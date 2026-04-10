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Le capitaine de Monaco estime que l’« incroyable » Paul Pogba jouera un rôle « important » dans la dernière ligne droite de la saison, alors que l’ancienne star de Manchester United est enfin sur le point de retrouver sa pleine forme
Zakaria salue l'influence « incroyable » de Pogba
Le capitaine de Monaco a immédiatement souligné l’impact que Paul Pogba peut avoir alors que le club aborde les dernières semaines de la saison. Malgré une saison frustrante qui a vu le Français rester sur la touche pendant de longues périodes, ses coéquipiers restent pleinement conscients de la qualité qu’il apporte au vestiaire et sur le terrain.
« Paul a traversé une saison compliquée, entre blessures et résultats décevants. Mais il pourra jouer un rôle clé dans la phase finale et nous apporter ce petit plus pour aller le plus loin possible. C’est un joueur incroyable et une personne exceptionnelle », a déclaré Zakaria à propos de son coéquipier, selon RMC Sport.
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De retour à 100 % après un véritable calvaire de blessures
Le parcours du joueur de 33 ans dans la principauté a été ponctué par des problèmes physiques récurrents. Arrivé libre, il n’a disputé que 30 minutes de jeu cette saison, réparties sur trois brefs passages en tant que remplaçant, sa dernière apparition remontant au 5 décembre. Cependant, l’entraîneur Sébastien Pocognoli a confirmé que le milieu de terrain s’entraînait sans interruption avec le groupe depuis la trêve internationale.
Il a été inclus dans le groupe pour la victoire 2-1 contre Marseille et, même s’il n’est pas entré en jeu, il s’est montré très impliqué depuis le banc. Pocognoli a salué cette progression en déclarant : « Il est présent chaque jour à l’entraînement et continue de progresser. J'espère qu'il nous sera utile sur le terrain. Nous devons attendre le bon moment. Mais en tout cas, il a encore passé une très bonne semaine d'entraînement, il progresse dans tous les domaines, c'est donc très positif. »
Un rappel de la magie de Pogba
Même s'il a eu peu d'occasions de jouer en match officiel, Pogba a récemment démontré que ses qualités techniques restaient de classe mondiale. Lors d'un match amical disputé en milieu de saison contre Brentford à La Turbie, il a ouvert le score d'une frappe puissante du pied droit depuis l'entrée de la surface. Il s'agissait de son premier but sous les couleurs de Monaco, ce qui lui a donné un formidable coup de pouce sur le plan psychologique.
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Il joue son avenir à Monaco
Sous contrat jusqu’en 2027, Paul Pogba doit toutefois encore prouver sa fiabilité. La direction du club l’a rappelé : son avenir à long terme dépend de sa capacité à rester en forme et à être performant. Le directeur Thiago Scuro a déjà annoncé qu’une réunion est prévue cet été pour faire le point, ce qui fait de ce dernier mois de compétition une période décisive pour le milieu de terrain.
Scuro a expliqué : « Il y a deux possibilités : soit ça marche, il revient sur le terrain et il a un impact sur l'équipe, soit ça ne marche pas et, bien sûr, les deux parties pourront se retrouver autour d'une table l'été prochain pour en rediscuter. » Des rencontres face au Paris FC et à Auxerre sont encore au programme, offrant à Pogba l’occasion d’un retour en force.