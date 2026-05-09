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Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, et l’attaquante de Manchester City, Khadija Shaw, ont été couronnés lauréats du prix du Footballeur de l’année décerné par la FWA
Les Red Devils et les Cityzens l’emportent
Fernandes est devenu le premier joueur de Manchester United à remporter ce titre masculin depuis Wayne Rooney en 2010, après une saison sensationnelle marquée par huit buts et 19 passes décisives en Premier League. Il a devancé Declan Rice (Arsenal) et Erling Haaland (Manchester City) pour décrocher la première place, après avoir assuré le retour de Manchester United en Ligue des champions. De son côté, Shaw a été sacrée Footballeuse de l’année après avoir mené City vers son premier titre de WSL en dix ans grâce à ses 19 buts en championnat.
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À la poursuite de records légendaires
Cette distinction de la FWA couronne une saison au cours de laquelle les deux joueurs ont frôlé des records historiques. Âgé de 31 ans, Fernandes n’est plus qu’à une passe décisive du record de la Premier League, fixé à 20 passes en une saison et détenu conjointement par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Chez les femmes, Shaw a devancé Alessia Russo et Lauren James pour rejoindre Sam Kerr et Fran Kirby au rang des seules joueuses à avoir obtenu ce trophée à deux reprises.
Bruno accède au statut d'élite alors que Shaw s'apprête à partir
En remportant ce titre, Fernandes rejoint une liste prestigieuse d’icônes de Manchester United, parmi lesquelles figurent Cristiano Ronaldo, Éric Cantona, George Best et Sir Bobby Charlton. Son influence a été le principal moteur de la renaissance du club cette saison.
À l’inverse, malgré son rôle essentiel dans le titre remporté par City, Shaw devrait quitter le club à l’expiration de son contrat cet été. Avec 110 buts en 133 apparitions, elle susciterait un vif intérêt de la part de Chelsea et de plusieurs clubs américains.
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Tentatives de records et sagas de transferts
Fernandes dispose de trois matches pour battre le record absolu de passes décisives et renforcer encore le classement final de Manchester United. De son côté, Shaw vise un troisième Soulier d’or de la WSL consécutif avant son départ prévu cet été du Joie Stadium. Son éventuel transfert vers un rival national ou un départ lucratif vers les États-Unis devrait agiter la prochaine fenêtre de mercato. Dans le même temps, les deux clubs mancuniens s’apprêtent à vivre une période de transition, cherchant à capitaliser sur ces performances individuelles pour la saison prochaine.