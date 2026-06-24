Le capitaine de l’Argentine, Lionel Messi, ne ferme pas la porte à une participation à la Coupe du monde 2030, après avoir battu le record de buts marqués dans la compétition

Bien qu’il ait fêté ses 39 ans cette semaine, Messi ne semble pas disposé à évoquer sa retraite internationale. Interrogé sur la possibilité de participer à la Coupe du monde 2030, qui marquera le centenaire de la compétition, la star de l’Inter Miami est resté évasif mais optimiste quant à sa longévité. « Je ne sais pas. Franchement, je n’y pense pas pour l’instant. Cela me paraît un peu loin, mais comme je l’ai dit, je vis au jour le jour et je me concentre sur le présent », a déclaré Messi aux journalistes, selon l’ANI.

L’attaquant chevronné, auteur des cinq buts de l’Argentine lors de ses deux premiers matches de groupe contre l’Algérie et l’Autriche, a insisté sur le fait que la suite de sa carrière dépendait entièrement de son état physique. « Oui, oui… Je continuerai encore quelque temps, tant que je pourrai apporter ma contribution, que je me sentirai bien physiquement et que j’aiderai mes coéquipiers… Je continuerai à jouer. » Ces déclarations laissent intacte la perspective, chère aux amateurs de football, de le voir disputer un match à 43 ans.



