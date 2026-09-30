Interrogé sur le fait de savoir si le verdict concernant City était un sujet de conversation au sein du groupe, Kane a reconnu qu’il n’était au courant de rien. « Pour être honnête, aujourd’hui je n’ai littéralement pris connaissance de la nouvelle qu’après le match, a-t-il déclaré. Je n’ai pas regardé mon téléphone de la journée. Je ne peux pas faire de commentaire là-dessus maintenant. Je suis sûr que dans les prochains jours, on en parlera de manière informelle. Je dis toujours que quand nous sommes ici, nous sommes avec l’Angleterre. »

L’attaquant prolifique a ajouté qu’Anderson et Guehi géreraient la situation à leur retour en club, tout en évaluant la prestation de l’équipe. « Mission accomplie, c’était une performance professionnelle, a déclaré Kane. Nous avons la tête à l’Angleterre et ces gars-là s’en occuperont évidemment quand ils seront de retour. De notre point de vue, tout tourne autour de la Croatie samedi. »

De son côté, Tuchel a confirmé qu’il n’avait pas pris des nouvelles de son contingent de City. « Non. J’ai mauvaise conscience maintenant », a confessé le sélectionneur lorsqu’on lui a demandé s’il devait veiller sur les deux joueurs. « En fait non, parce que je suis seulement concentré sur tout ce que nous devons gérer ici et sur la préparation de l’équipe. Je ne leur ai pas parlé de cette affaire et je ne la commenterai pas.

« Je pense que Marc a été absolument excellent aujourd’hui après un match difficile contre l’Espagne. La réaction a été du plus haut niveau et Elliot Anderson a également fait un bon match. »



