Après la rencontre, l’entraîneur principal Bubista a rejeté l’idée selon laquelle la possession de balle suffirait à elle seule à garantir la maîtrise du jeu. Il a fait valoir que l’organisation défensive de son équipe lui avait permis de dicter le rythme de la rencontre d’une autre manière.

« Bien sûr, on peut dire que l'Espagne a eu la possession du ballon presque tout le temps, mais contrôler le match ne se résume pas à la possession du ballon », a expliqué Bubista.

« Nous avons choisi une autre approche. Nous aurions certes aimé multiplier les transitions offensives, mais l’Espagne est une équipe difficile à manœuvrer, donc nous nous contentons de ce résultat. Aujourd’hui, les formations brillent par leur organisation défensive et, en Coupe du monde, les statistiques le montrent : on gagne souvent grâce à une action de transition ou à un ballon arrêté. Nous devons donc nous préparer en conséquence. »