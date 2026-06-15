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Le capitaine anglais Harry Kane a été surnommé « maître du jeu » par son adversaire croate, à la veille de leur affrontement en Coupe du monde
Le capitaine de l'équipe d'Angleterre récolte les louanges.
Kane arrive au tournoi sur le tard d’une saison individuelle éclatante avec le Bayern Munich, au cours de laquelle il a inscrit 61 buts en seulement 51 matchs. Une efficacité qui a forcément attiré l’attention de ses futurs adversaires, pleinement conscients de la menace que représente ce joueur de 32 ans, alors que Thomas Tuchel mène les Three Lions pour leur premier match du groupe L à Dallas.
Le défenseur croate Caleta-Car reconnaît avoir été stupéfait par les qualités techniques de l’attaquant lors de précédentes rencontres, même si ce dernier n’avait pas réussi à marquer à ces occasions. « Kane m’a impressionné lors de notre match contre l’Angleterre à l’Euro, même s’il n’a pas marqué », déclare Caleta-Car. « Ses déplacements et son placement – on voit clairement qu’il maîtrise parfaitement le jeu et qu’il sait exactement ce qu’il fait. »
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Les séquelles psychologiques et les déceptions des tournois
Si les statistiques individuelles de Kane restent inégalées, notamment son statut de meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre avec 79 buts en 114 sélections, sa carrière internationale a été marquée par des échecs de justesse. Il a porté le poids de deux défaites consécutives en finale du Championnat d’Europe, face à l’Italie puis à l’Espagne, ainsi que d’une élimination douloureuse en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre l’adversaire de cette semaine.
Malgré ces revers, Kane semble s’être rapidement adapté à la vie aux États-Unis, inscrivant le but de la victoire lors d’un récent match amical contre la Nouvelle-Zélande. La préparation du tournoi n’a toutefois pas été exempte de couac : les crampons sur mesure du capitaine auraient été volés dans un véhicule de l’équipe après l’arrivée de la délégation à Kansas City.
La Croatie se prépare à une bataille défensive
La sélection croate, troisième de la Coupe du monde 2022 au Qatar, aborde son rendez-vous au Texas sans illusions. L’ancien défenseur de Southampton, Caleta-Car, l’assure : pour contenir l’Angleterre, la clé réside dans la discipline collective et dans la capacité à priver Kane de l’espace où il excelle entre les lignes.
« L’essentiel est de reproduire sur le terrain tout ce que nous avons préparé et de mettre en pratique les idées de l’entraîneur », explique le défenseur. « L’équipe est prête et elle aborde un match difficile. Il ne faut pas leur laisser trop d’espace, car ils possèdent des joueurs de qualité capables de faire basculer la rencontre d’une seule action. Mais nous sommes prêts et impatients de disputer ce premier match. »
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Une nouvelle page de l’histoire du football texan se tourne : les mêmes scénarios de domination et de rivalités ancestrales se rejouent sur les terrains, rappelant que, dans cet État, le passé reste vivace.
L’Angleterre et la Croatie entretiennent une rivalité acharnée depuis une dizaine d’années. En 2018, les Vatreni avaient brisé les rêves des Three Lions en Russie. Les Anglais ont pris leur revanche en s’imposant 1-0 à Wembley lors de l’Euro 2020. Ce nouveau chapitre, qui se joue à Dallas, lancera les hostilités dans un groupe L complété par le Ghana et le Panama.
L’équipe de Zlatko Dalic, réputée pour sa résilience et sa maîtrise technique au milieu de terrain, devra puiser dans toute son expérience pour contenir une attaque menée par Kane, plus redoutable que jamais sous la houlette de Tuchel.