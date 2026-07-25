Le transfert de Maxime Lacroix de Crystal Palace à Chelsea pour environ 60 millions d’euros n’est que le dernier en date. Et pas de nature, malgré une somme loin d’être anodine mise sur la table, à susciter les mêmes réactions que des opérations bien plus retentissantes, comme le transfert chez les Blues de Morgan Rogers – 137 millions depuis Aston Villa, avec dans le même temps le transfert à Birmingham d’Alejandro Garnacho et le fort intérêt pour Nicolas Jackson – ou le doublé à plus de 200 millions d’euros de Tottenham, qui s’est assuré les services de Sandro Tonali en provenance de Newcastle et de Mateus Fernandes depuis West Ham. Sans parler de « l’échange » entre les Spurs et Brighton qui a conduit le défenseur van Hecke sous les ordres de De Zerbi pour 60 millions d’euros, parallèlement au transfert pour un montant similaire de Vuskovic chez les Seagulls. Ou encore du transfert d’Elliot Andersson de Nottingham Forest à Manchester City pour 135 millions d’euros.
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Le cas Morgan Rogers, mais aussi Garnacho, Tonali et la désillusion Summerville pour la Roma : comment la Premier League dope le mercato international
Des chiffres hors de portée
Le football anglais avance désormais à une vitesse insoutenable pour ses concurrents éparpillés à travers l’Europe. Les sommes dont disposent les clubs de Premier League pour renforcer leurs effectifs respectifs sont clairement hors de portée de la grande majorité des réalités du Vieux Continent, à l’exception de l’habituel Paris Saint-Germain ou des grandes puissances historiques comme le Bayern Munich, Barcelone et le Real Madrid qui, au nom de leur prestige, de leurs finances (celles du club allemand) et des recettes très élevées garanties par la puissance de leur marque ainsi que par des relations privilégiées avec certains établissements de crédit, parviennent encore à se rendre protagonistes de campagnes de recrutement au caractère pharaonique.
VOICI LA SUPERLIGUE
Le reste du paysage européen, à commencer par la triste réalité du football italien, est désormais placé sous le signe de la nécessité d’équilibrer les comptes, de travailler avant tout à la viabilité financière de ses projets sportifs, et inévitablement les investissements sur les indemnités de transfert, mais surtout sur les salaires des joueurs, s’en ressentent. Mais le sentiment, renforcé par ces premières semaines de « vrai » mercato après la pause physiologique liée à la Coupe du monde, est que la Premier League est en train de mettre en place des mécanismes qui, dès maintenant et surtout à moyen-long terme, décourageront encore davantage la capacité et la volonté des autres équipes hors des frontières anglaises de viser les grands coups. Ceux qui, il y a quelques années, regardaient avec horreur et indignation le projet de Superligue devraient aujourd’hui au moins reconnaître que ce qui se passe en Angleterre se rapproche beaucoup de cette idée d’un football conçu comme un cercle exclusif, qui finira par anéantir le concept de concurrence équitable.
Le Milan de Berlusconi
Même la Serie A à son âge d’or, celle qui, des années 1980 au début des années 2000, nous a permis de mettre la main sur les joueurs les plus convoités de la scène internationale, ne mettait pas en place un mécanisme de « cannibalisation » des meilleurs produits de son propre championnat, avec des coûts portés à de tels sommets qu’ils permettaient aux clubs qui ne faisaient pas partie du tout premier plan de préserver leurs bilans grâce à une ou deux ventes bien rémunérées. En Italie, nous avons certes eu l’exemple du Milan de Silvio Berlusconi, qui, durant la première moitié des années 1990, absorbait plusieurs joueurs d’autres équipes de niveau intermédiaire, sans toutefois atteindre les niveaux d’influence sur le marché international qu’ont récemment touchés les clubs anglais.
LE CAS CHELSEA
Les opérations les plus controversées dans le traditionnel été démesuré de la Premier League sont – comme cela arrive souvent depuis plusieurs mercatos – celles menées par Chelsea. Un club qui, bien qu’il ait manqué la qualification pour la prochaine Ligue des champions et bien qu’il se soit « distingué » par des dépenses folles ayant largement dépassé le milliard d’euros, ainsi que par un nombre disproportionné de joueurs dans son effectif, continue d’opérer en toute impunité. Au mépris de toute règle de fair-play financier et de toute logique de gestion d’un vestiaire. Un Chelsea qui a clairement surpayé un très bon joueur, mais certainement pas un crack, comme l’international anglais Morgan Rogers (14 buts et 12 passes décisives la saison dernière, conclue par la victoire en Ligue Europa). Et qui, hasard du calendrier, est en train de placer certains de ses indésirables précisément à Aston Villa : après Garnacho (proposé aussi à la Roma), Nicolas Jackson pourrait bientôt être le prochain, lui qu’Unai Emery avait entraîné à Villarreal.
LA VOIE DE FUITE ARABE
Comme si cela ne suffisait pas, il y a ensuite l’étrange cas de certains transferts XXL en Arabie saoudite,un pays qui a, depuis quelques années, noué des relations de plus en plus étroites avec le monde de la finance et du football anglais. Attirant aussi des entraîneurs et des dirigeants passés par la Premier League vers la richissime Saudi Pro League, avec des rémunérations à six chiffres. Il y a bien sûr aussi les joueurs, et le dernier cas en date est celui de l’ancien joueur de West Ham Crysencio Summerville : alors que la Roma pensait avoir bouclé l’affaire avec une dernière offre revue à la hausse de 50 millions d’euros, bonus compris, Al-Hilal de Simone Inzaghi a soudain surgi et, avec 80 millions d’euros mis sur la table pour le transfert et un salaire monstrueux de 15 millions d’euros nets par saison, s’est offert l’international anglais. Et qui compte encore dans son effectif - même si l’on ne sait pas pour combien de temps - un certain Darwin Nunez, autre joueur qui aurait pu aller n’importe où après sa décevante parenthèse à Liverpool, mais qui a finalement choisi les pétrodollars saoudiens.
LA PREMIER LEAGUE FAUSSE LE MARCHÉ
Les exemples, comme on l’a dit, sont nombreux et variés, et ils démontrent que le mécanisme vaut pour tout le monde et qu’il a pour but de maintenir le système dans son ensemble en bonne santé. Si les clubs qui ne peuvent pas lutter pour remporter le championnat parviennent à trouver dans les grandes écuries historiques (avec Arsenal, Manchester City, United et Liverpool, il y a bien sûr Chelsea et Tottenham) la destination naturelle de leurs meilleurs espoirs, en se les faisant payer comme personne d’autre ne pourrait le faire hors d’Angleterre, c’est parce que l’objectif final est que la planète Premier League continue de maintenir une vitesse de croissance insoutenable pour les concurrentes européennes.Bien sûr, il n’y a rien d’illégal ni d’interdit par les règlements, mais il s’agit assurément de situations qui finissent par « doper » le mercato mondial et qui contraignent la grande majorité des clubs non anglais à changer d’objectifs et de manière d’agir, dans la tentative désespérée de suivre le rythme.
Le scouting devient nécessaire
En plus de la valorisation de leurs propres centres de formation, nous parlons du scouting qui, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et au Portugal, mais aussi en Europe du Nord, a déjà produit de nombreux résultats et devient un levier nécessaire, voire presque obligatoire, pour tenter de contrer la domination de la Premier League. Là où le Chelsea du moment – qui, depuis un peu plus de deux ans, se montre très agressif sur les moins de 17 ans et les moins de 19 ans du monde entier – n’arrive pas, il reste encore de la place pour essayer de s’immiscer afin de mettre la main sur de nombreux talents bruts sur lesquels travailler et construire ses propres projets. Des projets techniques, mais aussi économiques, à travers un player trading qui permette de préserver les bilans et de réinvestir rapidement sur d’autres joueurs.
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