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Le capitaine brésilien Marquinhos a répondu à la pique « arrogante » de la star japonaise Neymar, à la veille du choc de la Coupe du monde
Neymar est de nouveau sous les feux des projecteurs.
Neymar, principale cible des critiques de Shiogai, demeure une figure emblématique de la Seleção, bien qu’il soit sous les feux des projecteurs depuis l’annonce de sa sélection. L’attaquant de Wolfsburg a affirmé que le joueur du Paris Saint-Germain « n’était plus le même » et a suggéré que le Brésil ne inspirait plus le même respect qu’autrefois. Ses propos ont rapidement fait écho au sein du stage de préparation de la sélection brésilienne à Houston.
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Le Brésil dispose d’un supplément de motivation
Marquinhos estime que la meilleure réponse aux interrogations techniques ou physiques concerne la sélection brésilienne : elle doit simplement donner le meilleur d’elle-même. Dans un entretien accordé à Caze TV, le défenseur a révélé que le groupe, conscient des critiques, s’en sert comme moteur avant les huitièmes de finale.
« Qu’ils continuent de parler, cela motive notre équipe. Nous sommes aux États-Unis depuis un mois, nous travaillons avec humilité. Nous laissons ces discussions à nos adversaires ; qu’ils parlent, cela nous motive », a déclaré le défenseur.
Les accusations d’« arrogance »
Alors que l’entraîneur Carlo Ancelotti a opté pour la diplomatie, Marquinhos s’est montré plus direct pour évoquer l’attitude des « Blue Samurai ». Pour le capitaine brésilien, il y a eu un manque de respect injustifié envers la Seleção, qui vise un sixième titre mondial et donc un nouveau record.
« Il est clair que le football d’aujourd’hui est très équilibré. Il faut faire preuve d’intelligence et de sagesse. Peut-être ont-ils fait preuve d’un peu d’arrogance. Le Brésil reste une grande nation. Nous devons montrer notre force, notre qualité, sur chaque ballon, car chaque action peut être décisive. Qu’ils parlent, nous nous en servirons comme motivation pour gagner », a expliqué Marquinhos.
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Un affrontement sous haute pression à Houston
La rencontre au NRG Stadium marquera la première confrontation entre les deux nations en phase à élimination directe de la Coupe du monde. Le Brésil aborde cet affrontement après avoir trouvé son rythme, malgré un départ laborieux : deux succès 3-0 contre Haïti et l’Écosse ont suivi un nul inaugural face au Maroc. Toutefois, la Seleção avait déçu lors de son dernier face-à-face, en octobre dernier. Lors d’un match amical disputé à Tokyo, la Seleção avait dilapidé son avance acquise en première période, permettant au Japon de renverser la vapeur et de s’imposer 3-2. Ancelotti attend donc une réaction d’orgueil de ses joueurs, qui visent une place en huitièmes de finale.