ZUMA Press Wire
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Le capitaine de l’Angleterre Harry Kane éclaire la réaction du camp anglais après que Manchester City a été reconnu coupable d’infractions aux règles financières
City reconnu coupable avant la victoire de l’Angleterre
La Premier League a fait l’effet d’une bombe mardi après-midi, en confirmant que Manchester City avait été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation liés à des violations des règles financières. Une commission indépendante a jugé que le club de l’Etihad avait eu recours à de « faux » accords entre 2009 et 2018 afin de gonfler artificiellement ses revenus et de réduire ses coûts.
Cette annonce monumentale est tombée seulement quelques heures avant l’entrée en lice de l’Angleterre à Prague. L’équipe de Thomas Tuchel s’est imposée tranquillement 2-0 contre la Tchéquie en Ligue des nations, se relançant après une défaite inaugurale face à l’Espagne, championne du monde en titre.
Malgré cette actualité de dernière minute concernant leur club, les deux joueurs de City Elliot Anderson et Marc Guehi étaient tous deux titulaires. Les locaux ont disputé une grande partie de la rencontre à 10 après l’expulsion de Pavel Sulc pour une intervention en retard sur Anderson à la suite d’un examen de la VAR. L’attaquant de Barcelone Anthony Gordon a ouvert le score juste après la pause, avant que Kane ne scelle le résultat à la 69e minute.
Kane et Tuchel réagissent à la nouvelle choc
Interrogé sur le fait de savoir si le verdict concernant City était un sujet de conversation au sein du groupe, Kane a reconnu qu’il n’était au courant de rien. « Pour être honnête, aujourd’hui je n’ai littéralement pris connaissance de la nouvelle qu’après le match, a-t-il déclaré. Je n’ai pas regardé mon téléphone de la journée. Je ne peux pas faire de commentaire là-dessus maintenant. Je suis sûr que dans les prochains jours, on en parlera de manière informelle. Je dis toujours que quand nous sommes ici, nous sommes avec l’Angleterre. »
L’attaquant prolifique a ajouté qu’Anderson et Guehi géreraient la situation à leur retour en club, tout en évaluant la prestation de l’équipe. « Mission accomplie, c’était une performance professionnelle, a déclaré Kane. Nous avons la tête à l’Angleterre et ces gars-là s’en occuperont évidemment quand ils seront de retour. De notre point de vue, tout tourne autour de la Croatie samedi. »
De son côté, Tuchel a confirmé qu’il n’avait pas pris des nouvelles de son contingent de City. « Non. J’ai mauvaise conscience maintenant », a confessé le sélectionneur lorsqu’on lui a demandé s’il devait veiller sur les deux joueurs. « En fait non, parce que je suis seulement concentré sur tout ce que nous devons gérer ici et sur la préparation de l’équipe. Je ne leur ai pas parlé de cette affaire et je ne la commenterai pas.
« Je pense que Marc a été absolument excellent aujourd’hui après un match difficile contre l’Espagne. La réaction a été du plus haut niveau et Elliot Anderson a également fait un bon match. »
Manchester City clame son innocence malgré la menace d’exclusion
Alors que le camp de l’Angleterre reste totalement concentré sur ses obligations internationales, les retombées de la décision de la commission indépendante domineront le paysage national. La Premier League a indiqué que d’éventuelles sanctions seront déterminées lors d’une audience ultérieure. Une exclusion de l’élite serait une possibilité bien réelle pour le club mancunien.
City a déjà publié un communiqué clamant son innocence et devrait faire appel avant la date limite du 2 octobre. Pour l’instant, l’effectif de Tuchel est parvenu à se protéger du bruit ambiant.
L’Angleterre se tourne vers le test contre la Croatie
L’Angleterre doit rapidement tourner son attention vers un choc crucial de Ligue des nations contre la Croatie, samedi soir. S’appuyer sur sa prestation maîtrisée et sur son match sans encaisser de but à Prague sera essentiel alors que Tuchel cherche à instaurer une dynamique et à laisser définitivement derrière eux la récente défaite contre l’Espagne.
Après le déplacement en Croatie, l’Angleterre retrouvera le stade de Wembley mardi prochain pour le match retour contre la Tchéquie, où Kane et ses coéquipiers espéreront consolider leur position dans la phase de groupes.
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