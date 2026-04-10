Le capitaine de Monaco estime que l’« incroyable » Paul Pogba jouera un rôle « important » dans la dernière ligne droite de la saison, alors que l’ancienne star de Manchester United est enfin sur le point de retrouver sa pleine forme

Le capitaine de Monaco a immédiatement souligné l’impact que Paul Pogba peut avoir alors que le club aborde les dernières semaines de la saison. Malgré une saison frustrante qui a vu le Français rester sur la touche pendant de longues périodes, ses coéquipiers restent pleinement conscients de la qualité qu’il apporte au vestiaire et sur le terrain.

« Paul a traversé une saison compliquée, entre blessures et résultats décevants. Mais il pourra jouer un rôle clé dans la phase finale et nous apporter ce petit plus pour aller le plus loin possible. C’est un joueur incroyable et une personne exceptionnelle », a déclaré Zakaria à propos de son coéquipier, selon RMC Sport.