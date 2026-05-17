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Le capitaine de Chelsea, Reece James, a présenté ses excuses aux supporters pour le « manque de résultats », la défaite en finale de la FA Cup laissant les Blues, en perte de vitesse, dans l’incertitude concernant leur qualification européenne
Défaite cruelle pour les Blues à Wembley
Au terme d'un match très serré, avec peu d'occasions franches de part et d'autre, c'est Antoine Semenyo qui a débloqué la situation dans les 15 dernières minutes. James était abattu après la courte défaite de Chelsea en finale de la FA Cup. Le capitaine des Blues, aligné d’entrée à Wembley, a souligné que des détails avaient fait la différence dans le nord-ouest de Londres. Positionné au milieu de terrain pour apporter plus de stabilité, il n’a pu empêcher cette défaite. Malgré des performances individuelles encourageantes, ce résultat place le club dans une situation délicate à l’aube de la dernière semaine de la saison nationale.
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Nos excuses aux fidèles de Stamford Bridge.
À deux journées de la fin de la Premier League, Chelsea reste mathématiquement en lice pour une place européenne, mais James s'est montré franc quant aux défaillances de l'équipe cette année. Il a clairement indiqué que le classement actuel du club est bien en deçà du niveau attendu pour une équipe de cette envergure.
« Nous avons sous-performé cette saison. Je tiens à m'excuser auprès des supporters pour le manque de résultats. Ça a été difficile. J'espère que nous allons vite nous reprendre », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « Nous avons besoin de nous reposer et de récupérer, puis de retourner sur le terrain d'entraînement et de commencer à nous préparer pour notre prochain match contre les Spurs. »
James vise une amélioration après une défaite de justesse
Au terme de la rencontre, James a estimé que son équipe méritait mieux au regard de ses efforts, tout en reconnaissant que son manque d’efficacité devant le but avait pénalisé son équipe face à un prétendant au titre de Premier League.
« C'est décevant de perdre », a ajouté James. « Si l'on prend du recul et que l'on regarde le match, et non le score, nous leur avons tenu tête et nous nous sommes battus à armes égales. En première mi-temps, ils ont probablement eu beaucoup la possession du ballon, mais cela ne nous a pas vraiment fait de mal, puis ils ont réussi à marquer sur une demi-occasion en deuxième mi-temps. J'ai tout essayé et j'ai fait tout ce que je pouvais. Tout le monde veut gagner une finale, qu’il s’agisse du championnat local ou de la FA Cup. Je ne remets pas en cause la volonté ou l’envie de gagner de qui que ce soit. Nous le voulions tous. Nous n’avons simplement pas eu la chance de notre côté. »
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Levi Colwill salué à son retour
La performance de Levi Colwill, un autre produit du centre de formation, a toutefois apporté une lueur d’espoir à James. Le défenseur a été titularisé pour la deuxième fois consécutive après une longue absence pour blessure, et James n’a pas manqué de souligner l’importance du retour de ce joueur de 23 ans au cœur de la défense de Chelsea.
« Levi est essentiel pour le club et pour l’équipe », a poursuivi James. « Son absence a été un gros coup dur cette saison, et nous sommes ravis qu’il soit de retour. Depuis son retour, il semble en pleine forme et il nous aide énormément. »