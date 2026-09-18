Après un été de spéculations intenses concernant son avenir, Raphinha a fermement balayé toute rumeur de départ en confirmant son intention de rester à Barcelone dans un avenir prévisible. L’attaquant a révélé qu’il était impatient de s’asseoir avec la direction du club pour discuter d’un nouveau contrat.

Raphinha a été nommé premier capitaine par l’entraîneur Hansi Flick cette saison, et cette responsabilité supplémentaire semble avoir élevé son niveau de performance sur le terrain. Le joueur occupe actuellement la tête du classement des buteurs en Espagne avec neuf buts, prouvant son immense valeur pour une équipe qui a démarré sa campagne nationale de manière spectaculaire.