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Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, rejoint Cristiano Ronaldo et Robin van Persie au classement des meilleurs buteurs de Premier League après une nouvelle prestation décisive
Fernandes égale le total de participations à des buts de Ronaldo
Le capitaine de Manchester United a franchi une étape importante en égalant la légende du club, Ronaldo, au nombre de participations à des buts en Premier League. Lors de la victoire 2-1 contre Brentford lundi, Fernandes a délivré la passe décisive qui a permis à Benjamin Sesko de doubler l’avance.
Cette offrande porte à 140 son nombre de participations à un but dans l’épreuve, soit autant que son ancien coéquipier. De plus, le maestro du milieu a atteint ce total en 11 matchs de moins que Ronaldo, dont les statistiques ont été accumulées lors de deux passages distincts au club.
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Atteindre la symétrie statistique à Old Trafford
Les statistiques de Fernandes soulignent son rôle essentiel au sein de l’équipe, où il agit tant comme finisseur impitoyable que comme meneur de jeu créatif. Il affiche désormais un bilan parfaitement équilibré de 70 buts et 70 passes décisives en Premier League. En revanche, les 140 contributions de Ronaldo penchaient nettement en faveur des buts, avec 103 réalisations pour seulement 37 passes décisives.
De plus, le Portugais intègre le club très fermé des joueurs les plus réguliers : il est le premier Mancunien à marquer ou à faire une passe décisive lors de sept matches de Premier League consécutifs depuis la série de dix réussies par Van Persie entre novembre 2012 et janvier 2013.
Les performances exceptionnelles de Fernandes à domicile
Old Trafford s’est transformé en véritable forteresse pour le capitaine, devenu le troisième joueur de Manchester United à marquer ou à offrir une passe décisive lors d’au moins huit matches consécutifs de Premier League au « Théâtre des rêves ». Il emboîte le pas à Ronaldo, auteur d’une série de dix matches en 2008, et à Wayne Rooney, qui avait atteint huit rencontres en 2010.
Cette régularité à domicile le propulse en tête des classements individuels : il est en lice pour le titre de « Golden Playmaker » avec 19 passes décisives au compteur, soit neuf de plus que ses plus proches poursuivants en Premier League, Rayan Cherki (10) de Manchester City et l’attaquant de West Ham Jarrod Bowen (10).
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À la poursuite du record d'Henry et de De Bruyne
À quatre journées de la fin de la saison, Bruno Fernandes est à deux passes décisives du record de la Premier League, détenu conjointement par Thierry Henry (2002-03) et Kevin De Bruyne (2019-20).
Au vu de sa forme actuelle et de sa capacité à créer des occasions, le milieu portugais semble tout proche de s’offrir une place parmi les plus grands passeurs de l’histoire de l’élite anglaise.