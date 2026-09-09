Selon TyC Sports, l’Atlético Mineiro, géant brésilien, est le dernier club en date à avoir manifesté son intérêt pour l’attaquant libre Mauro Icardi après son départ de Galatasaray. L’Argentin de 33 ans est toujours sans club deux mois après avoir quitté la Turquie, ce qui fait de lui une cible attractive et très médiatique.

Comme aucune clause de rachat n’est nécessaire, l’Atlético Mineiro peut négocier directement avec les représentants du joueur.

Ce transfert potentiel verrait l’un des attaquants les plus prolifiques du football européen moderne se tester au Brésil pour la première fois.