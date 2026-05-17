Le capitaine de Chelsea, Reece James, a présenté ses excuses aux supporters pour le « manque de résultats », la défaite en finale de la FA Cup laissant les Blues, en perte de vitesse, dans l’incertitude concernant leur qualification européenne

Au terme de la rencontre, James a estimé que son équipe méritait mieux au regard de ses efforts, tout en reconnaissant que son manque d’efficacité devant le but avait pénalisé son équipe face à un prétendant au titre de Premier League.

« C'est décevant de perdre », a ajouté James. « Si l'on prend du recul et que l'on regarde le match, et non le score, nous leur avons tenu tête et nous nous sommes battus à armes égales. En première mi-temps, ils ont probablement eu beaucoup la possession du ballon, mais cela ne nous a pas vraiment fait de mal, puis ils ont réussi à marquer sur une demi-occasion en deuxième mi-temps. J'ai tout essayé et j'ai fait tout ce que je pouvais. Tout le monde veut gagner une finale, qu’il s’agisse du championnat local ou de la FA Cup. Je ne remets pas en cause la volonté ou l’envie de gagner de qui que ce soit. Nous le voulions tous. Nous n’avons simplement pas eu la chance de notre côté. »