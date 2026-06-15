90'+1' – Occasion incroyable pour le Cap-Vert ! Borges reprend de la tête sur corner, mais Unai Simon capte le ballon.





88' – Miraculeux sauvetage de Pico Lopes ! Yamal sert Olmo, qui centre pour Oyarzabal : le défenseur cap-verdien se jette et repousse le ballon en corner.





82' – Nouvelle tête de Cucurella au second poteau, nouvelle parade de Vozinha.





72' – Yamal sert Llorente, dont le centre trouve Merino à la limite de la surface ; la frappe instantanée est à nouveau repoussée par Vozinha.





56' – Belle passe en profondeur de Pedri pour Fabian Ruiz, mais son coup de tête manque de puissance et ne surprend pas Vozinha.





45'+3 - Vozinha repousse encore une tête de Laporte sur corner : une nouvelle parade décisive.





45' – Nouvelle occasion pour l'Espagne ! Cucurella centre à ras de terre, Ferran Torres tente une frappe du gauche à ras de sol, mais Vozinha se détend et repousse.





38' – Ferran Torres heurte la barre transversale ! Passe millimétrée de Rodri pour l'incursion de Cucurella à gauche, déviation de la tête au centre et Ferran Torres, bien placé, enroule sa frappe qui lèche la barre après la sortie de Vozinha. Le ballon revient à Oyarzabal, dont la tête est repoussée en corner par le gardien cap-verdien.





29' – Cucurella tente sa chance : frappe du droit de l’extérieur de la surface qui frôle le poteau.





12' – Première occasion espagnole : centre précis de Pedri depuis la droite, Pico Lopes anticipe Oyarzabal au point de penalty et repousse le danger.