(C)Getty Images
Traduit par
Le capitaine du Barça, Raphinha, confirme son désir de signer un nouveau contrat et de prendre sa retraite au Camp Nou
Le début de saison sensationnel renforce l’engagement de Raphinha
Après un été de spéculations intenses concernant son avenir, Raphinha a fermement balayé toute rumeur de départ en confirmant son intention de rester à Barcelone dans un avenir prévisible. L’attaquant a révélé qu’il était impatient de s’asseoir avec la direction du club pour discuter d’un nouveau contrat.
Raphinha a été nommé premier capitaine par l’entraîneur Hansi Flick cette saison, et cette responsabilité supplémentaire semble avoir élevé son niveau de performance sur le terrain. Le joueur occupe actuellement la tête du classement des buteurs en Espagne avec neuf buts, prouvant son immense valeur pour une équipe qui a démarré sa campagne nationale de manière spectaculaire.
- AFP
Des discussions pour une prolongation de contrat à l’horizon
L’accord actuel entre Raphinha et Barcelone court jusqu’à l’été 2028, mais le directeur sportif Deco a déjà indiqué que le club avait l’intention d’assurer son avenir à long terme. Raphinha a accueilli favorablement l’invitation à négocier, en expliquant ce qu’il pensait au départ lorsqu’il s’était auparavant engagé sur la durée avec le géant espagnol.
« J’ai prolongé jusqu’en 2028 avec l’idée qu’à ce moment-là, j’aurais 30 ou 31 ans et je ne savais pas comment je m’en sortirais », a déclaré Raphinha à RAC1. Le joueur a admis que son excellente condition physique et sa forme brillante avaient totalement changé sa perspective concernant le nombre d’années qu’il lui reste au plus haut niveau absolu du football européen.
Prendre sa retraite au Camp Nou est le rêve ultime
Raphinha se sent complètement épanoui sous la direction de Hansi Flick et pense pouvoir maintenir son rendement remarquable pendant encore plusieurs saisons. Le buteur prolifique veut récompenser la confiance placée en lui en consacrant le reste de sa carrière de joueur à Barcelone.
Soulignant son désir d’éviter tout futur transfert, Raphinha a affirmé avec assurance : « Mais au vu de la façon dont j’ai commencé la saison, je comprends que j’en ai assez pour durer encore quelques années. Donc, oui, je serais heureux de prolonger un peu mon contrat et de terminer ma carrière ici sans avoir à aller ailleurs. » Son récent triplé contre le Racing Santander montre parfaitement pourquoi Barcelone tient tant à le conserver.
- Getty Images
Quelle est la suite pour le FC Barcelone et Raphinha ?
Raphinha retrouvera la compétition nationale samedi lorsque Barcelone affrontera Séville au Ramon Sanchez-Pizjuan. Le capitaine sera déterminé à ajouter à son impressionnant total de neuf buts en championnat et à maintenir sa dynamique. Après cette rencontre, l’attention se portera sur les prochains matches cruciaux en Ligue des champions de l’UEFA, où Raphinha a récemment inscrit un doublé lors d’une brillante victoire 5-1 contre Feyenoord.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles