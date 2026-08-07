Sur les 26 joueurs qui composaient l’effectif de l’équipe nationale masculine des États-Unis pour la Coupe du monde, trois ont déjà bouclé leur transfert estival. Sebastian Berhalter et Max Arfsten ont rejoint Middlesbrough, tandis que Gio Reyna a atterri à Strasbourg. Il est toutefois encore tôt, ce qui signifie qu’il reste largement le temps pour que d’autres mouvements se concrétisent avant la fermeture du mercato estival le 1er septembre.
Désormais une semaine après le début du mois d’août, les saisons européennes vont bientôt commencer, certaines dès ce week-end, ce qui signifie que les clubs aux quatre coins de l’Europe chercheront à finaliser leurs derniers dossiers afin de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir l’exercice. Et, jusqu’ici, la rumeur a lié de nombreuses stars de l’USMNT à de grands clubs. Un Américain pourrait-il être la pièce manquante de certaines des meilleures équipes du monde ?
GOAL se penche sur les dernières rumeurs de transfert concernant les grands noms de l’USMNT...