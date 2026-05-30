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Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, salue le « gentleman » Marquinhos pour son geste envers Gabriel après le penalty manqué en finale de la Ligue des champions
Déception européenne pour les Gunners
Arsenal continue d'attendre son premier sacre en Ligue des champions après une finale perdue d'un cheveu face au PSG. Bien lancés par l'ouverture du score de Kai Havertz, les Gunners d'Mikel Arteta semblaient enfin destinés à soulever le précieux trophée.
Les champions de France ont toutefois réagi en seconde période : Ousmane Dembélé a égalisé, envoyant le match en prolongation, puis vers une redoutable séance de tirs au but. La tension a atteint son paroxysme lorsque le défenseur brésilien Gabriel s’est présenté devant le but et a manqué sa tentative, un moment qui a scellé le sort d’Arsenal et offert le titre au PSG.
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Marquinhos démontre toute l’étendue de sa classe de vétéran.
À peine le tir décisif repoussé, le capitaine parisien Marquinhos a traversé la mêlée pour réconforter son compatriote Gabriel, ignoré des célébrations de ses coéquipiers. Ce geste d’empathie, capté par les caméras, n’a pas échappé au capitaine d’Arsenal.
Interrogé sur cet échange, le capitaine d’Arsenal Martin Ødegaard a salué la classe du vétéran parisien, soulignant le respect qu’il impose sur les terrains : « C’est un gentleman. C’est probablement l’un des joueurs les plus expérimentés en activité. » Des propos tenus avec émotion, malgré l’amertume de la défaite.
Une expérience partagée sur la grande scène
Odegaard explique la réaction de Marquinhos par le fait que le capitaine parisien a déjà connu les sommets et les abîmes des grandes compétitions européennes. Pilier du PSG lors de plusieurs campagnes continentales de haut niveau, Marquinhos mesure mieux que quiconque le poids psychologique d’une erreur très médiatisée.
Le meneur de jeu norvégien a souligné ce point en évoquant les réactions du capitaine parisien : « Il a déjà connu les deux facettes d’une finale comme celle-ci, et il sait ce que nous vivons en ce moment. »
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Rice soutient ses coéquipiers désemparés
Declan Rice a rapidement pris la défense d’Eberechi Eze et de Gabriel après leurs tirs au but manqués en finale de la Ligue des champions. Interrogé par TNT Sports, le milieu de terrain a rappelé l’importance du duo dans le succès d’Arsenal cette saison, déclarant : « Nous sommes anéantis. Manquer un penalty en finale de la C1, ce n’est jamais agréable. Mais nous les adorons. Ça fait partie du football. Ils ne seront pas les derniers à manquer leur tir au but en finale. Tout le monde peut en rater un. Sans eux cette saison, nous n’aurions pas remporté la Premier League. C’est cruel, mais retenons le positif. »