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Le capitaine du Celtic, Callum McGregor, fustige son effectif, qu’il qualifie d’équipe d’individualités, après la piètre défaite contre les Rangers
Évaluation sévère d’une défaite lamentable
Le Celtic a été largement surclassé par son plus grand rival dimanche, ce qui a poussé McGregor à critiquer publiquement le cruel manque de cohésion au sein de l’effectif. S’exprimant auprès de Sky Sports après le match, le milieu de terrain n’a pas mâché ses mots en analysant la dure réalité de leur défaite par trois buts à Ibrox.
« Ce n’était pas nous. La différence entre les deux équipes, c’est qu’on a vu une équipe, puis aussi une équipe d’individualités », a déclaré McGregor. Il a souligné que les Rangers fonctionnent comme un groupe uni, alors que ses propres coéquipiers ont complètement échoué à jouer ensemble lors de ce quart de finale crucial.
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Erreurs défensives et manque d’efforts
McGregor s’est montré particulièrement frustré par le manque d’efforts défensifs, soulignant que les joueurs voulaient seulement participer lorsqu’ils avaient le ballon. « Nous avons ressemblé à une équipe d’individualités qui aiment faire les choses à leur manière et jouer quand nous avions le ballon, pas forcément courir quand vous ne l’avez pas, [ce qui est] la chose que vous ne pouvez pas faire quand vous venez ici », a-t-il expliqué.
Le capitaine a clairement indiqué que pour survivre à Ibrox, un engagement maximal de tout le monde sur le terrain était indispensable, ajoutant : « On ne peut pas défendre à six joueurs, c’est impossible. »
Un schéma récurrent d’effondrements européens
Ce revers sur la scène nationale intervient peu après un autre effondrement défensif majeur, puisque le Celtic a récemment laissé filer une énorme avance au score cumulé pour être éliminé des qualifications de la Ligue des champions. Le club écossais possédait d’abord un avantage de 3-0 acquis au match aller face à l’équipe autrichienne du LASK, avant de s’incliner 5-1 ce soir-là et 5-4 au score cumulé. Revenant sur la crainte d’une nouvelle correction, McGregor a révélé les consignes qu’il a données en plein match à Cameron Carter-Vickers et Liam Scales. « [Y]ou don't want fours and fives for sure. As soon as the goals go in, then I'm saying to Cameron Carter-Vickers and Liam Scales, no more goals », a-t-il admis.
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Quelle est la suite pour le Celtic ?
Le Celtic n’a pas le temps de s’attarder sur ces déceptions consécutives, puisqu’un calendrier exigeant l’attend dans les prochains jours. Le club recevra les Hongrois de Ferencvaros en Ligue Europa jeudi, avant de retrouver immédiatement les Rangers à domicile, à Celtic Park, dimanche, en Scottish Premiership.
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