « mécontent » de sa situation à St James’ Park et qu’il espérait soit re-signer à Stuttgart, soit rejoindre le Bayern cet été. Cette information provenait d’un journaliste connu pour son ton sarcastique, mais talkSPORT a depuis rapporté que Newcastle serait disposé à vendre l’attaquant au prix adéquat.

Même s'il serait surprenant que Newcastle se sépare de Woltemade si tôt, on peut dire qu'il n'a pas trouvé son « meilleur niveau » à Tyneside, et une séparation pourrait être dans l'intérêt de toutes les parties si Howe ne parvient pas à tirer le meilleur de lui d'ici mai.