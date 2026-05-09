Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, et l’attaquante de Manchester City, Khadija Shaw, ont été couronnés lauréats du prix du Footballeur de l’année décerné par la FWA

En remportant ce titre, Fernandes rejoint une liste prestigieuse d’icônes de Manchester United, parmi lesquelles figurent Cristiano Ronaldo, Éric Cantona, George Best et Sir Bobby Charlton. Son influence a été le principal moteur de la renaissance du club cette saison.

À l’inverse, malgré son rôle essentiel dans le titre remporté par City, Shaw devrait quitter le club à l’expiration de son contrat cet été. Avec 110 buts en 133 apparitions, elle susciterait un vif intérêt de la part de Chelsea et de plusieurs clubs américains.