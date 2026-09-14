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Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, doit tenir une deuxième réunion avec son nouveau patron pour décider de son avenir, sur fond d'incertitude autour de son contrat à Anfield
Deuxièmes discussions décisives programmées pour la capitaine des Pays-Bas
Après une campagne de Coupe du monde décevante, achevée en seizièmes de finale, la Fédération néerlandaise a supervisé un changement majeur sur le banc. Ronald Koeman a quitté son poste, ouvrant la voie à l’ancien entraîneur du FC Barcelone Xavi pour prendre les rênes de la sélection nationale.
Ce changement de garde a jeté le doute sur le rôle futur de Van Dijk avec son pays. Afin d’y voir plus clair, le défenseur aux 96 sélections a entamé des discussions avec Xavi au sujet de sa place dans le dispositif.
The Athletic indique qu’un entretien formel est prévu dans les prochaines semaines. Les deux hommes ont déjà eu un premier contact en milieu de semaine, lorsque Liverpool a affronté l’Atletico de Madrid en Ligue des champions.
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Le défenseur combatif vise l'Euro 2028
Malgré ses 35 ans, le pilier de Liverpool reste confiant dans sa capacité à évoluer au plus haut niveau du football international. Il nourrit de claires ambitions de mener les Pays-Bas jusqu’au prochain Championnat d’Europe.
« Je sens que je peux encore être utile et important pour l’équipe », a déclaré Van Dijk en évoquant ses perspectives en sélection.
Le défenseur central est totalement prêt à accepter l’idée que le nouveau sélectionneur puisse vouloir orienter le groupe dans une autre direction. Il espère toutefois que sa vision correspondra aux plans immédiats de Xavi.
« Si nous sommes sur la même longueur d’onde à ce sujet, alors nous avons deux belles années devant nous jusqu’à l’Euro 2028 », a-t-il ajouté. « Et sinon, on verra. »
L’incertitude plane sur Anfield
La quête de clarté de Van Dijk ne se limite pas à la scène internationale. Le défenseur vétéran est entré dans les 12 derniers mois de son contrat actuel avec Liverpool, ce qui crée un sentiment d'ambiguïté en toile de fond concernant son avenir en club.
Selon certaines informations, les dirigeants d'Anfield ne sont pas pressés de finaliser une prolongation. Il se dit que les négociations formelles autour d'un nouveau contrat seront reportées à l'année prochaine, obligeant le capitaine à se concentrer strictement sur ses performances sur le terrain.
Cette double incertitude intervient pendant une période de transition délicate pour Liverpool sous les ordres d'Andoni Iraola. Le géant de la Premier League a connu un début de saison poussif, avec trois matches nuls lors de ses quatre premières rencontres après le nul frustrant concédé le week-end dernier face à Fulham.
- AFP
Le calendrier surchargé prend une ampleur considérable
Avant de partir en sélection, Van Dijk doit aider le Liverpool balbutiant d’Iraola à négocier une double échéance sur la scène nationale. Liverpool reçoit Tottenham mardi en Carabao Cup, avant un rendez-vous crucial en championnat dimanche contre Bournemouth, l’ancien club d’Iraola.
Une fois la parenthèse en club refermée, les Pays-Bas disputeront une fenêtre internationale éprouvante de quatre matches. Le mandat de Xavi débutera par une affiche de Ligue des nations contre l’Allemagne, avant une double confrontation contre la Serbie puis un dernier match face à la Grèce.
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