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FBL-WC-2026-KSA-PRESSERAFP
Karim Malim
Traduit par

Le casse-tête Al-Jowayr et le paradoxe du championnat saoudien : Doneis ouvre les dossiers épineux avant le duel face au Koweït

Arabie saoudite vs Koweït
Arabie saoudite
Koweït
Gulf Cup
G. Donis
M. Al Owais
Arabie saoudite
Koweït
Grèce

23 ans d'attente sous la loupe

Tous les regards sont tournés vers le stade Al-Inma à Djeddah, où l'Arabie saoudite dispute un test très attendu face au Koweït, en ouverture de son parcours dans la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 », portée par de grandes ambitions des hôtes qui espèrent signer un début fort dans le tournoi organisé par le Royaume d'Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite aborde la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe avec une ambition affichée, après que le Grec Georgios Donis, sélectionneur des Verts, a assuré que l'objectif ne se limitait pas à préparer les échéances à venir, mais s'étendait à une lutte sérieuse pour le titre.

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Le groupe A comprend, aux côtés de l'Arabie saoudite, les sélections du Koweït, de l'Irak et d'Oman, chaque équipe cherchant à décrocher l'un des deux billets qualificatifs pour les demi-finales, dans un groupe qui allie expérience et ambition et rassemble trois sélections ayant déjà participé à une Coupe du monde.

Le règlement du tournoi prévoit la qualification des premier et deuxième de chaque groupe pour les demi-finales, le premier du groupe A affrontant le deuxième du groupe B, tandis que le premier du groupe B rencontre le deuxième du groupe A.

Les deux vainqueurs des demi-finales se qualifient pour la finale, prévue le 6 octobre 2026, afin de désigner le champion de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe Arabique.

  • Al Shabab v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nous voulons représenter l'Arabie saoudite de la meilleure des manières

    Dionis a insisté sur l'importance du match face au Koweït, soulignant que jouer sur le sol du Royaume place la sélection saoudienne face à une grande responsabilité envers le public, qui attend d'elle un niveau digne du football saoudien.

    Le sélectionneur grec a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match : « Je suis heureux de cette compétition, et parce qu'elle se déroule en Arabie saoudite, à Djeddah. Nous devons représenter le Royaume d'Arabie saoudite de la meilleure des manières pour faire plaisir à nos supporters, et nous les invitons à nous encourager et à nous accorder davantage de confiance. »

    Dionis a indiqué que la sélection saoudienne aborde le tournoi avec un objectif clair, à savoir jouer le titre, tout en profitant dans le même temps de ces matchs pour développer l'équipe et se préparer aux échéances à venir.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Notre objectif, c'est le titre : l'absence d'Al-Joweir est un coup dur

    Interrogé sur l'objectif de la participation au tournoi et sur la question de savoir si l'accent était mis sur la conquête du titre ou sur la préparation de la Coupe d'Asie, ainsi que sur son degré de confiance dans le groupe actuel, Dônis a déclaré : « Je pense que représenter la sélection saoudienne est différent de ce que nous vivions lors de la Coupe du monde. Nous voulons progresser et mieux jouer, et notre objectif est de remporter le tournoi. Je pense que l'ambiance générale est très bonne, et je peux dire que si nous avions gagné, et si ce qui est arrivé à Musab Al-Juwayr ne s'était pas produit, cela aurait été mieux. »

    Il a ajouté : « Ce qui s'est passé nous donne un peu d'énergie négative, mais nous avons la qualité. Et ce qui est également positif, c'est que la plupart des joueurs disposent d'une bonne expérience. Nous voulons célébrer la fête nationale, montrer notre passion pour le jeu, et nous aimons bien jouer lors de la confrontation. »

    Il semble que l'absence de Musab Al-Juwayr constitue l'un des dossiers qui préoccupent le staff technique saoudien avant le début du tournoi, compte tenu de l'importance du joueur dans les idées de Dônis. Toutefois, l'entraîneur a affirmé dans le même temps sa confiance dans les éléments disponibles et leur capacité à compenser cette absence.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La pression de l'organisation n'effraie pas Donis

    Le sélectionneur de l'Arabie saoudite a évoqué la pression que pourrait engendrer l'organisation du tournoi sur le sol du Royaume, et plus précisément à Djeddah, soulignant que la pression fait partie intégrante du football et que le véritable défi consiste à la gérer sans la laisser affecter l'identité de l'équipe.

    Dennis a déclaré : « De manière générale, jouer au football sans pression serait quelque chose d'anormal. L'important est de bien maîtriser la pression et de ne pas perdre notre manière de jouer et notre style. »

    Il a ajouté : « Chaque match diffère d'un tournoi à l'autre, et nous avons l'expérience et la jeunesse. Lorsque l'équipe est prête à tout, nous voulons que les joueurs soient capables de bien communiquer. Dans notre groupe, il y a trois sélections qui ont participé à la Coupe du monde, ce qui représente beaucoup de qualité. »

    Dennis espère que l'Arabie saoudite conservera son équilibre, d'autant plus que le tournoi se déroule au milieu d'une grande affluence populaire et à l'occasion d'un événement national revêtant une importance particulière pour les supporters saoudiens.

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  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dennis explique la différence entre El Guir et Mokhtar Ali

    Le sélectionneur de l'Arabie saoudite est revenu sur la comparaison entre Musab Al-Juwayr et Mukhtar Ali, après l'absence du premier, soulignant que chaque joueur possède ses propres caractéristiques et des rôles différents sur le terrain.

    Il a déclaré : « On ne peut pas comparer Musab Al-Juwayr et Mukhtar Ali, car chaque joueur évolue dans un espace différent. Mukhtar peut nous apporter un plus au milieu, et Musab nous apportait autre chose. »

    Il a précisé : « Nous pensons avoir la qualité, et nous savons que l'absence de Musab a un impact. Ce qui s'est passé ne nous a pas donné l'occasion d'en profiter. Nous devons rester stables même si certains événements viennent nous déstabiliser. »

    Renard a évoqué les souvenirs de l'Arabie saoudite en Coupe du monde, en disant : « En Coupe du monde, nous avons beaucoup couru et beaucoup travaillé, mais nous avons pris quelques mauvaises décisions. L'important est de conserver notre confiance et notre maîtrise du match. »

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    La Ligue saoudienne a progressé, mais !

    Donis n'a pas éludé la question du lien entre le développement considérable qu'a connu le championnat saoudien ces dernières années et le niveau de la sélection, affirmant que la force de la compétition nationale ne signifie pas automatiquement disposer d'une équipe nationale forte.

    Il a déclaré : « Nous devons tout analyser et faire face à la réalité. Le championnat saoudien s'est énormément développé, nous avons recruté de nombreuses stars et la qualité a augmenté, mais avoir un championnat fort ne signifie pas que nous avons une sélection forte. Nous en tirons profit en ayant une meilleure personnalité, et nous voulons jouer avec de meilleurs standards et davantage de caractère. »

    En revanche, l'entraîneur a évoqué l'un des défis que pose la présence d'un grand nombre de joueurs étrangers dans le championnat saoudien, en déclarant : « L'aspect négatif de cela, c'est que nous manquons parfois de temps de jeu et de longues minutes sur le terrain. Les gardiens, par exemple, sont pour la plupart étrangers. »

    Donis a insisté sur la nécessité de composer avec la réalité et de tirer parti des aspects positifs, affirmant que le match contre le Koweït n'est pas une finale et que le staff technique analysera les erreurs après la rencontre.

    Il a déclaré : « J'ai confiance en les joueurs, et nous devons renforcer les points positifs. Demain n'est pas une finale, nous jouerons face au Koweït avec notre personnalité et notre identité, puis nous analyserons ensuite les erreurs. Chaque rencontre est différente de l'autre, et notre objectif est de progresser par rapport à ce que nous étions. »

  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nous voulons mettre fin à une absence de 23 ans

    De son côté, Mohammed Al-Owais, gardien de but de la sélection saoudienne, a affirmé que la confrontation face au Koweït représente un début important pour l'Arabie saoudite dans le tournoi, soulignant que la sélection koweïtienne possède une grande histoire en Coupe du Golfe.

    Al-Owais a déclaré lors de la conférence de presse : « Je souhaite la bienvenue à nos frères des pays du Golfe, ils sont chez eux, et ce tournoi rassemble les frères. Nous nous réjouissons d'accueillir cet événement, et demain aura lieu le derby du Golfe, tout le monde connaît l'histoire du Koweït dans ce tournoi. »

    Et le gardien de but de la sélection saoudienne d'ajouter : « Nous voulons récolter les points de cette confrontation, nous jouerons à Al-Jawhara, le stade que nous affectionnons, et cette rencontre se déroulera le jour de la fête nationale saoudienne. Nous voulons décrocher la victoire au début de cette édition. »

    La confrontation face au Koweït revêt une importance particulière pour la sélection saoudienne, alors que l'on évoque l'absence de l'Arabie saoudite du podium en Coupe du Golfe depuis une durée atteignant 23 ans, ce qui offre au tournoi actuel une nouvelle occasion de mettre fin à cette période d'attente.

  • Korea Republic v Saudi Arabia - International FriendlyGetty Images Sport

    Le titre n'est pas une pression, mais un défi et une source de motivation

    Interrogé sur la possibilité que l'absence de l'Arabie saoudite du titre de la Coupe du Golfe depuis 23 ans constitue une motivation pour briser cette série, ou qu'elle puisse au contraire se transformer en source de pression, Al-Owais a affirmé que l'équipe avait des priorités claires et que la participation actuelle représentait également une occasion de se préparer aux échéances à venir.

    Il a déclaré : « Nous avons des priorités, et nous avons déjà atteint la Coupe du monde. Nous nous préparons à remporter cette édition, et nous nous préparons aussi pour la prochaine Coupe d'Asie. Ce sera la meilleure préparation pour bâtir une personnalité et une identité à travers la conquête du titre. L'Arabie saoudite est une fabrique à stars et ses chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes prêts, et le tournoi ne représente pas une pression, mais un défi et une motivation. Nous voulons remporter la Coupe du Golfe et la Coupe d'Asie. »

    Le gardien de l'Arabie saoudite a conclu ses propos en insistant sur la nécessité de respecter le Koweït, soulignant la grande histoire que possède la sélection koweïtienne dans le tournoi, et affirmant que l'Arabie saoudite disputerait la rencontre avec sa personnalité et son identité.

    Al-Owais a déclaré : « Nous affrontons une équipe qui a une grande histoire dans ce tournoi et qui se prépare bien pour cette édition de la Coupe du Golfe. Nous jouerons avec notre identité et notre personnalité, et ce tournoi est le meilleur pour nous préparer à cette édition ainsi qu'à la Coupe d'Asie toute proche. »

    Entre l'ambition de Donis de jouer le titre et le souhait d'Al-Owais de mettre à profit le tournoi pour bâtir une personnalité plus forte pour l'Arabie saoudite, le parcours des Saoudiens dans la Gulf Cup 27 débute face au Koweït, dans un test précoce qui révélera la capacité de l'équipe à gérer la pression de l'organisation, à compenser les absences et à transformer le grand développement qu'a connu le football saoudien en une personnalité affirmée sur le terrain.

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