Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Balogun GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Le carnet mercato de l’USMNT : Folarin Balogun doit-il rejoindre Tottenham ? Tyler Adams et Antonee Robinson liés à de gros transferts en Premier League

Mercato
États-Unis
FEATURES
F. Balogun
T. Adams
A. Robinson
Tottenham
Manchester United
Newcastle

GOAL passe en revue les dernières rumeurs de transfert concernant les grands noms du soccer américain

Sur les 26 joueurs qui composaient l’effectif de l’équipe nationale masculine des États-Unis pour la Coupe du monde, trois ont déjà bouclé leur transfert estival. Sebastian Berhalter et Max Arfsten ont rejoint Middlesbrough, tandis que Gio Reyna a atterri à Strasbourg. Il est toutefois encore tôt, ce qui signifie qu’il reste largement le temps pour que d’autres mouvements se concrétisent avant la fermeture du mercato estival le 1er septembre.

Désormais une semaine après le début du mois d’août, les saisons européennes vont bientôt commencer, certaines dès ce week-end, ce qui signifie que les clubs aux quatre coins de l’Europe chercheront à finaliser leurs derniers dossiers afin de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir l’exercice. Et, jusqu’ici, la rumeur a lié de nombreuses stars de l’USMNT à de grands clubs. Un Américain pourrait-il être la pièce manquante de certaines des meilleures équipes du monde ?

GOAL se penche sur les dernières rumeurs de transfert concernant les grands noms de l’USMNT...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Adams lié à Newcastle

    À l’heure actuelle, Tyler Adams jouera en Europe cette saison. Cela était garanti quand Bournemouth a terminé la saison de Premier League à la sixième place, décrochant une qualification pour la Ligue Europa pour la première fois de l’histoire du club.

    Cependant, les rumeurs s’intensifient autour d’un possible départ d’Adams, Newcastle étant le dernier club annoncé sur le dossier.

    Selon Football Insider, Adams est une cible de Newcastle, qui a besoin de revoir son milieu de terrain. Avec Sandro Tonali à Tottenham et Bruno Guimarães en route vers Arsenal, le club a perdu ses deux stars dans l’entrejeu, et remplacer ces deux joueurs sera presque impossible, même avec les ressources de Newcastle.

    Adams serait, en théorie, une forme de solution de secours, et plutôt une bonne. Il ne coûterait sans doute pas une fortune, il est dans la force de l’âge à 27 ans et possède de l’expérience en Premier League. Il occupe aussi ce poste d’une manière qui élève vraiment le niveau minimal d’une équipe, ce qui permettrait à Newcastle d’investir ailleurs pour améliorer d’autres secteurs de l’effectif. Le club, toutefois, traverse une période chaotique, en particulier après le retrait soudain de l’entraîneur Eddie Howe, et n’offrirait pas à Adams la possibilité de jouer en Europe, contrairement à Bournemouth.

    En conséquence, ce dossier peut être classé à la fois dans la catégorie « à suivre » et dans celle qui comporte de vraies zones d’ombre.

    • Publicité
  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    Un tournant étrange dans le feuilleton Balogun ?

    Après la Coupe du monde, il était inévitable que Folarin Balogun suscite de l’intérêt et, bien sûr, il y en a eu beaucoup.

    Le dernier club associé à l’attaquant de l’USMNT est Tottenham qui, selon the Sun, s’est vu offrir la possibilité de recruter Balogun par l’intermédiaire d’intermédiaires. Balogun viendrait concurrencer l’attaquant des Spurs Dominic Solanke et leur offrirait une option offensive dynamique pour éviter que le club ne revive ce qui lui est arrivé lors de chacune des deux dernières saisons.

    Il y a toutefois une trame très évidente dans cette rumeur. Balogun a grandi à l’académie d’Arsenal et, même s’il ne serait pas le premier joueur à effectuer ce passage, rejoindre l’autre côté du nord de Londres serait assurément controversé, et cela pourrait même s’avérer franchement difficile. Au final, d’autres facteurs entrent en jeu, mais ce serait un dossier étrange, d’autant que d’autres clubs devraient également se positionner pour s’attacher les services de l’attaquant.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les rumeurs autour de Robinson repartent de plus belle

    Chaque année, un lien semble exister entre Antonee Robinson et un cador de Premier League. Et pourtant, cela ne s’est toujours pas concrétisé. Cela pourrait-il enfin être l’année ?

    Selon TalkSport, Robinson est de retour sur les tablettes de Manchester United, même s’il s’agit cette fois davantage d’une option de repli. Le club serait intéressé par la signature de Lewis Hall, de Newcastle, mais si cela ne se fait pas, il se tournera vers Robinson, indique le média, pour en faire son titulaire au poste d’arrière gauche.

    À l’heure actuelle, Manchester United ne dispose que de Luke Shaw comme option senior à ce poste, il est donc clair que le club a besoin de renfort. Robinson, bien sûr, apporterait cette aide grâce à son expérience en Premier League ainsi qu’à sa polyvalence, aussi bien en phase offensive que défensive. Cela dit, on entend ce type de rumeurs à chaque mercato, donc il ne faudra vraiment y croire que lorsqu’il sera photographié au centre d’entraînement.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Tanner Tessmann, LyonGetty

    La place de Tessmann à Lyon en danger ?

    Avant le début de la saison, Lyon doit alléger son effectif. Afin de se conformer aux règles financières, le club devra réaliser quelques ventes, et le milieu de terrain de l’USMNT Tanner Tessmann figure parmi les candidats à un départ pour permettre au club d’être en règle.

    Selon L'Equipe, Tessmann pourrait partir avant la fin du mercato, puisqu’il fait partie des nombreux candidats à un départ au cours des prochaines semaines. Le club n’a pas beaucoup dépensé lors de ce mercato, mais le budget est serré après les signatures de plusieurs nouveaux joueurs cet été.

    Un nouveau départ pourrait peut-être aider Tessmann, qui a montré de belles choses à Lyon, mais a manqué la Coupe du monde cet été. La situation reste toutefois loin d’être idéale, en particulier pour Lyon, qui doit quelque peu remodeler son effectif.