Le capitaine polonais Robert Lewandowski retient ses larmes après que le Suédois Viktor Gyökeres a mis fin à son rêve d'un dernier tour de piste en Coupe du monde

La scène où Lewandowski, portant toujours un masque de protection suite à une fracture de l'orbite subie en février, s'excusait auprès des supporters venus l'accompagner est devenue l'image marquante de la soirée. Sa réaction émouvante a fait le tour des réseaux sociaux, où fans et experts ont rendu hommage à l'un des plus grands buteurs de l'histoire du football.

« C'est tellement triste, il méritait sa dernière Coupe du monde », a déclaré un supporter sur les réseaux sociaux, faisant écho aux sentiments de nombreux spectateurs qui ont vu le désespoir de la star du FC Barcelone. Un autre a ajouté : « C'est l'une de ces images qui font vraiment mal. C'est un moment déchirant pour les fans de football du monde entier ; son talent sur la scène internationale va certainement nous manquer. »



