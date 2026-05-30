Arsenal continue d'attendre son premier sacre en Ligue des champions après une finale perdue d'un cheveu face au PSG. Bien lancés par l'ouverture du score de Kai Havertz, les Gunners d'Mikel Arteta semblaient enfin destinés à soulever le précieux trophée.

Les champions de France ont toutefois réagi en seconde période : Ousmane Dembélé a égalisé, envoyant le match en prolongation, puis vers une redoutable séance de tirs au but. La tension a atteint son paroxysme lorsque le défenseur brésilien Gabriel s’est présenté devant le but et a manqué sa tentative, un moment qui a scellé le sort d’Arsenal et offert le titre au PSG.