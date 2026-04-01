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Le capitaine polonais Robert Lewandowski retient ses larmes après que le Suédois Viktor Gyökeres a mis fin à son rêve d'un dernier tour de piste en Coupe du monde
Une histoire d'amour déchirante à Stockholm
La quête de la Pologne pour une troisième participation consécutive à la Coupe du monde s'est achevée dans la douleur lors d'une finale de barrage haletante contre la Suède. Les hommes d'Urban ont fait preuve d'un immense caractère en égalisant à deux reprises après avoir été menés au score et en maintenant le score à 2-2 pendant une grande partie de la seconde mi-temps. Cependant, l'attaquant d'Arsenal Gyokeres a profité d'un rebond en fin de match, à la 88e minute, pour sceller la victoire 3-2. Cette défaite marque une triste fin de campagne de qualification pour une équipe polonaise qui nourrissait de grands espoirs d'atteindre le tournoi de 2026.
Des larmes pour un grand de notre époque
La scène où Lewandowski, portant toujours un masque de protection suite à une fracture de l'orbite subie en février, s'excusait auprès des supporters venus l'accompagner est devenue l'image marquante de la soirée. Sa réaction émouvante a fait le tour des réseaux sociaux, où fans et experts ont rendu hommage à l'un des plus grands buteurs de l'histoire du football.
« C'est tellement triste, il méritait sa dernière Coupe du monde », a déclaré un supporter sur les réseaux sociaux, faisant écho aux sentiments de nombreux spectateurs qui ont vu le désespoir de la star du FC Barcelone. Un autre a ajouté : « C'est l'une de ces images qui font vraiment mal. C'est un moment déchirant pour les fans de football du monde entier ; son talent sur la scène internationale va certainement nous manquer. »
La renaissance de la Suède sous Potter
Alors que la Pologne pleurait son élimination, ce résultat a constitué un triomphe monumental pour Graham Potter, nommé sélectionneur de la Suède en octobre 2025 après avoir été limogé de West Ham après seulement six matches disputés cette saison. Depuis, Potter a réussi à ramener la Suède sur la scène internationale après que celle-ci n'ait pas réussi à se qualifier pour les éditions de 2010, 2014 et 2022. Cette qualification marque un moment de rédemption professionnelle pour l'entraîneur, qui se prépare désormais à affronter un groupe F de la Coupe du monde particulièrement difficile, composé des Pays-Bas, du Japon et de la Tunisie.
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L'heure de la décision pour une légende
Le monde du football attend désormais de savoir si Lewandowski poursuivra sa carrière internationale, qui compte 165 sélections et un record de 89 buts marqués depuis 2008. À 37 ans, le coût physique et émotionnel de ce départ pourrait bien marquer la fin de son parcours légendaire en équipe nationale. Il n'a pas encore confirmé s'il resterait à Barcelone au-delà de la fin de son contrat, qui expire cet été.