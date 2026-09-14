Le Celtic a été largement surclassé par son plus grand rival dimanche, ce qui a poussé McGregor à critiquer publiquement le cruel manque de cohésion au sein de l’effectif. S’exprimant auprès de Sky Sports après le match, le milieu de terrain n’a pas mâché ses mots en analysant la dure réalité de leur défaite par trois buts à Ibrox.

« Ce n’était pas nous. La différence entre les deux équipes, c’est qu’on a vu une équipe, puis aussi une équipe d’individualités », a déclaré McGregor. Il a souligné que les Rangers fonctionnent comme un groupe uni, alors que ses propres coéquipiers ont complètement échoué à jouer ensemble lors de ce quart de finale crucial.