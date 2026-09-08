AFP
Traduit par
Le capitaine de la Juventus, Manuel Locatelli, face à une absence de trois mois alors que la crise au milieu de terrain s’aggrave pour Luciano Spalletti
Locatelli subit une opération pour une blessure au ménisque
Le capitaine de la Juventus a contracté cette blessure lors du match nul âprement disputé dimanche contre son rival l’AC Milan à l’Allianz Stadium. Après la rencontre, le joueur de 28 ans a subi des examens médicaux approfondis afin de déterminer la gravité de la gêne ressentie au genou. Les tests ont confirmé les pires craintes du staff médical bianconero, en révélant une blessure importante au ménisque externe qui nécessite une intervention immédiate. Afin d’assurer un rétablissement complet, le club a opté pour une intervention chirurgicale afin de réparer les dommages plutôt que pour un simple retrait du tissu touché.
Selon Tuttosport, la solution médicale privilégiée est une suture du ménisque, une solution plus solide mais avec un temps de récupération d’au moins trois mois. Si cette approche offre une issue plus durable à long terme pour la carrière du joueur, elle écarte de fait Locatelli des terrains jusqu’à la trêve hivernale.
- Getty Images
Les options au milieu de terrain s’amenuisent pour Spalletti
Le timing de l'absence de Locatelli ne pourrait pas être pire pour la Juventus, alors que le secteur du milieu de terrain fonctionne déjà à la limite de la rupture. Le club traverse actuellement une crise de longue durée sans Khephren Thuram, qui a été contraint de subir une opération pour traiter un syndrome fémoro-patellaire. Le milieu français ne devrait pas retrouver la compétition avant 2027, laissant un vide énorme dans l'entrejeu que Locatelli contribuait jusque-là à combler.
À cela s'ajoute la difficulté persistante à maintenir d'autres éléments clés sur le terrain. L'international américain Weston McKennie a été contraint de manquer les deux derniers matches en raison d'une fatigue musculaire persistante, tandis que la recrue estivale Pape Sarr n'a pas encore eu un impact significatif. Sarr est arrivé en provenance de Tottenham Hotspur avec un léger problème musculaire et a manqué de la préparation de pré-saison nécessaire pour être intégré immédiatement dans le onze de départ.
Préoccupations plus larges concernant les blessures au sein de l’effectif de la Juventus
Les problèmes de la Juventus vont bien au-delà du milieu de terrain, plusieurs autres secteurs du terrain étant également touchés par l’actuelle hécatombe de blessures. L’attaquant vedette Kenan Yildiz reste absent pour une longue durée après une opération du pied, et son retour n’est pas attendu avant la trêve internationale de novembre. L’absence de la créativité de Yildiz dans les trente derniers mètres s’est déjà fait sentir lors des récents matches nuls, et la perte supplémentaire de la qualité de distribution de Locatelli depuis des positions reculées ne fait qu’aggraver les difficultés de l’équipe à faire sauter des blocs défensifs disciplinés en Serie A.
Ailleurs, la profondeur défensive est elle aussi mise à l’épreuve. Jeff Ekhator et Juan Cabal sont actuellement tous deux sur la touche et devraient encore manquer environ un mois de compétition pendant qu’ils se remettent de leurs pépins physiques respectifs. Pendant ce temps, l’international italien Andrea Cambiaso soigne une légère entorse à la cheville, même s’il y a de l’espoir de le voir réintégrer le groupe plus tôt que ses coéquipiers.
- AFP
Renforts de la nouvelle génération et opportunités pour les jeunes
Confronté à un manque d’options chez les joueurs seniors, Spalletti est désormais contraint de se tourner vers l’interne, au sein des équipes de jeunes du club, pour combler ce vide. L’équipe Juventus Next Gen, qui évolue dans les divisions inférieures du football italien, devrait fournir plusieurs renforts pour les séances d’entraînement de l’équipe première et les groupes retenus les jours de match. Un nom est souvent revenu dans les discussions techniques : Augusto Owusu, le jeune talent qui a impressionné les recruteurs par ses performances avec l’équipe réserve.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles