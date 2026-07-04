S'exprimant depuis le camp portugais à la veille de leur propre match à élimination directe, Semedo a tenu à saluer l'incroyable parcours de la sélection africaine. Le défenseur, d'origine capverdienne, a vu ces outsiders pousser les champions du monde en titre dans leurs derniers retranchements lors d'une rencontre qui a stupéfié le monde du football.

« J’ai suivi le tournoi de près et je pense que, quel que soit le résultat d’hier, le Cap-Vert en est sorti vainqueur », a déclaré Semedo dans un hommage émouvant à son pays d’origine. « Ils ont réalisé un parcours magnifique et prouvé que, tout comme le Portugal, ils sont une petite nation dotée d’une immense qualité. La confiance dont ils ont fait preuve tout au long de ce tournoi était incroyable. Je suis ravi de la façon dont ils nous ont représentés ; je tiens à les féliciter et à les remercier pour tout. »