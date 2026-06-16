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Le Cap-Vert a neutralisé l’Espagne « d’une manière différente » pour décrocher un match nul surprise en Coupe du monde, tandis que le sélectionneur Bubista assumait son choix d’un bloc défensif
Le Cap-Vert a contrarié l'Espagne grâce à un match sérieux et bien organisé.
Le Cap-Vert a créé l'une des surprises de la phase de groupes de la Coupe du monde en tenant l'Espagne en échec (0-0) dans le groupe H. La Roja a dominé la possession pendant de longues périodes, mais n'a pas réussi à percer une défense tenace et bien organisée. Bien qu'il ait passé la majeure partie du match sans le ballon, le Cap-Vert est resté compact et a limité les occasions franches de l'Espagne. Ce résultat lui a permis de remporter un point précieux et a mis en évidence la capacité de cette équipe outsider à rivaliser avec l'une des meilleures nations du football international.
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Bubista expose sa conception de la maîtrise du match.
Après la rencontre, l’entraîneur principal Bubista a rejeté l’idée selon laquelle la possession de balle suffirait à elle seule à garantir la maîtrise du jeu. Il a fait valoir que l’organisation défensive de son équipe lui avait permis de dicter le rythme de la rencontre d’une autre manière.
« Bien sûr, on peut dire que l'Espagne a eu la possession du ballon presque tout le temps, mais contrôler le match ne se résume pas à la possession du ballon », a expliqué Bubista.
« Nous avons choisi une autre approche. Nous aurions certes aimé multiplier les transitions offensives, mais l’Espagne est une équipe difficile à manœuvrer, donc nous nous contentons de ce résultat. Aujourd’hui, les formations brillent par leur organisation défensive et, en Coupe du monde, les statistiques le montrent : on gagne souvent grâce à une action de transition ou à un ballon arrêté. Nous devons donc nous préparer en conséquence. »
Un résultat qui témoigne de la résilience et de la force du collectif
Bubista a estimé que cette performance reflète l’identité nationale du Cap-Vert et l’ambition qui porte sa campagne pour la Coupe du monde.
« Nous avons toujours dit que nous voulions que tout le monde voie notre pays, notre équipe », a-t-il ajouté. « Nous avons fait preuve d’organisation et de courage, et cela témoigne de ce qui caractérise notre pays : la résilience et la volonté de surmonter les épreuves.
« Avant de venir ici, j’ai dit que notre objectif était de rivaliser au plus haut niveau. Nous allions certainement rencontrer des difficultés, nous le savions. Mais nous allons faire tout notre possible pour surmonter ces obstacles. »
Le gardien Vozinha a été désigné homme du match grâce à plusieurs arrêts décisifs, mais Bubista a rappelé que ce clean sheet était avant tout le fruit d’un travail d’équipe.
« Vozinha a été le meilleur joueur sur la pelouse, il mérite d’être félicité. Mais toute l’équipe a réalisé un travail défensif remarquable. Il est là pour aider le groupe, et je me réjouis de sa distinction individuelle. Cependant, c’est l’ensemble du collectif qui a accompli un travail spectaculaire », a-t-il conclu.
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Le Cap-Vert entend capitaliser sur cette performance référence.
Ce match nul offre au Cap-Vert un nouvel élan et une confiance renforcée pour la suite de la phase de groupes. Le défi sera désormais de conserver cette discipline défensive tout en se créant davantage d’occasions en contre-attaque. Après avoir prouvé qu’il pouvait mettre en difficulté l’un des favoris du tournoi, le Cap-Vert visera à transformer cette ténacité en nouveaux points lorsqu’il affrontera l’Uruguay le 21 juin.