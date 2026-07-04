Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduit par

« Le Cap-Vert a gagné ! » : une star portugaise affirme que le résultat contre l’Argentine n’a pas d’importance, accordant ainsi aux modestes requins bleus une victoire morale en Coupe du monde

N. Semedo
Cap-Vert
Portugal
Espagne
Coupe du monde
Argentine

Le défenseur portugais Nelson Semedo s’est associé à l’élan mondial de louanges en direction du Cap-Vert, après l’élimination dramatique de la sélection insulaire de la Coupe du monde face à l’Argentine. Malgré une défaite déchirante 3-2 en prolongation, l’ancien arrière droit des Wolves affirme que son pays d’adoption a décroché une victoire morale qui dépasse le simple résultat final.

  • Semedo salue l'esprit des Blue Sharks

    S'exprimant depuis le camp portugais à la veille de leur propre match à élimination directe, Semedo a tenu à saluer l'incroyable parcours de la sélection africaine. Le défenseur, d'origine capverdienne, a vu ces outsiders pousser les champions du monde en titre dans leurs derniers retranchements lors d'une rencontre qui a stupéfié le monde du football.

    « J’ai suivi le tournoi de près et je pense que, quel que soit le résultat d’hier, le Cap-Vert en est sorti vainqueur », a déclaré Semedo dans un hommage émouvant à son pays d’origine. « Ils ont réalisé un parcours magnifique et prouvé que, tout comme le Portugal, ils sont une petite nation dotée d’une immense qualité. La confiance dont ils ont fait preuve tout au long de ce tournoi était incroyable. Je suis ravi de la façon dont ils nous ont représentés ; je tiens à les féliciter et à les remercier pour tout. »

    • Publicité
  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les légendes ébahies par le Cap-Vert

    Les propos de Semedo ont trouvé écho auprès de plusieurs figures emblématiques du football. L’ancien attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic s’est dit ému par la performance des Cap-Verdiens, affirmant avoir eu les larmes aux yeux en voyant ces « petits poucets » faillir renverser les géants sud-américains. Les « Requins bleus » ont tenu l’Argentine en échec durant le temps réglementaire, ne cédant qu’en toute fin de prolongation.

    Thierry Henry s’est montré tout aussi impressionné, soulignant que même si le résultat leur était défavorable, l’équipe avait conquis le cœur des supporters du monde entier. Même Lionel Messi a admis la difficulté de la tâche, reconnaissant que son équipe avait eu du mal à garder le contrôle face à une formation qui avait déjà prouvé sa discipline et sa puissance plus tôt dans la compétition.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Tous les regards se tournent désormais vers le clasico ibérique.

    Tout en saluant les exploits du Cap-Vert, Semedo garde toute son attention sur le prochain huitième de finale qui opposera le Portugal à l’Espagne. Le défenseur, qui évolue actuellement au Fenerbaçe, a souligné qu’il était prêt à se mettre au service de l’équipe de Roberto Martínez, quel que soit le rôle qui lui serait confié, lors de ce qu’il qualifie de « finale anticipée ».

    « J’ai l’impression d’être à la porte, prêt à aider le Portugal de toutes les manières possibles. Que ce soit pendant 10 minutes, une demi-heure ou les 90 minutes complètes, le plus important est que nous donnions tous le meilleur de nous-mêmes pour que le Portugal puisse gagner, rester dans cette compétition et aller le plus loin possible », a ajouté l’arrière latéral. « Nous disposons d’un effectif étoffé et d’une immense qualité, et tout le monde est prêt à se mobiliser. Prenez l’exemple de Gonçalo Ramos : il n’a pas beaucoup joué, mais il s’est donné à fond et a joué un rôle crucial pour l’équipe. Nous nous concentrons entièrement sur le collectif : nous sommes tous prêts à apporter notre pierre à l’édifice. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Neutraliser la menace de Yamal

    Lors de la confrontation face à l’Espagne, le Portugal devra se méfier de Lamine Yamal, jeune pépite du football ibérique. Si Semedo a reconnu l’immense « potentiel » de ce joueur de 18 ans, il a toutefois averti que se focaliser exclusivement sur la star du FC Barcelone serait une erreur, au regard de la profondeur de l’effectif espagnol.

    « Yamal est sans aucun doute un talent exceptionnel doté d’un potentiel redoutable, mais le Portugal sait qu’il ne peut pas se permettre de tomber dans le piège d’une vision trop étroite. Si l’équipe de Martinez se focalise excessivement sur la jeune star du FC Barcelone, elle risque d’être démantelée par une équipe espagnole regorgeant de joueurs capables de faire la différence, du coup d’envoi jusqu’au dernier remplacement », a conclu Semedo.