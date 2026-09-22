Tous les regards sont tournés vers le stade Al-Inma à Djeddah, où l'Arabie saoudite dispute un test très attendu face au Koweït, en ouverture de son parcours dans la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 », portée par de grandes ambitions des hôtes qui espèrent signer un début fort dans le tournoi organisé par le Royaume d'Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite aborde la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe avec une ambition affichée, après que le Grec Georgios Donis, sélectionneur des Verts, a assuré que l'objectif ne se limitait pas à préparer les échéances à venir, mais s'étendait à une lutte sérieuse pour le titre.

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Le groupe A comprend, aux côtés de l'Arabie saoudite, les sélections du Koweït, de l'Irak et d'Oman, chaque équipe cherchant à décrocher l'un des deux billets qualificatifs pour les demi-finales, dans un groupe qui allie expérience et ambition et rassemble trois sélections ayant déjà participé à une Coupe du monde.

Le règlement du tournoi prévoit la qualification des premier et deuxième de chaque groupe pour les demi-finales, le premier du groupe A affrontant le deuxième du groupe B, tandis que le premier du groupe B rencontre le deuxième du groupe A.

Les deux vainqueurs des demi-finales se qualifient pour la finale, prévue le 6 octobre 2026, afin de désigner le champion de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe Arabique.