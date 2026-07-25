Comme si cela ne suffisait pas, il y a ensuite l’étrange cas de certains transferts XXL en Arabie saoudite,un pays qui a, depuis quelques années, noué des relations de plus en plus étroites avec le monde de la finance et du football anglais. Attirant aussi des entraîneurs et des dirigeants passés par la Premier League vers la richissime Saudi Pro League, avec des rémunérations à six chiffres. Il y a bien sûr aussi les joueurs, et le dernier cas en date est celui de l’ancien joueur de West Ham Crysencio Summerville : alors que la Roma pensait avoir bouclé l’affaire avec une dernière offre revue à la hausse de 50 millions d’euros, bonus compris, Al-Hilal de Simone Inzaghi a soudain surgi et, avec 80 millions d’euros mis sur la table pour le transfert et un salaire monstrueux de 15 millions d’euros nets par saison, s’est offert l’international anglais. Et qui compte encore dans son effectif - même si l’on ne sait pas pour combien de temps - un certain Darwin Nunez, autre joueur qui aurait pu aller n’importe où après sa décevante parenthèse à Liverpool, mais qui a finalement choisi les pétrodollars saoudiens.