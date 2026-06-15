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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le Cap-Vert crée la surprise, l'Espagne bute sur le 0-0 lors de son entrée en lice au Mondial. De la Fuente manque son coup franc, Yamal fait ses débuts

Espagne vs Cabo Verde
Espagne
Cabo Verde
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous la première journée de la Coupe du monde.

Coupe du monde 2026

Espagne-Cap-Vert : 0-0

Buteurs : aucun



Les champions d’Europeen titre, privés au coup d’envoi de Yamal et Nico Williams, tous deux sur le banc, entament leur quête du groupe H face à l’équipe considérée comme le Petit Poucet du groupe. Les champions d’Europe en titre, privés dès le coup d’envoi de Yamal et Nico Williams, laissés sur le banc, visent la première place du groupe et entament leur parcours face à l’équipe considérée comme le Petit Poucet du groupe : le Cap-Vert. Cette sélection, qui fait ses débuts en Coupe du monde sous la conduite de Bubista, compte dans ses rangs deux anciennes connaissances de la Serie A, Dailon Livramento et Jovane Cabral.




  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

    90'+1' – Occasion incroyable pour le Cap-Vert ! Borges reprend de la tête sur corner, mais Unai Simon capte le ballon.


    88' – Miraculeux sauvetage de Pico Lopes ! Yamal sert Olmo, qui centre pour Oyarzabal : le défenseur cap-verdien se jette et repousse le ballon en corner.


    82' – Nouvelle tête de Cucurella au second poteau, nouvelle parade de Vozinha.


    72' – Yamal sert Llorente, dont le centre trouve Merino à la limite de la surface ; la frappe instantanée est à nouveau repoussée par Vozinha.


    56' – Belle passe en profondeur de Pedri pour Fabian Ruiz, mais son coup de tête manque de puissance et ne surprend pas Vozinha.


    45'+3 - Vozinha repousse encore une tête de Laporte sur corner : une nouvelle parade décisive.


    45' – Nouvelle occasion pour l'Espagne ! Cucurella centre à ras de terre, Ferran Torres tente une frappe du gauche à ras de sol, mais Vozinha se détend et repousse.


    38' – Ferran Torres heurte la barre transversale ! Passe millimétrée de Rodri pour l'incursion de Cucurella à gauche, déviation de la tête au centre et Ferran Torres, bien placé, enroule sa frappe qui lèche la barre après la sortie de Vozinha. Le ballon revient à Oyarzabal, dont la tête est repoussée en corner par le gardien cap-verdien.


    29' – Cucurella tente sa chance : frappe du droit de l’extérieur de la surface qui frôle le poteau.


    12' – Première occasion espagnole : centre précis de Pedri depuis la droite, Pico Lopes anticipe Oyarzabal au point de penalty et repousse le danger.

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  • LE BILAN DU MATCH :

    Espagne - Cap-Vert : 0-0

    Buteurs :


    ESPAGNE (4-3-3) : Unai Simon ; Llorente, Laporte, Cubarsi, Cucurella ; Fabian Ruiz (remplacé par Merino à la 71e), Rodri (remplacé par Nico Williams à la 87e), Pedri ; Ferran Torres (remplacé par Dani Olmo à la 81e), Oyarzabal, Gavi (remplacé par Lamine Yamal à la 71e). Entraîneur : De La Fuente.


    CAP-VERT (4-2-3-1) : Vozinha ; Borges, Pico Lopes, Lopes Cabral (remplacé par Joao Paulo à la 76e), Moreira ; Laros Duarte (remplacé par Deroy Duarte à la 61e), Pina ; Mendes, Monteiro (remplacé par Arcanjo à la 79e), Jovane Cabral (remplacé par Semedo à la 61e) ; Rocha Livramento (remplacé par Nuno Da Costa à la 61^e). Sélectionneur : Bubista.


    Arbitre : Adam Makhadmeh (Jordanie)

    Avertissements : Lopes Cabral (C), Pedri (S)

    Avertissements : Lopes Cabral (C), Pedri (S) Expulsions :

    Passes décisifs :

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