Après une campagne de Coupe du monde décevante, achevée en seizièmes de finale, la Fédération néerlandaise a supervisé un changement majeur sur le banc. Ronald Koeman a quitté son poste, ouvrant la voie à l’ancien entraîneur du FC Barcelone Xavi pour prendre les rênes de la sélection nationale.

Ce changement de garde a jeté le doute sur le rôle futur de Van Dijk avec son pays. Afin d’y voir plus clair, le défenseur aux 96 sélections a entamé des discussions avec Xavi au sujet de sa place dans le dispositif.

The Athletic indique qu’un entretien formel est prévu dans les prochaines semaines. Les deux hommes ont déjà eu un premier contact en milieu de semaine, lorsque Liverpool a affronté l’Atletico de Madrid en Ligue des champions.



