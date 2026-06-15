Le capitaine anglais Harry Kane a été surnommé « maître du jeu » par son adversaire croate, à la veille de leur affrontement en Coupe du monde

Kane arrive au tournoi sur le tard d’une saison individuelle éclatante avec le Bayern Munich, au cours de laquelle il a inscrit 61 buts en seulement 51 matchs. Une efficacité qui a forcément attiré l’attention de ses futurs adversaires, pleinement conscients de la menace que représente ce joueur de 32 ans, alors que Thomas Tuchel mène les Three Lions pour leur premier match du groupe L à Dallas.

Le défenseur croate Caleta-Car reconnaît avoir été stupéfait par les qualités techniques de l’attaquant lors de précédentes rencontres, même si ce dernier n’avait pas réussi à marquer à ces occasions. « Kane m’a impressionné lors de notre match contre l’Angleterre à l’Euro, même s’il n’a pas marqué », déclare Caleta-Car. « Ses déplacements et son placement – on voit clairement qu’il maîtrise parfaitement le jeu et qu’il sait exactement ce qu’il fait. »



