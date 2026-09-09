AFP
Traduit par
Le carton brésilien d’Icardi ! Le feuilleton argentin se dirige vers un sensationnel départ vers le football brésilien alors qu’Atlético Mineiro entre dans la course
L’Atlético Mineiro vise Icardi
Selon TyC Sports, l’Atlético Mineiro, géant brésilien, est le dernier club en date à avoir manifesté son intérêt pour l’attaquant libre Mauro Icardi après son départ de Galatasaray. L’Argentin de 33 ans est toujours sans club deux mois après avoir quitté la Turquie, ce qui fait de lui une cible attractive et très médiatique.
Comme aucune clause de rachat n’est nécessaire, l’Atlético Mineiro peut négocier directement avec les représentants du joueur.
Ce transfert potentiel verrait l’un des attaquants les plus prolifiques du football européen moderne se tester au Brésil pour la première fois.
- Mark Pain
Le feuilleton Richarlison déclenche un plan B argentin
La poursuite d’Icardi par l’Atletico Mineiro est étroitement liée à sa cible prioritaire, Richarlison, dont un potentiel retour au Brésil a pris de l’ampleur. Cependant, le club rival de Vasco da Gama dispose d’un net avantage, avec son président Pedrinho qui mène personnellement les discussions pour ce supporter déclaré.
Si Vasco boucle un accord pour Richarlison avant la fermeture du mercato brésilien le 11 septembre, l’Atletico Mineiro est prêt à lancer immédiatement une offensive officielle pour Icardi.
« Si ce deal ne se concrétise pas, Icardi est l’alternative numéro un », ont confirmé des sources proches des négociations.
L’intérêt européen se profile parallèlement à une enquête brésilienne
Si São Paulo et Vasco da Gama ont eux aussi pris des renseignements de manière informelle, l’intérêt de l’Atlético Mineiro représente l’option sud-américaine la plus réaliste pour l’attaquant né à Rosario. Cependant, des clubs européens, dont Everton et la Lazio, maintiennent un contact actif avec son entourage.
L’ancien directeur général d’Everton, Keith Wyness, avait notamment qualifié le buteur prolifique de « feuilleton ambulant » dont les buts pourraient ravir les supporters.
L’agent d’Icardi, Letterio Pino, a réitéré que son client privilégie un projet technique ambitieux et une stabilité à long terme plutôt que des récompenses purement financières.
- Anadolu Agency
Le temps presse pour le changement de cap sud-américain
Avec 77 buts inscrits en 134 matches pour Galatasaray, Icardi possède un sens du but éprouvé, capable de transformer n’importe quelle ligne d’attaque en Amérique du Sud.
À l’approche rapide de la date limite du 11 septembre, l’Atlético Mineiro doit agir vite s’il veut faire venir la superstar argentine au Brésil.
Icardi devrait finaliser sa prochaine destination dans les jours à venir, alors que les négociations entrent dans une phase décisive.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles