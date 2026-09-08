Le capitaine de la Juventus a contracté cette blessure lors du match nul âprement disputé dimanche contre son rival l’AC Milan à l’Allianz Stadium. Après la rencontre, le joueur de 28 ans a subi des examens médicaux approfondis afin de déterminer la gravité de la gêne ressentie au genou. Les tests ont confirmé les pires craintes du staff médical bianconero, en révélant une blessure importante au ménisque externe qui nécessite une intervention immédiate. Afin d’assurer un rétablissement complet, le club a opté pour une intervention chirurgicale afin de réparer les dommages plutôt que pour un simple retrait du tissu touché.

Selon Tuttosport, la solution médicale privilégiée est une suture du ménisque, une solution plus solide mais avec un temps de récupération d’au moins trois mois. Si cette approche offre une issue plus durable à long terme pour la carrière du joueur, elle écarte de fait Locatelli des terrains jusqu’à la trêve hivernale.