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Le capitaine de l’Argentine, Lionel Messi, ne ferme pas la porte à une participation à la Coupe du monde 2030, après avoir battu le record de buts marqués dans la compétition
Le GOAT refuse de raccrocher les crampons
Bien qu’il ait fêté ses 39 ans cette semaine, Messi ne semble pas disposé à évoquer sa retraite internationale. Interrogé sur la possibilité de participer à la Coupe du monde 2030, qui marquera le centenaire de la compétition, la star de l’Inter Miami est resté évasif mais optimiste quant à sa longévité. « Je ne sais pas. Franchement, je n’y pense pas pour l’instant. Cela me paraît un peu loin, mais comme je l’ai dit, je vis au jour le jour et je me concentre sur le présent », a déclaré Messi aux journalistes, selon l’ANI.
L’attaquant chevronné, auteur des cinq buts de l’Argentine lors de ses deux premiers matches de groupe contre l’Algérie et l’Autriche, a insisté sur le fait que la suite de sa carrière dépendait entièrement de son état physique. « Oui, oui… Je continuerai encore quelque temps, tant que je pourrai apporter ma contribution, que je me sentirai bien physiquement et que j’aiderai mes coéquipiers… Je continuerai à jouer. » Ces déclarations laissent intacte la perspective, chère aux amateurs de football, de le voir disputer un match à 43 ans.
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Des exploits exceptionnels sur la scène internationale
La forme actuelle de Messi démontre que l’âge n’est qu’un simple chiffre pour le huit fois Ballon d’Or. En inscrivant un doublé lors de la victoire 2-0 contre l’Autriche, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, dépassant l’ancien record de 16 buts. Il a ainsi démarré la campagne 2026 de manière imparable, après son triplé lors du match d’ouverture qui avait également fait de lui le joueur le plus âgé à réaliser un triplé dans l’histoire de la compétition.
L’ancienne star du FC Barcelone est restée humble en évoquant ce cap franchi, même après avoir manqué un penalty en début de match. « À vrai dire, la façon dont cela s’est passé est spectaculaire », a admis Messi. « Aujourd’hui, j’ai eu l’occasion de marquer un penalty qui aurait pu alourdir le score, mais si je l’avais transformé, je n’aurais peut-être pas marqué les deux autres buts. On ne sait jamais, mais je suis content du résultat. »
À 39 ans, il affiche une condition physique optimale.
Alors que la plupart des joueurs ont déjà raccroché les crampons à l’aube de la quarantaine, Messi continue d’étonner les observateurs par sa condition physique exceptionnelle. Pour son 39^e anniversaire, le capitaine argentin a publié une vidéo le montrant en pleine série de tractions impeccables au centre d’entraînement de l’Albiceleste, témoignant du travail rigoureux en salle qui soutient son éclat sur le terrain. Ce dévouement physique convainc de nombreux spécialistes qu’il pourrait suivre les traces d’autres icônes du sport ayant évolué bien après 40 ans.
Les observateurs spéculent déjà sur sa prochaine destination. L’ancien international anglais Gabby Agbonlahor estime qu’une participation à la Coupe du monde 2030 est tout à fait envisageable. Il affirme même qu’un éventuel transfert surprise à Aston Villa en Premier League pourrait propulser le club vers les sommets nationaux et européens.
- AFP
Défendre son titre en Amérique du Nord
Pour l’instant, l’objectif principal reste la défense du titre de champion du monde. L’Argentine s’est déjà assurée une place en seizièmes de finale avec un match d’avance, ce qui permet au sélectionneur Lionel Scaloni d’envisager de ménager ses stars lors de leur dernier match de la poule J contre la Jordanie. Scaloni n’a pas caché son désir de veiller au bien-être et à l’épanouissement de son capitaine, soulignant l’ambiance positive qui règne au sein du groupe alors qu’il tente de remporter un deuxième titre mondial consécutif.
« Le groupe est ce qui nous fait avancer aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais. On sait qu’avoir un ami à ses côtés rend tout plus simple. C’est ce que nous ressentons tous, et je pense que Leo en est convaincu, d’après ce qu’il a dit », a expliqué Scaloni. Alors que les phases à élimination directe approchent, la forme record de Messi et sa condition physique exceptionnelle confirment que l’Argentine demeure l’équipe à battre sur la route de la finale new-yorkaise.