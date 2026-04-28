Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, rejoint Cristiano Ronaldo et Robin van Persie au classement des meilleurs buteurs de Premier League après une nouvelle prestation décisive

Le capitaine de Manchester United a franchi une étape importante en égalant la légende du club, Ronaldo, au nombre de participations à des buts en Premier League. Lors de la victoire 2-1 contre Brentford lundi, Fernandes a délivré la passe décisive qui a permis à Benjamin Sesko de doubler l’avance.

Cette offrande porte à 140 son nombre de participations à un but dans l’épreuve, soit autant que son ancien coéquipier. De plus, le maestro du milieu a atteint ce total en 11 matchs de moins que Ronaldo, dont les statistiques ont été accumulées lors de deux passages distincts au club.