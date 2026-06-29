Le capitaine brésilien Marquinhos a répondu à la pique « arrogante » de la star japonaise Neymar, à la veille du choc de la Coupe du monde

Marquinhos estime que la meilleure réponse aux interrogations techniques ou physiques concerne la sélection brésilienne : elle doit simplement donner le meilleur d’elle-même. Dans un entretien accordé à Caze TV, le défenseur a révélé que le groupe, conscient des critiques, s’en sert comme moteur avant les huitièmes de finale.

« Qu’ils continuent de parler, cela motive notre équipe. Nous sommes aux États-Unis depuis un mois, nous travaillons avec humilité. Nous laissons ces discussions à nos adversaires ; qu’ils parlent, cela nous motive », a déclaré le défenseur.